Según expertos no podemos tener buen sexo si no conocemos nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad. Pixabay

De acuerdo con expertos, no existe una frecuencia ideal para tener relaciones sexuales. No obstante, siempre se busca la manera de ser mejor, con el fin de encontrar una relación sexual más placentera, por lo que expertos consideran que no es necesario un preámbulo para disfrutar del sexo en pareja.

Según Jamil Rivera Sánchez, psicóloga y especialista en conductas sexuales, hay parejas que en determinadas épocas tienen menos coitos, pero no dejan de besarse, tomarse de la mano, dormir abrazados y desnudos y, en buena medida, siguen satisfechos en el plano erótico.

“Disfrutar de un buen sexo dependerá de la edad y las ganas de cada pareja. Lo que representa que puede haber desde un orgasmo o más al día, hasta dos o tres al año, lo que es suficiente si la persona así lo considera”, detalló la psicóloga a este medio.

Aunque resaltó que es habitual que las parejas de larga duración atraviesen por etapas de sequía sexual, pero de ellas depende salir de la situación o acostumbrarse a vivir sin sexo frecuente en pareja. “Poder lograr relaciones eróticas saludables supone preocuparse por tener una buena autoestima, comunicarse con la pareja y aprender conocimientos sexuales nuevos”, explicó.

Para Rivera, pese a que no es necesario realizar un preámbulo antes de la intimidad, es muy importante que la chispa siempre se mantenga encendida entre las parejas, por eso es de gran importancia innovar y cambiar de rutina. “Es importante aplicar técnicas y alguno que otro truco para hacer que este momento sea inolvidable y más excitante”, señaló.

Al respecto, Juan Carlos Acosta, sexólogo clínico y médico cirujano, mencionó en su cuenta de Instagram que sí se puede disfrutar del sexo sin dedicarle tiempo. “Solo las parejas deben activar el modo a distancia. Puede ser con mensajes o fotos sugerentes para iniciar el preámbulo a distancia”, detalló.

Igualmente invitó a las parejas asegurarse de hacer las posturas correctas o que ayudan obtener un orgasmo más rápido. “Transforma las actividades comunes en oportunidades para un 'rapidín'. Pon en práctica las cosas que más le gustan a tu pareja para llevarla al placer en poco tiempo”, reseñó el médico.

Por su parte, Rivera insistió en que para lograr unas relaciones sexuales satisfactorias es de suma importancia tener en cuenta la ausencia de cansancio y estrés, así como problemas médicos (déficit de testosterona, depresión, ingesta de algún fármaco que inhiba el deseo sexual).

Según Rivera, el cuerpo es el principal órgano sexual y no solo los genitales. “El coito es una opción, pero no tiene porqué ser la única para disfrutar con la pareja”.

Pero, ¿cuánto tiempo se puede estar sin tener relaciones sexuales? De acuerdo con los expertos, una persona puede sobrevivir sin practicar sexo. Pero igual que ocurre con el deporte o la alimentación saludable, la calidad de vida será menor. Los expertos indican que el tiempo mínimo que se puede pasar sin que la abstinencia empiece a pasar factura son unos tres meses. A partir de ahí, el cuerpo lo exige.

Sin embargo, en plena era de la liberación sexual y el auge de los juguetes eróticos, no tener una pareja con quien compartir los placeres no es motivo para prescindir de los beneficios del orgasmo.

¿La falta de sexo influye en la salud y el bienestar?

Según un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine sobre la correlación entre la falta de deseo y el estrés en el género femenino, las 10.429 mujeres con baja libido encuestadas, un 27,5% sufría angustia sexual. Asimismo, la insatisfacción con la vida sexual es más frecuente en mujeres con poco deseo y ansiedad (65%) frente a quienes no sufren estas afecciones (20%).

De acuerdo con la información publicada en el diario El Mundo, la falta de actividad sexual puede conllevar un aumento del estrés, de ansiedad e incluso depresión. Los efectos en el estado de ánimo tienen su razón de ser en la liberación de hormonas que se produce durante el clímax: las endorfinas, hormona de la felicidad; la serotonina, que genera paz y felicidad; la oxitocina, que posee efectos analgésicos; y la dopamina, que causa sensación de placer y relajación.

Por otro lado, dejar de desear y de sentirse deseado propicia inseguridad y baja autoestima, además de incrementar la sensación de soledad, detalló el medio en una nota sobre sexualidad.

En ese sentido, la psicóloga Rivera explicó que la vida en pareja y la sexualidad son dos cosas que van de la mano. En las terapias de pareja siempre les digo que el sexo es como la temperatura, tiene sus altas y bajas. “Es difícil encontrar parejas en crisis que disfruten de un sexo fabuloso, sin embargo no es imposible. Por lo que invito a las parejas a que cuiden de su vida sexual, así como cualquier otra parte de su cuerpo”, recomendó.