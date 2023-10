Cuca Roseta: 'El Fado toca el alma de las personas'

La cantante Cuca Roseta. Cedida

La música del fado es poco conocida en Panamá. Aquella melodía está cargada de mucha energía. Se canta con mucha fuerza y al escucharla toca el alma de las personas, comentó Cuca Roseta, nombre artístico de Maria Isabel Rebelo, una de las voces más aclamadas de este género.

La artista portuguesa se presentará el seis de noviembre en el marco del Festival Fado 2023. En la cita artística, que será en el Teatro Nacional, se escuchará la guitarra portuguesa bajo el dominio de Sandro Costa, quien será el artista invitado.

El fado es muy especial en todo el mundo, porque cuando se canta en algunos países como Noruega o Polonia, donde las personas no están habituadas a expresar sus emociones, y cuando se está cantando desde el grito del corazón, las personas empiezan a llorar. Ellos expresan sus sentimientos de otra forma, detalló Roseta durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Cuca Roseta expresó la conexión que tienen los habitantes de Portugal –país de donde proviene el fado– con esta música. “El flamenco es un grito de actitud, y el fado es un grito para adentro. Nosotros los portugueses sufrimos para adentro. Eso convertido en arte se torna en una belleza muy especial y muy rara”.

Con el lema “El Fado y la guitarra” los organizadores presentan una variada propuesta artística para promover el instrumento. Cedida

El fado es, en otras palabras, agregó Roseta, una canción de un pueblo que vive cerca del mar. Que es muy emocional. Que tiene la historia de las mujeres que siempre están esperando a los maridos. Entonces es un país con mucha melancolía, mucha emoción, mucha intensidad y mucha festividad.

“Todo eso está en esta canción, en nuestra cultura y eso lo hace muy especial (...) Es la canción de la tristeza. La tristeza de un país muy triste, que siempre está con mucha soledad. Eso también dice mucho sobre nuestra cultura. Nosotros creamos una palabra de estar siempre esperando el amor, o llorando, de alguien que se va. Es un país pequeñito, con mucha diversidad, que es frágil por un lado, pero por otro lado con un gran coraje”, agregó.

Todas las personas pueden aprender fado. Pero existen fados antiguos que vienen siendo la madre y padre de la tradición de todo, y dice que: “No es fadista quien quiere, sino quien ha nacido fadista”, aclaró la compositora.

“No todos consiguen entregarse a este tipo de expresión; una expresión muy tensa, que tienen muchos, como si estuviesen llorando. Hay una técnica especial para eso. Pero para mí, el fado no es solo cantar, sino la historia que estás cantando, es una declamación de poesía, y tiene que tener verdad. Tiene que ser una experiencia de vida tuya. Por muchos años no pude cantar algunos de mis fados preferidos porque no había vivido esa experiencia. Cuando te toca a fondo y es algo que ha vivido, ahí sí consigues tocar a las personas que te escuchan”.

Sobre la artista

Cuca Roseta inició su carrera musical con el pop y el rock, géneros muy distintos al fado. “Yo cantaba porque a las personas les gustaba escucharme, pero cuando yo estaba cantando en los bares y restaurantes, no era una pasión. Estaba estudiando psicología para ese entonces, y prefería estudiar que cantar esa música”.

Pero con el fado es muy diferente, añadió Roseta, porque el fado no es para mostrar la voz solamente. Es una música del alma, que traspasa fronteras, las lenguas. Las personas sienten una energía, una melancolía, una vibración, casi que una medicina. Se torna en algo más que proviene del corazón.

Sus mentores han sido muchos, señaló la fadista, entre ellos mencionó a Marío Pacheco. Otras de las grandes referencias es Amalia Rodríguez . “Mi forma de cantar es particular, es más como de la escuela de Rodríguez. Sus fados ahora son considerados fados tradicionales”.

Para componer, Cuca Roseta se inspira mucho en la tradición portuguesa porque tiene mucha pasión por su cultura; sobre todo de la experiencia que está viviendo ella o los demás, pero de situaciones reales, dijo.

Una de sus últimas canciones lanzadas al mercado artístico es 'Amor por favor'. Se trata de una melodía cuya mezcla es la tradición y el mundo, ya que se une un poco de tango, fado y flamenco. Su letra es una vivencia de vida, que es muy común en todas las personas. “Es una música que ha traído un aporte de las raíces para los tiempos de hoy”, concluyó.

Cuca Roseta ha publicado siete discos. Durante su carrera ha compartido escenarios con Bryan Adams, Julio Iglesias, Iván Lins, Djavan, Jorge Drexler, David Bisbal, Niña Pastori y Silvia Pérez Cruz. Para el 2023, la cantante tiene estipulado lanzar un disco inédito en español y portugués en el que cruza dos culturas: el fado y el flamenco.

Para el Festival, la fadista ha preparado un espectáculo en el que repasará los clásicos del fado y los éxitos de su carrera. Con el lema “El Fado y la guitarra” los organizadores presentan una variada propuesta artística para promover el instrumento. Como parte del evento, el siete de noviembre en el Centro Cultural de España 'Casa del Soldado', se expondrá Guitarras à Portuguesa, el filme que muestra los conocimientos de este instrumento.