Jhonathan Chávez: 'El género típico es capaz de tener un nivel internacional'

Jhonathan Chávez, productor, cantante, acordeonista y empresario. Cedida

Jhonathan Chávez desea “con mucha fuerza” que la música típica panameña sea reconocida en la industria internacional y que cuando se “tope con colegas” de otros países ya no le pregunten: “¿Cómo se llama esa música?”, aseguró el artista a La Estrella de Panamá.

“La música es mi vida, lo que siento, lo que sueño (…) Cuando estoy en la tarima, lo que siento es algo inexplicable, más que grande, me siento complacido de ver que mi música alivia a los corazones de las decepciones y enamora más a los que están viviendo el amor a plenitud. Se siente lindo ver cómo se identifican con mis canciones”, añadió Chávez.

El 'Canoso', como también lo conocen sus seguidores, nació en la provincia de Los Santos, el 8 de febrero de 1986. Productor, cantante, acordeonista y empresario, fue construyendo su camino en la música típica “con dificultad”. Durante 19 años siguió los pasos de su mentor, Victorio Vergara, después buscó su propio estilo que ahora impone en los bailes, emisoras y plataformas digitales.

Festival típico en el que fue celebrado el cumpleaños 37 del artista. Cedida

De niño no se visualizaba como cantante al crecer. “Nunca lo vi, tampoco lo hice por aspirar a ser rico o vivir de la música; solo sé que me gustó la música, siempre soñé con que la gente cantara mis canciones, que me quisiera porque se enamoraron en un baile con un tema mío o superaron un momento amargo escuchando mis canciones. Pero, obviamente, todo trabajo tiene su recompensa y al estar en un buen sitial he podido mejorar mi calidad de vida, sin embargo, este último no es el motor ni mi razón de estar en la música”, comentó.

Un festival típico; una celebración

El estacionamiento del estadio Rod Carew se convirtió en el escenario de una fiesta musical. El motivo: la celebración del cumpleaños 37 de Jhonathan Chávez. El evento fue denominado 'Canoso Fest'.

Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, en el 'Canoso Fest'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Pasadas las nueve de la noche, los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval abrieron el evento e hicieron levantar a los asistentes de sus sillas para bailar. Entre los temas presentados estuvo 'Buena muchacha', el más reciente lanzamiento de la agrupación.

Artistas como Alejandro Torres y las Estrellas del Ritmo, Manuel 'Nenito' Vargas y los Plumas Negras, Manuel y Abdiel y el invitado especial de Colombia Yeison Jiménez hicieron su parte en la tarima.

”Compartir tarima con otros artistas del género es relevante, eso abre puertas, puertas que desconocen o desconocían en nuestro género”, expresó Chávez, quien ha estado participando en eventos 'mano a mano' con otros tipiqueros.

Manuel 'Nenito' Vargas y los Plumas Negras en el 'Canoso Fest'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El festival tuvo un lleno total, el 'Canoso' dijo sentirse “feliz y agradecido con Dios”, y con el público que le respalda, “sin ellos, nada de esto es posible”. Lo que más me llena es que estamos demostrando que el género típico es capaz de tener un nivel internacional. Hemos hecho que muchos gremios y empresas que manejaban otro tipo de eventos, no nos vean como artistas pequeños, como género del campo, que no les funcionaba para hacer cosas grandes”.

Chávez celebró su cumpleaños el sábado 4 de febrero, por adelantado, entre música, fuegos artificiales y papelillos.

Eurys de la Rosa, vocalista de los Plumas Negras, cantó el cumpleaños feliz para Chávez. Además, le proyectaron un emotivo video en el que sus familiares, incluyendo a su esposa e hijos, le expresaban su orgullo por lo que ha logrado.

Los tipiqueros Manuel y Abdiel también participaron en el Festival. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Otro momento emotivo de la noche fue la participación de Jesús, un niño acordeonista que acompañó al artista con el tema 'Tus recuerdos'. “Cuando le di la oportunidad por primera vez a este niño, no pude contener la emoción de echar el casete para atrás”, dijo. Recordó cuando 'El Tigre' Victorio Vergara, le daba espacio en la tarima siendo un infante.

“Me llena de orgullo porque esta es la muestra de que la música típica nunca va a morir”, añadió Chávez. “Me comprometo contigo Jesús, a seguir guiándote por este camino de la música típica, estoy muy feliz por este show”, escribió en sus redes sociales.