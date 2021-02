Cualquiera adivina el pasado

Si leemos historia veremos que siempre aquellos con una idea nueva, han tenido al principio una gran oposición, no es fácil que la gente acepte de buena gana que tiene que cambiar

Mi amiga Diana me estaba entrevistando en su programa de radio de las tardes en Panamá hace ya varios años, la conversación giraba sobre la innovación y cómo las nuevas tendencias de ese momento afectarían los negocios del futuro; yo le comentaba de lo importante que serian los esquemas “abiertos” para los negocios, ella me pidió un ejemplo práctico del tema, luego de pensarlo un rato le dije: “creo que el hecho que blackberry no abra su plataforma de mensajería será un error catastrófico que a la larga llevará a esta empresa a perder su liderazgo en los teléfonos inteligentes”.

Recuerdo que los tres periodistas me miraron sorprendidos mientras me mostraban cada uno su celular ( blackberry por supuesto) y me decían que les parecía aventurada mi afirmación.

Los años pasaron y las cosas fueron aún más dramáticas de lo que yo comente en aquella entrevista; siempre que me veo con Diana terminamos hablando del tema.

Traigo esta anécdota a colación para ilustrar algo que siempre es un reto para aquellos que trabajamos con la innovación como insumo, ¿como lograr vender esas ideas que suenan descabelladas en un principio a los demás?. Todos en algún momento tenemos ese reto, debemos encontrar la forma que los equipos de trabajo, los ejecutivos, el mercado o los inversionistas, vean eso que a nosotros nos parece tan claro pero que los demás aún no vislumbran.

Mi primer consejo es juntarse con todos aquellos que estén viendo las mismas señales que ustedes ven, aunque lo hagan en otras áreas; hoy gracias a los medios digitales y la redes sociales, es más fácil descubrirlos e interactuar con ellos. También es muy importante compartir por todos los medios posibles, la información que sustente esa visión que ustedes tienen, es importante tener todas las reacciones posibles de los demás a la mano, además cuando uno comparte estas cosas en blogs o redes sociales, es seguro que reciba más información que puede sumar a la que ya uno está compartiendo.

La pandemia ha sido un catalizador para lograr la atención de muchos, pero está por verse cuántos de estos nuevos escuchas realmente están dispuestos a abrazar la innovación.

Ser uno ejemplo de lo que dice es una forma muy poderosa de darle credibilidad, si usted está hablando de la forma como el teletrabajo cambiará el esquema del empleo, el primer paso debe ser montar usted mismo un esquema de teletrabajo en su empresa, nadie le va a comprar la idea si no la ve reflejada en usted mismo, eso se llama ser consecuente y es una de las formas más poderosas de persuasión.

Una cosa que tendemos a olvidar es el hecho que no se debe “predicar al creyente”, claro que es mucho más cómodo hablarle de nuestro tema a las personas que ya muestran inclinaciones a aceptarlo, pero normalmente el público general no es así.

Debemos encontrar rápidamente formas efectivas para exponer nuestras ideas a personas nuevas; solo su realimentación nos permitirá ajustar nuestro mensaje de forma efectiva.

Si leemos historia veremos que siempre aquellos con una idea nueva, han tenido al principio una gran oposición, no es fácil que la gente acepte de buena gana que tiene que cambiar, pero si usted tal como yo decidió en algún momento trabajar en el mundo de la innovación, debe armarse de paciencia, abrir bien los oídos y documentarse lo mejor posible.

La innovación se opone al estatismo y si recordamos nuestras clases de física en el colegio, sacar un cuerpo de una posición estable, requiere que se aplique una gran cantidad de energía, debemos estar dispuestos a ser nosotros quienes hagamos el “gasto” y la apliquemos, pues si las cosas se dejan como estan...les aseguro que nada va a cambiar.