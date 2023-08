Costa Rica Fashion Week expone el flagelo de la violencia digital hacia las mujeres

Prev Next La modelo y activista LGBTIQ, quien dirige la organización Dignity Global, Elton Irlijani, desfila en la pasarela "Bodyright". Jeffrey Arguedas | EFE

Una mujer desfila en la pasarela "Bodyright" hoy, durante la Costa Rica Fashion Week (CRFW) en San José (Costa Rica). Jeffrey Arguedas | EFE

Costa Rica Fashion Week (CRFW) reúne esta semana a una serie de diseñadores locales e internacionales en un espacio que une a la moda con mensajes en pro de la inclusión, la protección del medio ambiente y también en contra de la violencia digital de la que son víctimas las mujeres.

En el marco del evento, este viernes se llevó a cabo la pasarela "Bodyright", organizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) con el fin de enfatizar en la urgencia de garantizar un "nuevo copyright para el cuerpo humano" y un alto a la violencia digital.

Datos de la campaña Bodyright de Unfpa indican que el 85 % de las mujeres en el mundo han sufrido o han sido testigos de violencia digital contra otras mujeres, que el 57 % de las mujeres han sufrido un abuso o mal uso de sus vídeos o imágenes en internet y que el 96 % de los vídeos deepfake en línea son pornografía de mujeres.

La pasarela unió a mujeres no modelos de diferentes realidades y diversidades: desde indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, LGBTI, migrantes y otras, así como algunas figuras públicas que han sido víctimas de este tipo de violencia.

En la pasarela también participó Elton Irlijani, modelo y activista LGBTIQ internacional, que dirige la organización Dignity Global, que se enfoca en la protección de los derechos humanos y civiles de mujeres y comunidad LGBTI en sus lugares de trabajo.

“Mi cuerpo me pertenece, también en internet”, “el silencio frente a la violencia digital no es indiferencia, es complicidad”, "cuando se trata de violencia digital, lo virtual es real”, “exigimos a las autoridades protección real, no indiferencia” y “detengamos el odio y la violencia”, son algunos de los mensajes mostrados durante la pasarela.

La campaña Bodyright exige que las imágenes de los cuerpos reciban el mismo respeto y protección en línea que el copyright que se otorga a la música, a las películas e incluso a los logotipos corporativos.

"La violencia de género está avanzando en el mundo virtual, utilizando la tecnología para amplificar el daño a las mujeres y provocar impunidad. Ante esto, no podemos dejar de movilizar la conciencia y la acción. Con esta campaña, mujeres que han sobrevivido la violencia en sus distintas manifestación alzan sus voces valientes", dijo el representante de Unfpa en Costa Rica, Juan Luis Bermúdez.

Por su parte, la directora de Costa Rica Fashion Week, Karina Díaz, calificó como "un acto de valentía y vanguardia" la pasarela organizada con Unfpa.

"Nuestra plataforma denuncia y exige el cese inmediato de la violencia digital dirigida hacia las mujeres en internet. Juntos, desafiamos los estereotipos y abrazamos el ‘¡Basta ya!’ a la violencia digital, proclamando que todas las voces merecen ser escuchadas y respetadas en el mundo digital", expresó Díaz.

Costa Rica Fashion Week también ha unido en esta edición 2023 la moda con la inclusión y además busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas más responsables con el medio ambiente y con las comunidades.

Un ejemplo de la temática ambiental es la bebida natural peruana Bio Amayu, que en el marco del Fashion Week ha explicado el programa “Súper frutos que conservan los bosques”, el cual busca empoderar a las comunidades indígenas de la Amazonía y conservar la biodiversidad.

El Costa Rica Fashion Week comenzó el jueves y terminará este sábado en el edificio de la Antigua Aduana en San José.