La industria de la moda se fortalece con el Fashion Week Panama

De acuerdo con organizadores, el Fashion Week se realizará de manera híbrida. Cedida

La industria de la moda y las pasarelas pondrán a vibrar la capital panameña del 21 al 27 de septiembre 2021, durante la presentación del Fashion Week Panamá (FWP) en su edición número 20.

Marie Claire Fontaine de Bueno, productora y creadora del FWP aseguró a La Estrella de Panamá que esta versión se realizará con el aforo reducido y que el objetivo principal es digitalizar todo lo que se efectuará en 'La Manzana' ubicada en Santa Ana, un barrio que se abre como vitrina creativa y contará con varios tipos de escenarios ideados para la proyección de la actividad.

“A fin de lograr que todas las presentaciones se puedan proyectar posteriormente a nivel digital para todo público, nos hemos enfocado en un equipo grande de producción de vídeo y fotos y con aforo limitado (75 personas solamente) y medidas de bioseguridad reforzada”, acotó Fontaine.

Aseguró que el evento está estructurado en dos tipos de shows. “El primero se refiere a colecciones cápsulas para aquellos diseñadores que hicieron una colección reducida y el otro es sobre diseñadores que van a presentar colecciones completas y con pasarela individual. Todos los días vamos a tener colecciones cápsulas a las 4:30 p.m., e individuales a las 6:30 p.m.”.

En la cita estarán los famosos Talk and Worshops. Cedida

A diferencia del año pasado, donde la edición fue totalmente virtual a causa de la pandemia de la covid-19, esta vez se hará de manera híbrida, es decir, combinará lo digital y lo presencial, además, será de libre acceso a todo el público que desee conocer un poco más de la moda en Panamá e internacional. “Estamos combinando arte, arquitectura, diseño, para que las personas puedan observar las novedades que traen cada uno de los diseñadores”, dijo.

“A fin de lograr que todas las presentaciones se puedan proyectar posteriormente a nivel digital para todo público, nos hemos enfocado en un equipo grande de producción de vídeo y fotos y con aforo limitado (75 personas solamente) y medidas de bioseguridad reforzada”. MARIE CLAIRE FONTAINE DE BUENO, CREADORA DEL FASHION WEEK.

Según Fontaine, como innovación se abrirá un Pop up store en el cual los diseñadores podrán comercializar sus trabajos y operará exclusivamente durante los días de la semana oficial de la moda. Además contará con conferencias, conversatorios y workshops de importantes exponentes de la industria de la moda a nivel regional y fashion films el cual contará con nueve invitados internacionales.

De acuerdo con la productora pese a la pandemia este 2021 está lleno de oportunidades para despertar la vena creativa en el sector. “Nos aventuramos nuevamente a presentar el FWP de forma híbrida, con lo mejor que aprendimos a través de años de experiencia en tantos eventos presenciales, y lo mejor que aprendimos de la experiencia digital 2020”, aseguró.

El evento contará con diseñadores de la región. Cedida

Agenda

En el edifico de La Gran Manzana estamos utilizando la planta baja y el primer piso. “La idea es que durante la pasarela las modelas puedan hacer las pasarelas en los balcones del edificio si el tiempo lo permite ya que el patio es abierto y no está techado, la idea es que todos puedan ver los cierres de todos los desfiles que al final es lo más interesante del FWP”, resaltó Fontaine, quién explicó que solo participarán 30 modelos para todas las actividades.

Habrá un área gastronómica como siempre denominado Sabor Local para que los visitantes puedan degustar los platillos de diferentes chef. Igualmente habrá música en vivo.

Santa Ana será el sitio para la vitrina de la mod. Cedida

La productora añadió que es la primera vez, en 10 años, que el FWP no se realizará en el centro de convenciones Atlapa. “La organización ha sido bastante demandante. La situación actual nos ha empujado a efectuar tantos cambios, pero antes de la covid-19 ya teníamos pensado trasladar el evento al Casco Antiguo. La realidad es que no ha sido fácil, no obstante, nos sentimos bastante confiados que el evento podrá efectuarse de una manera organizada y con todas las medidas de bioseguridad”, resaltó.