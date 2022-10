Panameñas destacan sus joyas en España

Las panameñas Anetha Mc lean (iz) y Nara Trujillo (d) Cedida

Nara Trujillo y Anetha Mc Lean son dos artistas panameñas que presentan su arte en la exhibición 'Forjadoras de historia, metal y piedra', en la 'sala Maruja Mallo' de la oficina de la Diputación de Pontevedra en Vigo, España.

La participación de Trujillo y Mc Lean fue gracias a la iniciativa de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, quien durante una visita a la Escuela de Joyería del Atlántico conoció a las artistas panameñas que eran acreedoras de la beca “Talento Atlántico”.

La subvención representa cursar estudios en joyería artística y engaste en el Centro de Artes Plásticas Joyería Atlántico en Vigo, España.

En la exposición, que estará abierta hasta el 7 de noviembre, participan 10 artistas de América Latina con el objetivo de exaltar las raíces latinoamericanas y visibilizar su trabajo artístico.

Piezas de Nara Trujillo Cedida

Anetha Mc Lean participa con siete obras que cuentan historias personales, “ya que están ligadas a mis reflexiones, a la gente que admiro, y lo que me apasiona”.

Mc Lean explicó que “los colgantes 'Espirales' y 'Raíces' tuvieron como musa a mi hermana menor, Alejandra, que es bailarina de ballet. 'Espirales' es sobre la danza, la gracilidad del cuerpo humano, la fuerza y el movimiento. 'Raíces' es una alegoría del desarrollo humano y su paralelo con la naturaleza. Nuestras raíces nos alimentan, nos permiten crecer, mantenernos vivos y estables mientras le sacamos provecho a todo lo que nos rodea, que también nos nutre y ayuda a moldearnos para dar frutos. Ambos colgantes son de latón y fueron moldeados en cera de dentista, llevados a fundición, y posteriormente modificados y ensamblados”.

“Lazos' es un colgante realizado en cuerno de vaca, inspirado en las formas enrevesadas de la naturaleza y del art nouveau, un movimiento artístico que descubrí mientras realizaba estudios de arquitectura y que sigue siendo uno de mis preferidos”, agregó Mc Lean a La Estrella de Panamá.

La también diseñadora gráfica añadió que “los pendientes 'Deconstrucciones' fueron confeccionados en honor al estadounidense Alexander Calder. En ellos se aprecia un pato de latón mutando a formas más simples y geométricas, de latón y cobre. La figura hace alusión a la escultura cinética de latón que creó el artista, a la edad de 11 años, y a su recorrido artístico; el último elemento de estos pendientes es una estilización de las iniciales de Calder”.

La artista Trujillo diseña joyas únicas y colecciones limitadas. Cedida

La panameña Mc Lean puntualizó que no mantiene un estilo definido “pero me han dicho que mis obras tienden a ser sofisticadas. Yo creo que son una mezcla entre lo estilizado, aerodinámico y orgánico. Tiendo a ser detallista y me gustan las líneas y formas limpias, pero también las curvas sinuosas y el movimiento”.

Por su parte, Nara Trujillo participa con 10 piezas, “entre accesorios complementarios como diademas, sombrero y bolso, joyas como colgantes, pendientes y broches, hasta una máscara que inicialmente fue parte de una tarea de diseño”.

Entre estas mencionó el anillo 'Liquified', el colgante 'Iceberg' y 'Viene del mar', cuya inspiración es “disolución acuosa, hechos con la técnica de cera por goteo”.

La artista, que diseña “joyas únicas y colecciones limitadas”, también presentó joyas inspiradas en “el diario vivir de una mujer”.

Anetha Mc Lean participa con siete obras que cuentan historias personales. Cedida

Aplicando el balance de las esculturas del escultor Alexander Calder en los pendientes 'El Balance de la vida (de una mujer)' trabajados en material de latón y cobre.

“Mi estilo es una mezcla de muchas cosas. Es atemporal pero también bohemio y algo minimalista, lo que lo hace único e individual...cuando me inspiro en algo y lo transmito al metal, no es una copia de lo real, sino más bien trato de transmitir la esencia que muchas veces no es fácil de percibir hasta que se explica el diseño”, definió su estilo Trujillo a este medio.

Sobre la participación en 'Forjadoras de historia, metal y piedra', Nara Trujillo resaltó que “ha sido una experiencia muy gratificante. No pensé en la magnitud del evento hasta el momento de la presentación, cuando vi lágrimas de emoción en algunas de las personas que asistieron a la inauguración, mientras escuchaban nuestras historias e inspiración... se siente el empoderamiento femenino en esta exposición, todas hemos dado lo máximo y nos hemos apoyado mutuamente”.

Mientras que Anetha Mc Lean resaltó que para ella es un “honor estar en esta exhibición colectiva junto a talentosas profesionales de Latinoamérica, acreedoras, al igual que yo, de la beca Talento Atlántico para estudios de joyería. Algunas de las expositoras, aparte de ser emprendedoras, son activistas en sus países de origen; luchan por empoderar y visibilizar a grupos minoritarios y menos favorecidos de la sociedad”.