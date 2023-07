Jaime Newball: 'Sound of Freedom' está generando conciencia

El actor panameño Jaime Newball en las instalaciones de La Estrella de Panamá. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Sound of Freedom (“El sonido de la libertad”), el filme dirigido por Alejandro Monteverde, ha causado furor en las redes sociales. Desde grandes estrellas como Mel Gibson hasta Luis Fonsi mostraron su apoyo a esta cinta que generó grandes sorpresas en la industria cinematográfica.

El panameño Jaime Newball quien interpretó al guerrillero Bam Bam en Sound of Freedom recalcó que la película está logrando parte de su cometido: generar conciencia sobre el tráfico de niños y niñas.

Cuando las personas que han visto la película la recomiendan en las redes sociales y hablan sobre el tema con estadísticas, esto demuestra que está generando conciencia de una problemática que, no sólo es local, sino mundial, destacó Newball durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Producida por Eduardo Verástegui, el largometraje habla sobre la vida de Timothy Ballard, un agente, que tras renunciar al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, emprende una nueva misión: rescatar la vida de niños traficados en Colombia. El exagente hace la travesía junto con un grupo de guerrilleros, uno de los cuales está interpretado por Jaime Newball, con su personaje Bam Bam.

Jaime Newball (c) en el estudio de grabación en Santa Marta, Colombia. Cedida

La película ha sido tendencia por varias aristas, una de ellas es porque quien encarna al Ballard es Jim Caviezel, reconocido por interpretar a Jesucristo en La pasión de Cristo. Además, Caviezel también es productor de la película, que ha recibido el apoyo de reconocidos artistas de la escena internacional.

“[El ver la película] te hace cuestionarte y uno llega a preguntarse: ¿qué estamos haciendo por nuestros niños? ¿Cómo podemos ser parte de la solución del problema? Porque si me quedo callado y no hago nada, ahí, soy parte del problema”, remarcó el actor.

Jaime Newball resaltó la reacción del público en las redes ya que ha ido a ver la película. “Eso ya comienza a golpear, repercute en ese lado de la audiencia. Como espectador comienzan a decir: hay que hacer algo. O sea, no podemos quedarnos callados”, señaló.

Un reto emocional durante el rodaje de la película, recordó Newball, fue en una escena explícita donde se veía a varios niños y niñas junto a los adultos en el proceso de comercialización de los menores de edad. “Cuando me senté en el set de filmación, se sentía el ambiente pesado”.

Jaime Newball compartió escenas junto a Jim Caviezel, quien fue el protagonista de 'La pasión de Cristo'. Cedida

Entre cada toma, añadió, se hacía una pausa para que los actores respiraran. “Al recordarlo se me eriza la piel. Uno no podía evitar sentirse trastocado al pensar que alguien pudiera atentar contra la integridad de los niños y niñas”.

Otro desafío que afrontó Newball durante el rodaje de las escenas en que participó en Santa Marta, Colombia, fue estar en una lancha en movimiento en contracorriente, con ciertas complicaciones técnicas, pero siempre bien llevadas con el equipo artístico, señaló.

Desde el 2018, Newball ha estado participando en producciones colombianas como 'Sin senos no hay paraíso' de Telemundo y 'Pérdida' de Netflix y Atresmediaplayer. 'Sound of Freedom' es una película mediática que catapulta al actor panameño fuera de las fronteras de América Latina.

Sobre este logró, Jaime Newball comentó que lo recibe “con seriedad en la medida de lo posible (...) He estado trabajando toda mi vida en la actuación(...) Trato de abrazar los proyectos, la experiencia al máximo. Pero también, poco a poco, voy subiendo la barrita de alguna manera”.

Sound of Freedom fue rechazada por grandes productoras que se negaron a distribuirla, entre ellas, Disney, Netflix y Amazon debido a que consideraron que la disruptiva historia no sería atractiva para la audiencia, de acuerdo con Forbes.

Luego de varios intentos durante ocho años, el equipo de producción del filme logró que Ángel Studios fuera la distribuidora de llevar la película a las grandes pantallas.

Todos estos hechos han generado suspicacia en las redes sociales y una ola de rumores sobre la teoría QAnon, una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, en la cual supuestamente existe una trama secreta organizada contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y sus seguidores, de acuerdo con medios internacionales.

Según la teoría, un grupo de actores de Hollywood, identificados políticamente como progresistas del Partido Demócrata junto a funcionarios de alto rango participan en una red internacional de tráfico sexual de niños y realizan actos pedófilos. Trump, supuestamente, los está investigando y persiguiendo para prevenir un supuesto golpe de Estado orquestado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros.

Desde su estreno, el 4 de julio en las salas de cine de Estados Unidos consiguió un total de $14,2 millones de dólares. Con dicha cifra, superó lo recaudado por 'Indiana Jones 5' en su día estreno (30 de junio) con $11,7 millones. Actualmente, la cinta ha recaudado más de $65 millones, lo que supera con creces su presupuesto de $14 millones.

El estreno en Panamá de la película Sound Of Freedom se tiene previsto para el jueves 31 de agosto, anunció Tony Barclay, vocero Oficial de la Industria de Cine de Panamá a través de su cuenta de Instagram.

“Por esta película me han preguntado mucho más que por cualquier estreno de Star Wars o Marvel y no exagero. Fuentes de entero crédito en la industria del cine que manejan los estrenos en Panamá y Centroamérica me confirmaron que la película llegará a las pantallas de Cinépolis el 31 de agosto. Esta fecha puede cambiar, pero lo que sí no cambiará es el hecho de que sí llegará a nuestros cines muy pronto”, detalló Barclay en el post.