Asamblea Nacional, el undécimo parlamento menos paritario de la región

Foro sobre el rol de la mujer en la política.

¿Qué tan equitativa, en términos de género, es la Asamblea Nacional? Depende del renglón, pues el estudio 'Construyendo el perfil de la mujer política', desarrollado por la fundación Espacio Cívico, evidencia que aunque hay áreas en las que se ve reflejada una representación paritaria, todavía queda trabajo por hacer.

La investigación señala que de los 71 diputados que integran el Legislativo, solo el 22,5% es mujeres (16 personas), lo que coloca nuestra Asamblea como la décimo primera Asamblea menos paritaria, de las 33 que conforman América Latina y el Caribe, según datos de la Unión Interparlamentaria y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

Este hecho es visto como un “obstáculo” por la exdiputada Ana Matilde Gómez, quien considera que “La combinación de ambos géneros es un complemento para tener políticas públicas que abarquen a la población en general”, mencionó durante un foro organizado por Espacio Cívico.

“Sabemos que la paridad de género en los gobiernos y órganos políticos son base fundamental para que un sistema político pueda calificarse de democrático, por lo que conocer nuestra realidad nos ayuda a entender dónde estamos y qué acciones tomar”, planteó Leah de Boersner, cofundadora de la organización.

El estudio plantea que sí existen áreas en donde la Asamblea presenta equidad, como en los salarios, en los que este Órgano ha conseguido brindar un balance entre hombres y mujeres.

En concreto, las funcionarias contratadas por el Legislativo cobran un 2,1% más que los hombres ($1.271 en promedio de las trabajadoras, frente a un $1.244, en promedio de los trabajadores), cuando se habla de contratos eventuales. Y un 4,6% más que los varones, en los contratos permanentes ($1.861 en promedio de las mujeres, frente a $1.778, en promedio de los hombres).

Otro punto en el cual la Asamblea es equitativa es la distribución de sus cargos directivos, pues tiene a ocho mujeres y ocho hombres, en los 16 cargos directivos que posee.

Uno de los puntos destacados en la investigación es la cantidad de empleados que posee nuestra Asamblea, en comparación con otras de la región. Mientras que en 2022, el legislativo costarricense tenía cerca de 1.000 funcionarios y el chileno, 305, el panameño contaba con 4.135, según datos de la Contraloría General de la República.

Estos trabajadores se dividen en cuatro categorías: los operativos (3.393 personas), los técnicos (591 personas), los estratégicos (111 personas) y los legislativos especializados (40 personas).

Las personas con roles operativos se encargan de funciones catalogadas como “esenciales” para el funcionamiento cotidiano del órgano. Los técnicos incorporan posiciones que demandan “habilidades especializadas” y los estratégicos y legislativos especializados, una minoría.

Los cargos técnicos reciben un salario promedio de $2.689; los estratégicos tienen un salario promedio de $2.342; los operativos $1.437 y los legislativos especiales $1.894.

'No se trata del género, sino de la capacidad'

“Hay que ser honestos, no todo el mundo sirve para la política ni todos tienen que ser políticos”, dijo la exdiputada Gómez durante un foro organizado para la presentación del estudio.

Según Gómez, no todas las personas tienen que ser candidatas, por pertenecer a un colectivo en concreto. “Si a usted no le gusta hablar en público, no puede ser representante de un grupo de personas”, aseguró la exfuncionaria, quien considera que hay otras formas de incidir en el escenario político, más allá de los cargos de elección popular.

“No se trata solamente de atreverse, muchas mujeres tienen la capacidad de atreverse a intentar ser políticas, pero si no tiene claro por qué quiere serlo, entonces qué sentido tiene”, añadió.