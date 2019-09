Solo el 29,3 % de la población censada en Guatemala utiliza internet

Del resto, un 69 por ciento aseguró que no usa internet y menos del 2 por ciento no declaró al respecto, según la información del estudio del Instituto Nacional de Estadística

El censo de población y vivienda de Guatemala ha desnudado otra falencia: el acceso y el uso de internet. Además de saberse que solo el 17,3 por ciento de los hogares consultados cuenta con ese servicio, el estudio arrojó una realidad aún más drástica: apenas el 29,3 por ciento de las personas censadas usan internet.

El censo alcanzó a más de 3,2 millones de hogares e identificó más de 14,9 millones de personas que fueron encuestadas. Para obtener la suma de los guatemaltecos que utilizan internet, se consultó a los mayores de 7 años de edad, que sobrepasan los 12,5 millones de personas.

El resultado fue que un total de 3.672.979 personas censadas a partir de los 7 años usa internet (el 29,3 por ciento) en el país centroamericano que, además, solo cuenta con 566.736 hogares con servicio de internet residencial.

Del resto, un 69 por ciento aseguró que no usa internet y menos del 2 por ciento no declaró al respecto, según la información del estudio del Instituto Nacional de Estadística, que contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.

La Guatemala profunda a la que en su momento se refirió el exmandatario Otto Pérez Molina, procesado por corrupción en 2015, es una realidad. Esa que aún carece del acceso a la red, considerada en algunas latitudes como un servicio público similar a la luz o el agua y, en otras, como un lujo inaccesible que no es indispensable.

De ahí la relatividad de las campañas de odio, difamación y desinformación que se libran en las redes sociales que, como lo evidenció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en mayo pasado -antes de concluir su mandato-, ya que a pesar del reducido grupo que nutre a los llamados "netcenters" llegan a provocar un ruido que representa una "amenaza a la democracia".

El director de Comunicación del Censo, Gustavo Pardo, comentó a Efe que los encuestadores preguntaron a los hogares y a las personas "si en los últimos tres meses (durante la realización del censo entre julio y septiembre de 2018) habían usado internet".

Además, dentro del apartado de preguntas de "equipamiento del hogar" se le preguntó a la gente si su casa contaba con servicio de internet, por lo tanto "el censo buscó resolver la cuestión de cómo es que la gente vive en el país".

En los hogares guatemaltecos consultados, además de que solo el 17,3 por ciento cuenta con internet, el estudio reflejó que el 21,3 por ciento de hogares tienen computadoras -sin especificar si son portátiles o de escritorio-.

Además, el 65,3 por ciento de las casas cuentan con un equipo de radio y la mayoría, el 70,5 por ciento de residencias, tienen televisión.

Según el analista del censo Marvin Reyes, la idea fue "saber cuánta gente usó internet los tres meses anteriores al registro desde cualquier plataforma a su disposición, ya sea en una computadora, tableta, teléfono móvil, café internet o televisión", describió a Efe.

Por ello no cuadra la cantidad de teléfonos móviles que tiene registrados la Superintendencia de Telecomunicaciones, los cuales suman más de 20,8 millones de líneas en operación, de acuerdo a los datos que recabó la entidad el primer semestre del 2019.

Sin embargo, especialistas han reconocido que no es equivalente la cantidad de móviles por total de habitantes y que no todas las líneas necesariamente cuentan con acceso a internet.

De los 20,8 millones de teléfonos personales en operación, solo el 7,46 por ciento tiene un "plan de crédito pospago", que les asegura contar con acceso a la red.

En las características generales de la población censada, también correspondiente a los mayores de 7 años de edad (más de 12,5 millones de habitantes), alrededor del 62 por ciento de personas dijo durante la elaboración del censo que sí usa el teléfono móvil, contra un 37 por ciento que no lo usa o no tiene y un 1 por ciento no declarado.

En cuanto al uso de computadoras, el 78 por ciento de los encuestados contestó que no utiliza este bien, por un 21 por ciento que dijo que sí e, igualmente, un 1 por ciento no especificado.

El censo de población y vivienda de Guatemala fue presentado por las autoridades del Gobierno el pasado martes, dando como resultado un total de 14,9 millones de población censada, de los cuales el 51,5 por ciento son mujeres y el 48,5 por ciento son hombres.

Desde el último estudio del tipo en el país centroamericano, la tasa de crecimiento intercensal aumentó un 1,8 por ciento, y destacó que un 56 por ciento de los guatemaltecos son ladinos y el 41,7 por ciento se autoidentificó como maya, el 1,8 por ciento como xinca, el 0,2 como afrodesdenciente (creole o afromestizo), el 0,1 como garífuna y el 0,2 por ciento como extranjero.