Erika De La Vega: 'Quiero un mundo en el que la mujer diseñe la vida que quiere

La comunicadora y locutora Erika De La Vega dará la charla 'Cambio y Fuera'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

A propósito del evento gratuito que reúne a mujeres excepcionales para compartir sus experiencias de vida y poder empoderar a la comunidad femenina, La Estrella de Panamá conversó con la comunicadora y locutora Erika De La Vega, quien ofrecerá la charla Cambio y Fuera, en la que reseña todo lo que ha aprendido en su podcast 'En Defensa Propia'.

“Hay mucho aprendizaje, en este ya ha habido un cambio importante en mí y en mucha gente (...) coloco en una presentación, de manera resumida, lo más importante que he rescatado en este camino hacia mí misma”, explicó De La Vega.

La comunicadora dijo que le apasiona el tema del camino a encontrarse, de eso trata su podcast, por lo que constantemente está buscando herramientas para compartirlas con el público. 'En Defensa Propia' tiene más de 200 episodios de conversaciones de mujeres para mujeres.

“Hablo del cambio, he dejado afuera muchas cosas, me he dejado afuera a mí misma, a quien fui y todas esas cosas que me pesaban, el qué dirá la gente de mí (…) dejé todo eso atrás, entonces hablo un poco de eso en la charla. Siento que es una conversación que necesitamos escuchar a cada rato”, añadió De La Vega.

“Debemos apoyarnos entre las mujeres, ser solidarias. Vemos a una mujer empoderada y sentimos que nos está atacando y no es así, en realidad es un modelo para que nos inspire” ERIKA DE LA VEGA

COMUNICADORA

Adelantó que los asistentes al evento, luego de la charla 'Cambio y Fuera', se irán preguntándose, ¿quién soy?, ¿quién soy sin mis etiquetas?, “esa fue la gran pregunta que me hice, ¿quién soy sin mis etiquetas?, y me di cuenta de que estaba muy vacía, no tenía de dónde sostenerme para mantener el ánimo y tener una visión positiva hacia el futuro, no tenía de dónde agarrar, todo era humo. Entonces fui a buscar esas cosas. Creo que la gente se va a ir de ahí sacándose punta y viéndose hacia adentro”.

El mundo perfecto para las mujeres

Una vida en la que la mujer se dé cuenta de lo valiosa que es, que sepa que ella misma puede diseñar la vida que quiere, que puede tomar las decisiones que quiera y sin pedirle permiso a nadie. Un mundo con libertad emocional y económica. Mujeres que sepan que no están condenadas a hacer ni ser lo que no quieren, que no están solas en este camino de descubrirse. Es la vida que Erika De La Vega sueña para las mujeres.

También, espera que no estén solas en su tristeza, en su conversación sin solución, destacó que hay un camino ya trazado y existen muchas mujeres que ya pasaron por ahí. Hay muchos ejemplos hoy. “A veces estamos enfocadas en la carencia, en lo poco, que no vemos todo lo que tenemos alrededor y realmente nos sobran modelos para copiarnos o para seguir sus mismos pasos, antes no teníamos tanto”, agregó la locutora.

Mencionó la importancia de apoyarse entre las mujeres, ser solidarias, “vemos a una mujer empoderada y sentimos que nos está atacando y no es así, en realidad es un modelo para que nos inspire a ser mejores y buscar nosotros esa vida, preguntarnos: qué vemos ahí, qué queremos, cómo lo consigo (...) la vida no es un ataque, sino que nos dispone todo para nosotros utilizar esos recursos y hacer esa vida que queremos”.

Decirle a la niña que de las situaciones difíciles se aprende

A De La Vega le da calma estar consciente de que las situaciones difíciles dejan un aprendizaje mayor y eso es lo que diría a la Erika niña. “Si hubiera estado ahí hace muchos años, me hubiera evitado tanto, porque por mucho tiempo huía del conflicto, no afrontaba las cosas y me parecía que era una buena actitud, como que no encarar ciertas situaciones que para mí eran dolorosas, no las encaraba porque era mejor, y sí, hay que tomar responsabilidad de tomar decisiones”.

“Quizás alargué muchas relaciones en mi vida, sea de pareja o lo que sea, para no tener conflictos y eso no me hizo bien. Ya hoy puedo tener la madurez de poder decir esto, no me hace bien, despedirme de esas situaciones, claro, no quiere decir que no vayan a ser dolorosas, obvio que sí, van a traer dolor, pero a largo plazo va a ser mejor”, agregó.

Tres lecciones para reinventarse

En cada uno de los capítulos de 'En Defensa Propia', la comunicadora le pide a su invitada que comparta tres claves para reinventarse. De La Vega aconsejó vivir cada momento, por pequeño que sea, como si no se fuera a repetir nunca, “este momento que estoy viviendo contigo es único, irrepetible, me lo voy a quedar, me lo voy a llevar y me voy a acordar de ti, de las preguntas que me hiciste, de lo que estoy viendo, eso procuro hacer, estar muy consciente en cada momento”.

El segundo consejo de la comunicadora es hacer cosas nuevas, para crear nuevos caminos en la vida, “sí me gustan las personas de siempre, me gustan los sitios de siempre, pero también estoy más ávida de vivir cosas por primera vez. No importa la edad que tengas, esa es la manera de hacer nuevos caminos neuronales”.

El tercer consejo es mantenerse incómodo, enfatizó en que no significa sentirse mal, sino incómodo, colocarse en situaciones en las que se deban resolver diferentes retos o cosas que nunca ha hecho. “En otros momentos jamás me hubiera puesto en una situación vulnerable, pero hoy ponerme en situaciones incómodas, me hace mostrar las costuras, me hace mostrar los nervios, lo torpe que soy, y eso es lo que quiero vivir”.

Adicional a estos consejos, Erika De La Vega compartió que de las diferentes terapias y sesiones que ha realizado en el camino a encontrarse a sí misma, mantiene la terapia psicológica como la columna vertebral, fue con la que comenzó y es la que recomienda.

Para la comunicadora, es importante tener un espacio para reflexionar, hablar de lo que le pasó durante una semana, sobre cómo manejó alguna situación, si se arrepintió de alguna reacción. También es un espacio necesario para ver las cosas buenas. “Lo valoro muchísimo y es la que ha sido y la que he mantenido durante mucho tiemp; todo lo demás ha sido por momentos dados”, relató.

Erika De La Vega nació en Caracas, Venezuela. Comenzó su carrera profesional en la radio, convirtiéndose en una de las locutoras más reconocidas de su país. Años después llegó a presentar programas de televisión como Latin American Idol. Su sentido del humor le ha permitido hacer Stand Up Comedy, ha trabajado en teatro y también como modelo.

Tras dejar su país para hacer vida en Estados Unidos, experimentó momentos de dificultad al dejar su carrera atrás. Esto la llevó a crear el podcast 'En Defensa Propia', “para defenderme de mí misma”, expresa De La Vega, medio que le ha permitido evolucionar como mujer y profesional, y compartir ese conocimiento con la comunidad oyente de cada episodio.

'Empowoman' inspirará a las mujeres a materializar sus sueños

El evento es una iniciativa que invita a las mujeres a escuchar una serie de charlas gratuitas sobre temas que resaltan el poder de la mujer

El evento es gratuito y se abordarán diferentes temas de empoderamiento femenino. Cedida

Panamá coloca sobre la mesa el tema del empoderamiento femenino con la primera edición del 'Empowoman' que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de octubre en la Plaza de la Luna en Multiplaza Pacific Mall a partir de las 12:00 de mediodía.

El propósito del evento es ofrecer a las asistentes las herramientas para seguir asumiendo el rol de ser mujer con todo el poder que eso conlleva. Un grupo de mujeres exitosas en diversas áreas ofrecerán charlas y conversatorios gratuitos, en los que compartirán consejos y experiencias que inspiren a otras.

La agenda abre el debate a la importancia de impulsar a la mujer en la sociedad, los retos del emprendimiento y cómo enfrentarlos, cómo sobresalir en el mundo de los deportes, los paradigmas que están rompiendo las mujeres en el desarrollo cultural del país, que las mujeres aprendan a ponerse a sí mismas como prioridad, cómo manejar las expectativas sobre los estándares de belleza.

Agenda 'Empowoman'

A las 12:00 de mediodía representantes de Voces Vitales hablarán de la importancia de promover los aportes de la mujer a la sociedad, la relevancia de invertir en la comunidad femenina y los aportes que se pueden hacer para aumentar su presencia en los distintos roles sociales.

A la 1:00 p.m. Yoshiris Peña, Gaby Marrero y Nicolle Vallarino hablarán de los retos del emprendimiento y cómo enfrentarlos.

A las 2:00 p.m. Paola Carballeda y Maisa Pérez Condassin explicarán cómo sobresalir en el mundo de los deportes. Una industria que se considera dominada por la figura masculina. Las invitadas son referencia de atletas exitosas y protagonistas de historias.

A las 3:00 p.m. Anita Loynaz e Ingrid de Ycaza resaltarán los paradigmas en las distintas formas de desarrollo del arte y la cultura en Panamá.

A las 4:00 p.m. Bettina Romina y Maritere Lee compartirán consejos para que las mujeres aprendan a ponerse a sí mismas como prioridad

A las 5:00 p.m. Piky Zubieta hablará sobre la importancia de reforzar la autoestima y entender que el valor de la mujer no radica en el físico y que la belleza toma muchas formas distintas.

Y, a las 6:00 p.m. Erika De la Vega dará la charla Cambio y Fuera, en la que hablará de cómo ha logrado reinventarse y obtener el éxito en sus distintas facetas.