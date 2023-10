Este mural está ubicado en vía Israel, ciudad de Panamá. Cedida

¿Cuánto vale tu dignidad? Es la pregunta que tienen varios murales en la ciudad de Panamá. Estos han sido realizados por los artistas Evalynn De Ycaza y Molart para fomentar el pensamiento crítico en los ciudadanos a través de esta iniciativa.

De Ycaza, también conocida como Evade, explicó que uno de los objetivos es precisamente enviar un mensaje a las personas, y que la pregunta que se les hace pueda generar conciencia. “Fue brutal ver las reacciones de las personas, las interacciones entre amigos”.

“La dignidad del pueblo es infinita. Cada quien tiene su valor. Como ciudadano de este país, mi dignidad no tiene precio”, expresó un ciudadano. Otro transeúnte comentó: “Si eres una persona que no tiene dignidad, no tienes identidad”. Mientras que otro dijo: “Una pregunta fuerte para el pueblo para que haya algún tipo de despertar”.

Quienes impulsan la iniciativa son principalmente Evade y Molart, pero también existe un colectivo de artistas que los apoya en el desarrollo de la misma. Es decir que hay camarógrafos, cinematógrafos y publicistas. “En total son seis las personas que integran el team”, destacó Evade durante una entrevista en la redacción de La Estrella de Panamá.

El mural se encuentra en la casa Zaldo, parque de Santa Ana. Cedida

¿Un jamón cuesta tu dignidad?

Se acercan las elecciones, y usualmente cuando viene esta época, los regalos de los aspirantes a los diferentes puestos populares son cotidianos; desde jamones, bicicletas, hasta bonos de supermercado. La gente se deja llevar por estas cosas, lamentó Evade.

“Al final, aceptar estas cosas repercute en tu propia vida porque estamos hablando de figuras que [nos] representan a través del gobierno. Entonces esa pregunta nace del querer entender si la gente está considerando eso”, agregó.

Aunque en un principio, cuando los artistas pintaban los murales, los transeúntes los regañaban porque pensaban que estaban haciendo algo malo, al ver la continuidad del trabajo llegaban a interactuar y a conversar sobre la temática.

La artista Evalynn De Ycaza conocida como 'Evade' Cedida

“Una canción acompaña a la protesta y ciertamente la canción puede llegar a lugares donde no llega la protesta. Al igual que un muro va a ir a donde tú vas. Entonces es parte de la cultura”, añadió.

Los murales están en lugares estratégicos donde la afluencia de personas es bastante, precisamente para eso, para que el mensaje llegue a más personas. En total hay siete y se encuentran en vía Israel frente a Multiplaza; San Cristóbal, Río Abajo; vía Tocumen, San Antonio; Peatonal, Santa Ana; y Pan de Azúcar en San Miguelito.

Los murales fueron pintados como arte urbano, con la técnica del grafiti. Unos son más abstractos y otros tienen dibujos conceptuales, como por ejemplo el de una niña que tiene una pañoleta y te observa cuando lees la pregunta, aseguró Evade.

“Nos demoramos dos meses buscando los permisos (...) También estamos viendo cómo hacer más murales y cuándo podemos empezar de nuevo con el proceso de buscar los permisos necesarios (...) Para ver si así puede generar más impacto”.

En el futuro lo que buscan es establecer que el espacio donde están los murales sean sitios de convivencia para hablar de diferentes temas, como el ¿cuánto vale tu dignidad?, y otros que son necesarios para la sociedad, concluyó.