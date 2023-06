'Mentiras, el musical', la comedia en torno al funeral de Emmanuel

Elenco de la obra durante un ensayo. Cedida

Hace ocho meses, el director de teatro Aaron Zebede firmó un acuerdo para obtener los derechos de la obra Mentiras, el musical y traerlo a Panamá. Luego, comenzó la búsqueda del lugar para presentarla, la orquesta y los actores. Hace tres meses empezaron los ensayos y este 20 de junio estrena en el Teatro Nacional de Panamá.

El espectáculo ha sido el más exitoso de México desde su lanzamiento en el año 2008, Zebede quiso traerlo a Panamá desde que lo vio. “Tuve la oportunidad de verlo dos veces; es una obra muy cómica y soy fanático de la llamada 'música de plancha' de los 80. Sé que en Panamá hay muchos fanáticos, sobre todo las personas mayores de 30, 40 o en mi área que es 50. La gente canta esta música en los karaokes y pensé 'esta obra es perfecta para Panamá', así que estuve tratando de conseguir los derechos por varios años”, dijo el director a La Estrella de Panamá.

La divertida comedia musical se basa en la historia de un hombre llamado Emmanuel, quien en su testamento pide, que al momento de su muerte, cuatro mujeres asistan a su funeral. Resulta que todas tenían algún tipo de relación con él y entre ellas deben investigar quién lo asesinó. La obra es escrita por el director mexicano José Manuel López Velarde.

Zebede contó que luego de escoger el teatro, le tocó decidir si realizaría la obra con pista u orquesta en vivo, “tenía entre ceja y ceja que quería orquesta en vivo porque resalta mucho más la experiencia”. De hecho, había pensado ubicarla en la fosa, donde normalmente está la orquesta; sin embargo, como le emocionaba tanto tenerla, decidió colocarla sobre el escenario. “Forman parte de los actores que son cinco y cinco músicos”.

Actriz panameña Janelle Davidson. Cedida

Al escoger al elenco, el director se esforzó en buscar actores que vivieron esa etapa en vez de personas que debían aprenderse las canciones. “Cristina, Any, Janelle y Bethy ya se sabían las canciones, las han cantado en toques, karaokes, conciertos y tributos. No solamente se las sabían, sino que son fanáticas, van felices a los ensayos”, reveló Zebede.

Yuri, Dulce, Lupita y Daniela son los personajes, mujeres, que protagonizan la obra. La actriz panameña Janelle Davidson interpreta a Daniela, “es una princesita malcriada que lo ha tenido todo en su vida, la típica mujer de los 80 que piensa que su única misión en la vida es casarse. Ha sido interesante porque ella es muy dulce, muy “fresita”. El proceso para mí no ha sido fácil porque estoy acostumbrada a personajes más fuertes”, comentó a este medio.

Para desarrollar las características del personaje, Davidson se dedicó a entenderlo y conocerlo, “la diferencia entre todos los personajes está muy marcada. Uno siempre busca referencias, en mi caso, de personas que conozco que pueden tener algunas características. Siempre me tocan personajes fuertes y además, con personalidad. Con Daniela he tenido que estar muy consiente de como digo las cosas, con calma, que no suene golpeado. Ha sido un trabajo de recoger para encontrar el control y el balance entre lo que estoy acostumbrada a hacer y lo que me toca en esta ocasión”, relató.

“La obra me encanta. Las canciones me gustan, muchas las conozco por cantarlas con Any Tovar y Lissette Condassin, por el trío que tenemos estaba más familiarizada con los temas. Ha sido un proceso divertido. Solo somos nosotros en escena, así que es más pesado, no hay coros adicionales, no hay nadie que nos salve, a nivel de canto creo que es de las cosas más difíciles que hay”, añadió la actriz.

Director Aaron Zebede. Cedida

“No hay mucho de Janelle en el personaje”, reconoció la actriz, aunque “hay mucho de la forma en que hablo, eso no lo puedo evitar. Pero, Daniela es tan elegante, tan delicada y está siempre bien arreglada, yo soy más relajada. Me he tenido que poner tacones por primera vez, por tantas horas; después de pandemia me las paso en zapatillas (…) ha sido un reto porque soy súper torpe al caminar en tacones. A la hora de cantar, Daniela también tiene cosas mías”.

¿Por qué ir a ver la obra?

“Si te gusta la música tienes que ir porque vas a cantar toda la noche, va a ser muy divertido. Además, la puesta en escena es muy moderna, la orquesta estará arriba y eso le dará dinamismo. El texto es muy divertido, está escrita en estilo telenovela mexicana y hemos exagerado esa parte. Te vas a reír porque es una comedia extremadamente divertida y las canciones están montadas en un esquema cómico”, expresó Zebede.

Davidson por su parte, promete “muchas risas, se van a reír de principio a fin, cuando ensayamos, nos morimos de la risa, especialmente con Any Tovar. Hay escenas donde los personajes viajan a cuando tenían 15 años, entonces es muy gracioso ver a estos mujerones actuando como si tuvieran esa edad. También, van a escuchar sus canciones 'corta, venas' de toda la vida y de las novelas que les encantaban, van a escuchar clásicos, creo que el público va a cantar toda la función”.

La actriz destacó el mensaje de la obra, “todos los personajes cambian después de lo que enfrentan con su pareja, en el caso de Daniella, pasa de ser esa niña 'fresa' a quererse a valorarse más. Entiende que es mujer con todo lo que viene y que debe darse a respetar (…) hay un mensaje de feminismo, de fuerza para las mujeres, de unidad. Cuando las mujeres estamos unidas somos mejores. La obra es para ir con amigas a cantar y pasar un buen rato”.