El veterano astronauta Jon McBride, se despide del Kennedy Space Center Visitor en Florida

Dos años después de su última visita a Panamá, Jon Andrew McBride, un veterano astronauta y ex oficial de marina estadounidense decidió retirarse del Kennedy Space Center Visitor Complex de la Nasa en Florida, donde fue responsable de supervisar el Astronaut Encounter Team durante los últimos 20 años.

Con la satisfacción de haber cumplido y dejado en su país un gran legado, McBride oriundo de Beckley, West Virginia, Estados Unidos, dedicó sus últimos años al Visitor Complex, donde compartió sus historias de exploración espacial con estudiantes, familias y entusiastas del espacio de todo el mundo, que visita el lugar.

“Después de mi larga carrera con en el US Navy y de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), interactuar con los visitantes en el Kennedy Space Center Visitor Complex y tener la oportunidad de compartir mis historias, ha sido una experiencia maravillosa”, dijo McBride, hoy con 76 años de edad.

“Me inspiraron astronautas como Neil Armstrong que me precedieron, y espero haber jugado un papel en inspirar a la próxima generación de exploradores espaciales. Ha sido un viaje muy divertido ", reconoció.

McBride ha sido uno de los pilares del programa Astronaut Encounter, una actividad originalmente concebida para que los visitantes experimenten lo que es explorar el espacio desde la perspectiva de los veteranos astronautas de la NASA. Jugó un papel decisivo en la creación de Dine With An Astronaut, que debutó en 2002 y luego fue pionero en el popular programa Fly With An Astronaut, un programa de medio día personalizado para un pequeño grupo de invitados para explorar el Kennedy Space Center con un guía oficial de astronautas. McBride ha dejado su huella a través de innumerables entrevistas en los medios, miles de presentaciones de Astronaut Encounter y como la voz del video de aterrizaje del transbordador en la exhibición del Transbordador Espacial Atlantis.

“Jon McBride es una leyenda viva”, dijo Therrin Protze, director de operaciones del Kennedy Space Center Visitor Complex. “Ha sido un honor tenerlo compartiendo sus experiencias con nuestros huéspedes en el Visitor Complex durante las últimas dos décadas. En su calidad de mentor para innumerables estudiantes en todo el mundo, demostró ser un excelente "embajador espacial” y le deseamos lo mejor en su retiro” comentó Protze.

Su visita a Panamá

A su paso por el Istmo, en febrero de 2018, McBride se reunió con estudiantes del Colegio Panamá, AIP de Cerro Viento, Colegio Brader, Instituto Atenea, Colegio Real de Panamá, Colegio Anglo Mexicano, Balboa Academy, Colegio Alemán Nikolaus Kopernikus y Colegio Isaac Rabin, con quienes conversó sobre los programas espaciales que desarrollaba en el Kennedy Space Center, así como del aspecto humano de los astronautas.

Durante esa visita al país el ex astronauta incentivó a los jóvenes para que se interesen más por la ciencia y estudien con mucha dedicación y empeño, y puedan lograr lo que se propongan.

McBride también contó a los jóvenes cómo de niño siempre estuvo interesado en el espacio y observó en personas como Alan Shepard, -quien en 1961 se convirtió en el primer estadounidense en ir al espacio-, el modelo a seguir.

De hecho, motivó a los estudiantes elegir a una persona que sea un ejemplo a seguir y e imiten sus trayectoria de éxito para que logren ese gran sueño. Contó que con la carrera de Shepard como meta y motivado por el discurso dado en 1961 por el presidente John F. Kennedy sobre la carrera espacial, sabía que algún día estaría en la NASA y lo logró.

Cuestionado sobre qué se siente estar en el espacio, McBride comentó que es una sensación maravillosa, pero la falta de gravedad causa efectos interesantes en el cuerpo. Uno se hace más alto, debido a que la falta de gravedad separa un poco los huesos y las articulaciones, y durante los primeros días el rostro se hincha debido al exceso de líquidos en el cuerpo, ya que sin gravedad suben a la cabeza.

Con esta visita a Panamá, McBride incentivó a los estudiantes para que la NASA algún día podría tener su primer astronauta panameño, pues si bien por ahora no hay viajes tripulados a la Luna, sí los hay para la Estación Espacial Internacional, a la que han llegado científicos de más de 42 países.

Trayectoria

Criado en West Virginia, McBride es un alumno de la Universidad de West Virginia. Después de su graduación, trazó un camino similar a sus héroes astronautas, convirtiéndose en un aviador naval. Recibió sus alas en 1966 y pasó a volar 64 misiones de combate en el sudeste asiático. Asistió a la Escuela de Posgrado Naval de Estados Unidos y obtuvo un título de Ingeniería Aeronáutica en 1971 y en 1978 fue seleccionado por la NASA para formar parte de la primera clase de astronautas del transbordador espacial.

Con la NASA, se desempeñó como Capsule Communicator for Mission Control (Comunicador en la Cápsula para el Control de la Misión) y fue piloto escolta para el primer vuelo del Columbia. El 5 de octubre de 1984, McBride fue piloto de la misión STS 41-G Challenger para una misión de ocho días. Mientras estaban en órbita, desplegaron el satélite de presupuesto de radiación de la Tierra y realizaron observaciones científicas con el palé OSTA-3 y la cámara de gran formato. Durante su misión, McBride también filmó aproximadamente la mitad de la película de IMAX: The Dream Is Alive, que se emitió en el Kennedy Space Center Visitor Complex durante más de 25 años.

En mayo de 1989, McBride se retiró de la NASA y la US Navy para seguir una carrera comercial. En los últimos 20 años estuvo activo en el programa “Almuerzo con un astronauta en el Centro Espacial Kennedy, del cual hoy se retira después de una larga larga carrera, sin embargo su legado queda para aquellos que aún tienen el sueño de conquistar el espacio y las estrellas.