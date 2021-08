Una guía para lucir a la moda durante la lactancia

Canalejo aconseja usar piezas con estampados o lisas. Pinterest

La fashion and lifestyle blogger Belén Canalejo brinda algunos consejos para estar a la moda y cuidar la ropa durante la etapa de lactancia, a través de su canal de YouTube 'Balamoda'.

Antes de empezar con los estilos, comenta que es importante tomar en cuenta algunos aspectos durante este periodo. El primero consiste en que la mujer utilice sostenes de lactancia, ya que facilitan el proceso a la hora de darle de comer al bebé; segundo, llevar consigo en todo momento discos de absorción de lactancia, esto con el fin de que no se manche el sostén ni la prenda en el exterior, en este caso la blusa o la camisa.

Como tercer punto aconseja lucir una blusa de tiras, ya sea que se combine con un abrigo o se lleve sin chaqueta con el outfit. “Esto facilita el proceso a la hora de amamantar; la realidad es que es mucho más cómodo”, explica, y añade que si la textura es de algodón o de un material de tela elástica permite descubrir el seno con más facilidad.

En la lista de sus recomendaciones señala llevar blusas adaptadas a la lactancia, donde no necesariamente sean de algodón, pero que estas tengan diseños en 'V' en la parte frontal y que en la parte interior traigan una doble cobertura que recubra el seno y así se pueda remover este cobertor con mayor comodidad a la hora de amamantar.

Otra pieza recomendada son las blusas con telas de algodón o elásticas. Pinterest

Agrega que también hay vestidos holgados y otros que marcan la silueta, que vienen con una doble capa, es decir, que la primera queda suelta y la segunda ubicada en el interior trae una abertura bastante flexible, pero a la vez segura para que no haya accidentes, por ejemplo, que el seno quede al descubierto.

“Mis consejos para crear un atuendo es escoger una blusa de tela sin mangas y de color blanco con cierta amplitud, esta es una apuesta acertada para lucir elegantes y a la moda”. BELÉN CANALEJO, FASHION & LIFESTYLE BLOGGER

Otros aliados para el periodo de lactancia, de acuerdo con Canalejo, son las bufandas y los bolsos espaciosos con estampados o estilo liso (para guardar lo requerido para el bebé) porque garantizan no solo mayor comodidad, sino también estilo.

Los sostenes de lactancia y blusas con doble capa proporcionan mayor comodidad.

“Mis consejos para crear un atuendo es escoger una blusa de tela sin mangas y de color blanco con cierta amplitud, esta es una apuesta acertada para lucir elegantes y a la moda. No es necesario comprar una talla más grande de la que se utiliza, solo hace falta que el corte de la blusa no sea ajustado y se pueda combinar con jeans. En adición, agregar un calzado deportivo o plano para no dejar atrás la comodidad”, anota.

Otras piezas que recomienda son las faldas de corte acampanado con blusas de corte amplio en la parte frontal, ya sea de colores vivos, telas lisas o estampados. Recomienda combinar este outfit con zapatos de tacón bajo para lucir más elegantes.

De acuerdo con un artículo de El País hay marcas internacionales como Madri, Mamalicious, Oysho y Mit Mat Mama que confeccionan ropa y lencería de este estilo. Asimismo, se encuentra la marca Reformation que, aunque no tiene línea específica para la lactancia, adapta sus vestidos con escotes amplios en 'V' que funcionan para las madres en este periodo.

Estilo de camiseta cómoda en el hogar.

En el caso de Panamá se encuentran las tiendas Maternité boutique, 9 lunas y Oshyo, que tienen disponibles piezas para madres en lactancia. También se pueden conseguir a través de plataformas como Amazon y e-Ebay.