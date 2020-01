BTS rompe su propio récord de pre-ventas con su nuevo álbum 'Map of the Soul: 7'

La banda de chicos de K-pop, BTS, ha roto el récord de la agencia de Guinness World Records este viernes al registrar $3.43 millones en pre-venta de su a su próximo álbum Map of the Soul: 7, que será lanzado oficialmente el 21 de febrero de 2020. Este nuevo récord desplaza al anterior que habían obtenido con la pre-venta del disco Map Of The Soul: Persona, que lideraba con $2.6 millones.

Este viernes la banda ha lanzado el nuevo sencillo Black Swan, que ya acumula más de 6 millones de visualizaciones en su cuenta de Youtube. El video muestra las habilidades vocales que poseen los siete cantantes, en una coreografía montada por MN Dance Company, donde ninguno de los miembros de la banda tiene aparición. Esta se considera una de sus más ambiciones apuestas artísticas desde su regreso a los escenarios en 2019.

El 'Army' lo hace de nuevo

La fanaticada de BTS -denominada 'Army'- se encarga de hacer promoción a la discografía de la banda, con lo que han ayudado a los artistas a romper varios récords en el pasado, incluyendo el actual de ventas anticipadas.

En 2019, el 'Army' logró asegurar la obtención de un récord Guinness para la banda, que consistía en lograr tener el video más visto en Youtube en sus primeras 24 horas, que fue roto con el sencillo Boy With Luv, una colaboración de BTS con la cantante Halsey. El video reunió 74,600,000 de visualizaciones en un día, haciendo a la banda acreedora de un espacio de página completa en el libro de los récords de 2020, según anunció la agencia en un video en su cuenta oficial de Twitter.

Otro de los récords Guinness constaba en lograr el un millón de seguidores en la aplicación Tik Tok en el menor tiempo posible. En tan sólo 3 horas con 31 minutos, el colectivo había logrado superar un millón de seguidores y en menos de dos días la banda acumuló tres millones de seguidores en su cuenta.

El septeto ha señalado su preocupación por el medio ambiente en varias ocasiones. Getty Images

El mensaje filosófico y centrado en el cuidado al medio ambiente de BTS

La verdad es que la banda surcoreana va de éxito en éxito y no solamente en su trabajo musical, sino en su relación con sus fans, quienes se muestran muy leales ante cualquier situación que atraviesen los artistas.

Dado a esto, BTS anunció el pasado 10 de enero en Londres, el proyecto 'Connect BTS', el cual está constituido por el trabajo de 22 artistas con el tema 'Conexión' en 5 ciudades alrededor del mundo incluyendo: Londres, Berlín, Buenos Aires, Nueva York y Seúl. Esta colección se realizó bajo la dirección del famoso curador coreano, Daehyung Lee.

La banda, integrada por RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V y Jungkook, estuvo presente a través de una videoconferencia en la galería, donde presentaron el proyecto a los asistentes y los invitaron a formar parte de él un mes después del lanzamiento de su nuevo álbum Map of the Soul: 7.

"La filosofía de BTS de apoyar la diversidad, amor y cuidado por el medio ambiente es un importante aspecto del proyecto", mencionó Lee. "Este proyecto incentiva la apreciación de la diversidad y establece un camino para que nuevas sinergias sean creadas. EL arte no puede cambiar el mundo, pero puede influenciar a que la gente lo haga".

"El arte contemporáneo y la música son dos mundos diferentes. Este proyecto es especialmente significativo para nosotros porque representa diversidad real y crea un mensaje positivo para el mundo", dijo RM, mientra su compañero Suga declaró que "a través de este proyecto, esperamos regresar una parte del gran amor y apoyo que recibimos de nuestros fans, 'Army', y de todas las audiencias".

Las presentaciones de este proyecto estarán disponibles de manera gratuita desde enero hasta marzo de 2020 en puntos estratégicos de las diferentes ciudades, con presentaciones artísticas que buscan unir a las personas a través del arte, la tecnología y la naturaleza.