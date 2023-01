Polémicas en la historia del Miss Universo

La corona elaborada por la firma Mouawad para Miss Universo 2023. EFE

Al coronarse la estadounidense R'Bonney Gabriel como Miss Universo 2022, se abrió un debate en las redes sociales por un supuesto fraude. Los internautas aseguran que las representantes de Venezuela y República Dominicana eran las favoritas.

Pero la efervescencia trascendió; una organización independiente a las empresas que manejan el concurso en Estados Unidos inició una investigación por presunto “fraude y favoritismo”.

La Organización Miss Universo ha estado envuelta en polémicas a través de los años. Por candidatas que han aumentado de peso, una equivocación al anunciar a la ganadora (con la moderación de Steve Harvey) y otros, han sido algunos de los casos que han dado de que hablar.

Alicia Machado, 18 kilos ganados y la humillación pública

Todo iba bien durante su reinado hasta que ganó 18 kilos de peso. Donald Trump hizo pública la noticia y la obligó a volver a su estado original.

Los periodistas la seguían con cámaras al gimnasio y vigilaban lo que comía. En varias oportunidades, la venezolana ha dicho que fue uno de los momentos más terribles que ha vivido.

Machado tuvo uno de los reinados más comentados y polémicos. Su evidente aumento de peso la llevó a los titulares de los medios de todo el mundo; rumoraban que sería separada del título. El mismo Trump la catalogó como “una máquina de comer”. Siguió un régimen de dieta y ejercicios.

La también actriz y cantante venezolana catalogó a Trump como “un ser detestable” y “rata nazi” a través de Twitter: “Yo siempre me he pronunciado en contra de Donald Trump, siempre he dicho desde el año 96 hasta hoy que ese señor es un ser detestable. Por mi salud, ojalá Osmel Sousa y Venevisión me hubieran defendido de la rata nazi. Miss Universo 96, con apenas 18 años”.

Así, comentarios como “Miss Piggy” o “máquina de comer” fueron algunos de los que a Alicia le tocó escuchar por aquellos años y que la afectaron gravemente.

Un error al anunciar a la ganadora

Una de las polémicas más recordadas fue en la que, durante la transmisión de Miss Universo 2015, el conductor Steve Harvey anunció a Ariadna Gutiérrez de Colombia, como la ganadora de la corona. Sin embargo, todo fue un error y tuvo que retractarse para nombrar a Pia Alonzo Wurtzbach de Filipinas, como la nueva reina universal.

Harvey pidió al público su comprensión y mostró la tarjeta con la que tenía que anunciar la ganadora, “asumo la responsabilidad por esto, fue mi error, está en la tarjeta”, dijo el presentador. “Pero se los puedo mostrar, la primera finalista es Colombia, es mi error... Me siento muy mal, por favor no culpen a las chicas”.

En medio de la transmisión, tuvieron que quitarle la corona a Colombia para colocársela a Filipinas.

La primera participante transexual

En el año 2018 se marcó un antes y un después en la historia el certamen.

Fue el primer año en que incluían a una mujer transgénero entre las participantes. Se trató de Ángela Ponce, quien representó a España.

Aunque no ganó la corona, Ponce permitió abrir el debate y poner sobre la mesa la conversación sobre la inclusión.

Lupita Jones, de heroína a 'transfóbica'

En 1992 se convirtió en la primera mexicana en coronarse como Miss Universo. Su reinado fue impecable, se mantuvo alejada de los chismes y las polémicas.

Sin embargo, fue acusada de ser una persona 'transfóbica' al hacer pública su opinión sobre la Miss España 2018. Declaró que las mujeres transexuales no deberían participar en el concurso.

En el año 2020, Lupita Jones fue acusada por Sofía Aragón de eliminar el apoyo económico que recibía para su preparación hacia Miss Universo.

Dayanara Torres padece cáncer de piel

En el año 1993, la exesposa de Marc Anthony causó polémica por su edad cuando ganó, puesto que se rumoraba que era menor de 18 años. Al principio, el público le hizo la guerra a la puertorriqueña, jueces como María Conchita Alonso alzaron su voz de protesta señalando un presunto fraude. A pesar de eso, los días pasaron y Dayanara supo ganarse la admiración de la gente.

Actualmente es modelo, actriz y cantante. Tuvo dos hijos con Marc Anthony. Lamentablemente sufre de cáncer de piel y se encuentra luchando contra la enfermedad.