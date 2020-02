Diseños vanguardistas para la mujer de hoy

Quero empezó en la industria de la moda en 2015. Cedida

Aunque algunos tardan en hallar su verdadera vocación, Junior Quero Roman ha sido la excepción. Desde temprana edad comprendió que su pasión por la moda le llevaría a descubrir cuán fascinante es este mercado tan competitivo. Cuando estuvo en una academia de baile, surgió su curiosidad e interés por perfeccionar cada traje que usaba para sus presentaciones. “Me encantaba estar pendiente de los detalles, los bordados, los acabados, el tipo de tela y los colores”. Sus ansias por perfeccionar la técnica lo llevaron a formarse en el Instituto Universitario de Diseño de las Mercedes, en Caracas, Venezuela.

En 2015 incursionó oficialmente en la industria de la moda. Hoy confecciona vestidos de noche con un estilo monocromático. Sus atuendos decorados con piedras preciosas son solicitados por aspirantes de concursos de belleza en Panamá. Durante esta amena entrevista, Quero nos brinda un repaso por su carrera y sus esfuerzos para dar a conocer su marca.

¿Cómo surge el concepto de tus diseños?

Es realmente espontáneo, nunca sé el momento exacto en que una nueva idea llegará a mi mente.

El diseñador exhibe su arte en concursos de belleza nacionales e internacionales.

¿A quién diriges tus prendas?

Lo que confecciono es para todo público. El que ama la moda está dispuesto a creer en conceptos diferentes.

¿Cómo defines tu estilo?

Es único porque cada día me esfuerzo más para crear mi propia identidad, elevar mi marca y mi nombre como diseñador. Me gusta que cada prenda tenga algo que la haga resaltar y ser diferente al resto.

¿Quién es tu referente?

Me encanta el maravilloso trabajo de Michael Cinco (diseñador de moda filipino), su estilo es único y diferente.

Descríbeme tu fascinación por las piedras brillantes.

Cada traje está hecho de acuerdo a la ocasión. Si amerita llevar piedras brillantes no dudaré en colocarlas para que les dé ese toque mágico. Pero no siempre los vestidos deben llevar cristalería para verse preciosos. Un diseño acompañado de una buena costura y un buen acabado, es la clave para que la prenda se pueda lucir en cualquier evento.

¿Qué prefieres, colores oscuros o cálidos?

Le apuesto a todos los tonos cálidos. La población panameña frecuentemente opta por este tipo de colores. En cuanto a los tonos de piel, sabemos que todos son diferentes, en base a eso me gusta estudiar el color con el que voy a trabajar el diseño para que combine adecuadamente.

Háblame de la temática de tus vestidos.

Gran parte de mi trabajo lo he realizado para presentarlo en concursos de belleza, allí fue donde alcancé mi popularidad. Mi labor se caracteriza por cuidar los detalles de cristalería, y los finos acabados se emplean con el objetivo de resaltar la silueta femenina; laborar bajo este concepto me apasiona mucho. Sin embargo, me considero un diseñador versátil y puedo confeccionar trajes de corte sastre, trajes de baño masculinos y femeninos. Incluso he elaborado trajes de novia.

Junior elabora sus piezas en telas lisas y en ocasiones añade cristalería.

Si tuvieses que diseñar algo más que trajes, ¿qué sería?

Uno de mis mayores sueños es lanzar una colección de zapatos, carteras, accesorios y perfume.

¿A qué famosa te gustaría vestir?

Daría mi vida por vestir a Jennifer López, esa mujer es un derroche de sensualidad. En Panamá, me encantaría vestir a la primera dama; sería todo un privilegio.

Si hablamos de Panamá... ¿consideras que la industria de la moda está a la vanguardia?

La moda en Panamá está en constante crecimiento. Son cada vez más los amantes de esta industria que se atreven a lucir propuestas más actuales, tanto en colores como en diseño.

¿Es rentable dedicarse a la moda en el istmo?

Por supuesto que si.

¿Estarías dispuesto a diseñar piezas plus size?

Sí, de hecho ya he vestido a muchas mujeres de tallas grandes.

Hay trucos infalibles para vestir en ocasiones especiales. ¿Qué aconsejas?

Lo ideal es escoger un vestido cómodo que vaya acorde al tono de piel, con el cual te puedas sentir segura. En mi caso todo depende del cliente al cual tenga que vestir. Algunas son amantes de las transparencias, otras prefieren un poco más de brillo, o simplemente eligen vestidos con un buen corte y finos acabados.

¿Alguna experiencia que nos puedas compartir?

Mi vivencia favorita, sin duda, ha sido vestir a muchas misses para concursos internacionales. Mi mayor satisfacción es que se han exhibido en muchos países hermosos. Otra experiencia titánica, que no puedo dejar de contar, fue cuando me tocó terminar cuatro vestidos en dos días. No pude dormir (recuerda). Me encanta asumir estos retos porque me hacen muy feliz.

¿En qué etapa profesional te encuentras?

Considero que estoy en la más importante de mi carrera: crecer.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Tengo la responsabilidad de vestir a varias chicas representantes de Panamá en concursos internacionales de belleza. También estoy trabajando en cuatro vestidos de novia que lanzaré en los próximos meses, en una colección que estoy creando con mucho amor. Admito que estoy emocionado y espero que a todos les guste. La colección lleva por nombre GAUDY.