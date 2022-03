Annette Cárdenas: 'En el turismo hemos sido huérfanos por mucho tiempo'

Annette Cárdenas, en el lobby del hotel Plaza Paitilla Inn. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Lo primero que uno piensa al conversar con Annette Cárdenas (ciudad de Panamá, 1951) es que detrás de ese rostro carismático y voz grave hay una vida llena de anécdotas vinculadas al turismo que la ha convertido en su firme defensora. Va rondando los 70 y desborda un júbilo contagioso, que a su vez matiza con su crítica punzante a lo que no se hace por el bien de vender a su país en pro de atraer visitantes.

La hotelera, con más de cuatro décadas sirviendo al sector, fue directora de mercadeo y ventas para Marriott Internacional, y presidenta de la Cámara de Turismo y de Amcham. Hoy es consejera de aquel hotel que fundó su padre, Plaza Paitilla Inn, miembro de la junta directiva de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel ) y representa nuestro país en Skal International, una organización de turismo mundial que por primera vez acoge a Panamá.

Cárdenas sabe hace mucho que su obligación, se mire como se mire, es mostrar las grandezas de su patria para que los viajeros mueran de ganas por visitarla. También sabe que la única manera de conseguirlo es batallando para que el turismo sea prioridad para el Estado, como un fuerte bastión de la economía. Además sabe, y lo cuenta con carcajada breve y luminosa, que la vida hay que disfrutarla junto a su familia y aún más “con los nietos”, la generación futura que construirá.

Muchos la conocen, pero, ¿qué es lo que no se sabe de Annette Cárdenas?

Pedirme que me describa yo misma es interesante. Annette es una mujer de un espíritu libre, alegre. Una mujer apasionada del turismo. Madre de tres guapísimos varones y abuela de tres bellísimos nietos. Soy una persona a la que realmente le importa Panamá y la industria del turismo. Los que me conocen saben que me he pasado toda una vida defiendo, ayudando, sugiriendo, y luchando para que la industria del turismo en Panamá sea lo que debe ser: exitosa y que contribuya de una forma muy importante para el país. Trato de ser siempre positiva y no soy complicada. Tengo una gran afición por tener buenos amigos, son un pilar importante para mí.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia ?

Mucho de la defensa del turismo lo heredé de mi papá y de mi mamá. Mi mamá es de carácter jovial, siempre alegre, contenta, una persona totalmente extrovertida y positiva. Mi papá fue muy querido por la gente, y también tuvo un sueño con el turismo. Él quiso contribuir con el turismo, y dio en aquel momento la visión de lo que podía ser esto para el país, que junto con amigos y socios construyeron un hotel que hoy es el Plaza Paitilla Inn. Él tenía esa visión de que Panamá fuese siempre un ícono del turismo, así que yo llevo esto en la sangre. El turismo es una industria de gente extrovertida, de personas que les gusta interactuar.

¿Cuál es su primer recuerdo de verano disfrutando el turismo nacional?

Tengo uno y te vas a reír... Tampoco sé si lo identificaba en ese momento como tal, pero mi abuelo, por parte materna, hizo unas elecciones para reinas de carnavales en la familia. Nosotros pasamos los carnavales en Santa Clara y resulta que hizo unas elecciones entre las primas, pero yo en mi inocencia creía que esto era a nivel país, y yo salí de reina y entonces me llevaron en un camión, de estos viejísimos que había allá en la finca, por toda la Interamericana en aquella época. Subimos y bajamos de Santa Clara, yo al final de la historia no sé si fuimos tan lejos la verdad, o si fuimos a la esquina y regresamos. Pero yo iba llena de flores, yo tiraba besos, yo bailaba. Y yo me sentí reina de carnaval y me sentí tan feliz. Te cuento además que siempre fui aficionada al interior, me encanta el campo, la playa, me encanta la montaña de mi país. Panamá tiene tantas cosas lindas, es un país tan bonito, que hay que disfrutarlo y enseñarle al turista lo que puede disfrutar.

¿Qué está haciendo usted para potenciar el turismo panameño?

En este momento estoy participando en la junta directiva de la Asociación de Hoteles con la nueva directiva, con el nuevo presidente Raúl Jiménez, para desde allí contribuir a reactivar e incrementar la demanda al país. Esa es la meta número uno en este momento, reactivar la demanda.

En otra forma, fui elegida como directora internacional de Skal Internacional, una organización de turismo mundial; es la primera vez que Panamá está en una directiva internacional, lo cual me da mucho orgullo, también exponemos el nombre de Panamá fuera de nuestras fronteras.

También estoy muy de cerca, a través del departamento de mercadeo, del hotel Punta Paitilla Inn. Terminé mi carrera con Marriot Corporation, donde estuve hasta 2020 promoviendo el turismo y el destino Panamá. No siento que yo trabajo para un lugar, yo trabajo para un país y de esa forma hay que mirarlo. Ocupo mi tiempo en vender a Panamá y en que se hable de Panamá en todos los sitios que yo pueda llegar.

Los atributos del país tienen que estar en el top of mind. Para ello, se tiene que hacer de una forma muy fina, muy bien hecha y apostar por lo visual y lo que debe impactar sea de una forma positiva.

¿Qué debe hacer Panamá para lograrlo?

Tenemos que ir saliendo de la pandemia de una forma responsable, pero también de una forma competitiva. Panamá debe empezar a normalizarse. Ya estamos viendo pasos hacia allá, pero no podemos seguir teniendo restricciones, y yo le llamo a eso castigos. Tú no vas a viajar a un lugar donde tengas que pagar un costo altísimo en cuanto a restricciones por pandemia. Tenemos que empezar a entender y evolucionar como va el mundo.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno Nacional en torno al turismo? Además, ¿qué opinión le merece que países vecinos como República Dominicana eliminaran las restricciones para los viajeros?

Punto muy positivo para el gobierno es su programa de vacunación nacional. Me quito el sombrero. Esto nos ha ayudado a tener un país bastante sano dentro de todo. Lo de República Dominicana no me sorprende, ellos son un país pro turismo, ellos están a la vanguardia de hacer las cosas en favor del turismo, y no lo hace el sector turismo dominicano, es el gobierno entero. Te quiero poner otro ejemplo: El Salvador: es un país que no había sido considerado competitivo con esta área nuestra, y el presidente inauguró un aeropuerto y es impactante, fue el mismo Nayib Bukele quien fue a motivar un turismo masivo. No me quiero comparar, pero el gobierno de Miami mantuvo siempre una postura muy agresiva en mantener al turista en condiciones óptimas y quitar restricciones. La gente quiere vivir, la gente quiere regresar a una normalidad relativa. Tenemos que mirar ese gran panorama de personas que están dispuestas a ir a algún lugar y ¿por qué nosotros no podemos tener ese pedazo de turistas?

Tenemos que unirnos, esto no es responsabilidad de los hoteleros o touroperadores, esto es una responsabilidad del país. Pero aquí como que no nos ponemos mucho de acuerdo.

¿Los otros países lo están haciendo mejor entonces?

Sín ánimo de ser negativa ni de criticar, creo que sí. Por muchas razones. Número uno, tienen mucho tiempo de estar haciéndolo bien, tiene que haber un enfoque completo. El turismo tiene que ser una política de Estado y mientras no lo sea, estamos mal. No podemos tener basura, no podemos tener calles llenas de huecos, no podemos exhibir cero infraestructura. Hasta hace poco tú no podías viajar al interior del país y parar en un baño, porque no había. El tráfico insoportable para ir y venir del interior: ¿cómo vamos a exponer a un turista a estar tres horas en un tranque?

El aeropuerto de Tocumen, es otra cosa... Tenemos un aeropuerto de primera clase y, ¿cuándo lo vamos a abrir? No hay necesidad de tantas aglomeraciones al momento de la llegada al país.

Hemos sido huérfanos por mucho tiempo. Necesitamos que todos se unan armónicamente para ofrecer lo mejor a un turista. Si aquí llega una cantidad importante de turistas, créeme que nos vamos a beneficiar todos.

¿Considera que hay que repensar el modelo turístico después de esta crisis?

Sí. Los jugadores tienen que entender las últimas tendencias del cliente de hoy. Nosotros (esos jugadores) estamos apostando día a día para atender al turista. La oferta tiene que ir cónsona con las tendencias.

¿Qué mensaje debería trasladarse a los futuros turistas sobre Panamá?

Tenemos que mostrar lo que somos como país. Le tenemos que decir: ¡venga a Panamá! Panamá es un país seguro, responsable con su seguridad y su salud, porque ahora eso es prioridad. Tenemos que transmitir nuestra bienvenida y hacerlo también cuando lleguen aquí. Tenemos que reunirnos todos y entender el beneficio de todos. Hay una campaña que dice: 'Panamá vive por más' y tiene una lógica muy interesante. Y eso es lo tenemos que decirle. Aquí tenemos un poco de todo.

¿Qué le vendería a un amigo extranjero para que la visite?

Eso dependiendo de los gustos de las personas. Si tú quieres hacerlo, te aseguro que aquí hay. Lo único que no te puedo garantizar es que vas a esquiar, porque hasta ahí no llegamos, aunque los chiricanos dicen que en Boquete tal vez (risas). Tenemos todo, pero necesitamos unirnos. Te pongo un ejemplo: Taboga, ya debería estar acondicionada y lista para ser un destino. Estamos desperdiciando un destino.

¿Qué cree que va a pasar con tantos hoteles construidos en la ciudad y con tanta ausencia de huéspedes?

Esta es la pregunta más fácil que me has hecho. Y cómo se resuelve: generando demanda. Hay otra solución. Y para generar demanda todo el mundo tiene que estar de acuerdo, se va a invertir lo necesario para promover el país. Vete a Colombia, un país que ha tenido tantos problemas políticos y de seguridad, mira cómo está con el turismo.

¿Cree que sale caro hacer turismo interno?

A ver, Panamá no es un lugar tan caro, comparado con otros. Puede ser que consideremos una cosa cara... Nosotros nos manejamos con el dólar y ahí tenemos una diferencia importante con países que tienen su moneda. Quizás ahí se complica y se encarece un poco todo. Sin embargo, nosotros los panameños somos muy críticos de lo nuestro, a veces somos nosotros mismos los que decimos esto y no necesariamente el turista per se.

¿Qué opinión le merece el cobro de entrada al refugio de isla Iguana en Pedasí?

No digo que cobren o no cobren. No tengo información sobre el tema, pero señores consulten... Por ejemplo, el tema del requerimiento de las tres vacunas a los turistas a la llegada al país, consulten. Eso hubiese sido mortal para el país, si ya hay países que ni te piden vacunas. Estas cosas hay que consultarlas. Tenemos que ser más inclusivos al momento de tomar decisiones.

Tres preguntas cortas para finalizar.

¡Adelante!

Si fuese ministra de Turismo, ¿tres reformas urgentes?

Uy, esa pregunta es bien complicada. Primero que no sería ministra de Turismo (carcajadas).

Creo que reorganizaría la institución. Hay que revaluar la institución en general: qué abarca, cuánto abarca, cuánto personal tiene. Por lo menos miraría la reestructuración de la institución para hacerla eficiente, más compacta.

Dos, esto no es una reforma, pero dedicaría mi tiempo, o para impulsar o más bien pelear, por la infraestructura necesaria. La promoción ya la hace otra entidad (Promtur), y trabajaría muy cerca de ellos.

Tercero, y ojo estos son sueños ¿no?, estoy escribiendo una lista a Santa Claus... (risas) Sacaría la política y la influencia política del ministerio. Solamente trabajar bajo el fundamento profesional comprobado.

¿Qué le quita el sueño a Annette?

Verdaderamente si te voy a ser bien honesta, estar en esta vida para ver a mis nietos crecer y disfrutarlo.

Tres deseos para Panamá en 2022.

Que Panamá se convierta en un destino reconocido mundialmente y que yo esté ahí para verlo. Que sigamos en un país libre y lindo como el que tenemos, que sigamos viviendo en una sociedad bonita. Que el panameño no pierda su carácter jovial y que pensemos más en nuestro país. Y quizás un último deseo, dirigido a mis amigas las mujeres, este país tiene mucho potencial para las mujeres profesionales y que tienen mucho que aportar. Hay que involucrarse en todo, no hay nada que sea solo para los hombres.