Marielis Quintana: 'La actitud es una cualidad para sobresalir'

Marielis Quintana, futura piloto de avión. Cedida

Marielis Quintana es primer oficial de entrenamiento. En su trayectoria profesional mantiene 70 horas de entrenamiento y le falta poco para cumplir con las 100 horas obligatorias que solicita Aeronáutica Civil para convertirse en piloto. Su periplo para alcanzar la meta no fue fácil; desde que quiso ser piloto se enfrentó al desafío de no tener el poder adquisitivo para estudiar la costosa carrera. Aunque el panorama era complicado, el “no podré” no estaba dentro de su vocabulario. En Mia Voces Activas, Marielis Quintana cuenta cómo nació su vocación por ser piloto y recuerda que un requisito indispensable para ejercer la profesión es la disciplina.

¿Qué te motivó a ser piloto de avión?

El Viaje Inolvidable me motivó a ser piloto.

¿Era la primera vez que viajabas en un avión?

Sí, era la primera vez

Me habías comentado que en tu niñez veías los aviones y esto despertó cierto interés…

Exacto. Como siempre he vivido en Tocumen, he visto los aviones despegar, aterrizar; siempre tuve esa fascinación y atracción, pero desde el Viaje Inolvidable que estuve sobre un avión, ahí fue donde me dije: ¡me gustaría ser piloto!

¿Recuerdas la primera vez que viajaste?

La noche anterior no podía dormir (sonríe). En los viajes la constante es que no puedo dormir la noche anterior, tengo mucha emoción. Mi parte favorita en el vuelo, como lo dije, es el despegue, ese momento en el que el avión me hizo recostarme al puesto porque yo estaba asomada en la ventana. Cuando el avión no estaba en la tierra dije: '¡Yo quiero ser piloto!'

¿Qué desafíos encontraste para lograr esta meta?

El desafío más grande fue la parte económica porque era una carrera muy costosa. Mis padres no tenían las facilidades para pagarme la profesión. Siempre, desde que me gradué me puse a estudiar cursos que estuviesen relacionados con la aviación, desde áreas como despacho de vuelos, información aeronáutica, hasta que un día se presentó una beca completa con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

¿Lograste la beca por tu desempeño académico?

Exactamente, fue por mi desempeño académico. Y también fue un año más o menos de pruebas psicológicas, físicas, de conocimientos generales. Fue un proceso arduo, pero valió la pena.

Cuando atravesaste por los problemas económicos, ¿en algún momento pensaste que no lograrías tu sueño?

Eso nunca me pasó por la cabeza. Siempre tuve en mente que eso era lo que yo quería e iba a hacer lo que fuese necesario para llegar a ese punto. Mi plan era irme a estudiar cualquier cosa que me llevara a la empresa. Mi plan era entrar a Copa [Airlines] como despachadora de vuelo, ahorrar para cotear mis estudios y ascender para ser piloto.

¿Qué persona ha sido indispensable para lograr esta meta?

Principalmente mis padres. Mi mamá siempre estuvo motivándome, me daba esos empujoncitos. Mi papá me motivaba en toda decisión que yo quisiera tomar. Mi abuela, también, y gracias a ella pude venir al Viaje Inolvidable del 2011, mi abuela fue la que plantó la semilla.

¿Qué cualidades indispensables debería tener un piloto?

La disciplina porque te lleva a tu objetivo. Tener tus metas claras. Saber que tienes que seguir las reglas. Más que nada las ganas porque todo se pude lograr.

¿Cómo fue tu experiencia en Academia Latinoamericana de Aviación Superior (ALAS)?

Cuando ingresé a ALAS fue como el segundo mejor día de mi vida (sonríe). Fue como tener un pie dentro para poder realizar mis sueños. Tampoco pude dormir mucho. A la academia le puse todo mi empeño, toda mi dedicación, tuve muchos sacrificios, pero todos valieron la pena.

Todo trabajo es competitivo, ¿qué cualidad debería tener una persona para sobresalir?

Creo que la actitud con la que enfrentas las cosas. Ser una persona de calidad (…) y también el esfuerzo [en el trabajo].

¿Cuál es el mayor sueño en tu carrera?

¡Uy!, me encantaría retirarme aquí, pasar todo el proceso, ser capitán, pasar todos mis años laborales aquí cumpliendo todos mis sueños.

Nunca aceptaste un no por respuesta, ¿qué le dirías a los jóvenes que tienen miedo de no hacer las cosas por el factor económico?

Como te comenté hace un momento, si no se puede por un camino siempre hay rutas alternas. Lo importante es buscarla, encontrarlas y seguirlas. Si eso es lo que realmente quieres, es casi nada. Vale la pena.