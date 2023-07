La inmunización infantil se recupera tras la pandemia

En 2022, los servicios de inmunización en el mundo atendieron a cuatro millones de personas más que en 2021. Shutterstock

En 2022, los servicios de inmunización en el mundo atendieron a cuatro millones de personas más que en 2021, reveló Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en un comunicado.

Los datos publicados esta semana detallan que, en 2022, un total de 20.5 millones de niños no recibieron vacunas mediante los servicios de inmunización sistemática, frente a los 24.4 millones que no pudieron obtener una inyección en 2021.

Aunque estas cifras representan una mejoría, todavía están por encima de los 18.4 millones de niños que no fueron vacunados en 2019, antes de la llegada de la pandemia.

“Estos datos son alentadores y son un tributo a quienes han trabajado con tanto ahínco para restablecer los servicios de inmunización que salvan vidas, tras dos años de descenso sostenido de la cobertura de inmunización”, reconoció el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

“No obstante, los promedios mundiales y regionales no reflejan la historia completa y ocultan desigualdades graves y persistentes. Cuando los países y las regiones se quedan atrás, los niños y las niñas son los que pagan las consecuencias”, agregó el titular de la OMS.

Para medir la cobertura de las vacunas se utiliza de indicador las dosis de vacunas contra el tétano, la tos ferina y la difteria (DTP). En relación con esta última, se detectó que en 2022, de los 20,5 millones de niños que fueron tratados, 14,3 millones no recibieron una sola dosis de esta vacuna, una cifra mejor a los 18.1 millones que no la recibieron en 2021, pero no tan buena en relación con los 12.9 millones de 2019.

Unas cifras 'enmascaradas'

Es importante aclarar que la mejoría en las cifras no se ha desarrollado de manera uniforme. De los 73 países que registraron una disminución sustancial en la cobertura de vacunas por pandemia, 15 han recuperado sus cifras prepandémicas y 24 están en vías de conseguirlo, pero 34 de estas naciones se han estancado o disminuyen su cobertura de forma continua.

Según Unicef, las mejoras en vacunación infantil se centran en países como India o Indonesia, los cuales tienen más recursos y una cantidad de población más elevada, lo que termina por “enmascarar” que el proceso de recuperación están siendo más lento de lo que evidencian las cifras, sobre todo en la vacuna contra el sarampión.

“Detrás de la tendencia positiva se esconde una seria advertencia”, manifestó Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, menciona que si la mayoría de los países no subsanan sus deficiencias en vacunación se corre el riesgo de que los niños del mundo contraigan enfermedades.

“Hay que redoblar urgentemente los esfuerzos para poner al día a los niños que se quedaron sin vacunar, al tiempo que se restablecen y se mejoran aún más los servicios de inmunización con respecto a los niveles previos a la pandemia”, analiza Russell.