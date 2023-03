El arte que busca conectar con las 'Memorias'

Yohy Suárez, artista plástico de origen cubano. Cedida

“Que las personas conecten con mis obras es fundamental. A mí me interesa que el espectador tenga sus propias narrativas y (al ver las piezas) vuelen como lo hice yo al pintar estos cuadros”, dijo Yohy Suárez a 'La Decana'.

Con una muestra artística que pretende “abrir la mente y expandir la imaginación de su público”, el artista cubano presenta 'Memorias', donde difumina las líneas entre lo real y lo ficticio para sumergir a la audiencia en el medio de ambos conceptos.

Suárez describe las imágenes que presenta en sus obras como acontecimientos que presenció en su mente, pero que en su momento nunca tuvo cómo documentarlos fuera de su imaginación.

Los espectadores se encontrarán con escenarios clásicos que son contrastados con imágenes inesperadas, pero que ilustran momentos que sólo se encontraban en los recuerdos del artista.

Una de las grandes fuentes de inspiración para el artista es las calles de la Habana y sus historias. NG Art Gallery

“Lo que hago [en esta exhibición] es contar historias una y otra vez, aferrándome a los recuerdos, esperando que me acompañen en esta realidad, con posibilidades que a menudo ignoramos”, señala Yohy.

La exposición 'Memorias' cuenta con la curaduría de Gabriela Carbonell, Nivaldo Carbonell y Rigoberto Otaño, equipo responsable de la galería donde se exhibirá la muestra, que estará disponible en NG Art Gallery hasta el próximo mes completamente gratis.

Imaginación ambigua

Para los trabajos presentados en esta exposición, Suárez utilizó técnicas mixtas para los lienzos y cartulinas donde quedan plasmadas sus ideas. Esto se debe a que el artista realizó sus pinturas con elementos orgánicos, entre estos el café colado sin azúcar y otros pigmentos naturales que vienen de piedras y ha venido mezclando a lo largo de los años de trabajo. También utiliza otros elementos como los ligantes acrílicos y los lápices de carbón.

El café y otros elementos naturales son utilizados en la realización de las piezas. NG Art Gallery

“Antes trabajaba con colores, pero he ido simplificando mis obras y mis dibujos, me he quedado con esta visualidad desde que la descubrí y hasta el momento me siento muy cómodo. Siento que va mucho con el discurso que quiero presentar en esta muestra sobre la memoria, la antigüedad y el pensamiento”, confesó.

“No creo que haya trabajado por realizar una exposición en específico, yo simplemente pinté” YOHY SUÁREZ

ARTISTA PLÁSTICO CUBANO

Uno de los aspectos que más resaltan en las obras del cubano es la dedicación a los detalles arquitectónicos. Techos que parecen tener inspiración en la arquitectura barroca o avenidas que podrían pasar por fotografías de las calles de la década de los 50, son algunos de los escenarios que el público verá frecuentemente en las piezas del artista. A pesar de que le cuenta a este medio que tiene cierta afinidad por la fábula y la recreación de lo nunca antes visto, un aspecto que suele respetar es la arquitectura.

En cuanto a su proceso de creación, el artista comenta que simplemente empieza a pintar sin saber cómo va a terminar el cuadro. Varias de las obras presentadas en 'Memorias' son procesuales, es decir, que pudieron ser iniciadas en una fecha determinada, pero no se conoce cuándo estarán completadas.

Yohy no suele pensar tanto en cómo van a ser sus obras y no existe un órden cronológico para realizarlas. En muchos casos la arquitectura o los escenarios que muestra en sus piezas son imaginados junto a las acciones de los personajes en el lienzo, pero otras veces puede pintarlas por separado.

De hecho, según la curadora de la muestra, Gabriela Carbonell, las obras presentadas “responden a diferentes momentos”. Explica que desde que se concibe la idea de la exposición, el artista ha venido trabajando en la misma, y las piezas son seleccionadas a través del tiempo.

Por su parte, el cubano le da la razón a la curadora diciendo: “No creo que haya trabajado por llevar a cabo una exposición en específico, yo simplemente pinté”.

El artista también hace referencia a que no existe un significado o una lectura universal de sus pinturas, prefiere dejarlo a la interpretación de cada quien, lo que suele respetar, sin embargo, espera que el concepto de la ambigüedad y la imaginación se mantenga intacto. “Me interesa crear esa laguna entre la realidad y la ficción, que no se defina y que haya esa duda de si pudo haber sido realidad o no”.

Sobre la muestra y el artista

El concepto de 'Memorias' y exhibiciones anteriores del artista se encuentra muy relacionado con su niñez y su estancia en la Habana, Cuba.

Le cuenta a este medio que desde muy pequeño fue dándose cuenta cómo funcionaba la ciudad y dejaba su imaginación volar mientras escuchaba las historias de la Habana antes de su nacimiento, algo que siempre le interesó. “Siempre creo que especulé un poco desde pequeño, mi abuela era ascensorista del Capitolio Nacional y me contaba muchísimas historias de cosas que previamente sucedieron”, confesó Suárez.

Esta visión queda presente a lo largo de su trabajo, donde las historias de la que pudo haber sido la antigua Habana se mezcla con la imaginación del artista y trae a la vida lienzos como los que se podrán ver en 'Memorias'.