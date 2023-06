‘The U for You Experience’ se realizará en Panamá

‘The U for You Experience 2023’, la Feria de Universidades Internacionales se realizará por primera vez el próximo 23 y 24 de junio en el Hotel Megapolis.

Durante el evento, se le ofrecerán a los estudiantes la oportunidad de explorar opciones educativas de las más de 800 opciones que ofrecerán durante la feria, detalla un comunicado.

Esta iniciativa llegó a Panamá para impactar el sector educativo y darle un giro de 180° a la vida de los panameños porque recibirán el acompañamiento y guía adecuada, remarca Melanie Milanés, fundadora de The U for You, empresa dedicada a la asesoría educativa internacional.

‘The U for You Experience 2023’ tendrá una zona inmersiva que incorpora un entorno simulado, en donde el alumno podrá explorar emociones, sensaciones y sentimientos que lo ayudarán a definir el proceso para la toma de decisiones en su futuro.

Además, añade la nota de prensa, cada estudiante contará con el acompañamiento personalizado de project managers de educación, los cuales brindarán asesoría al estudiante para que escoja el camino educativo que mejor se adapte a sus intereses, habilidades y metas profesionales.

Los participantes tendrán la oportunidad de poder intercambiar vivencias junto a exalumnos que ya han realizado sus estudios en el extranjero. “La feria también contará con un espacio de mercadito, comida y otras amenidades que complementan la experiencia de los asistentes”, destaca la nota de prensa.