'La adopción digital en Latinoamérica ha sido gigante', asegura gerente de Hootsuite

El 21 de octubre Panamá acogerá una cita virtual sin precedentes con el Feetech, que busca impulsar a la población juvenil en el campo de la tecnología. Como Head of Latam de Hootsuite y 'speaker' del evento, Herrera analiza las oportunidades del entorno digital en una entrevista

Según información del representante de la compañía tecnológica en América Latina, la generación de 'baby boomers' (nacidos entre 1946 y 1964) se incorporó en forma masiva al uso de las redes sociales, durante la pandemia. @Cedida

Alejandro Herrera, Head of Latam de Hootsuite –plataforma web y móvil para gestionar redes sociales– será parte del grupo de speakers que darán vida al Foro de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil en Tecnología (Feetech) en Panamá, un evento que entrelazará la tecnología e innovación con el apetito juvenil por emprender y ocupar plazas de empleo en las compañías que valoran estos talentos del futuro. El ejecutivo nos recibe desde ciudad de México para analizar las oportunidades en el campo y asegura que en Panamá, durante el último año, ha habido un incremento de 4 mil usuarios que se han incorporado al consumo de contenidos a través de las redes sociales.

El 21 de octubre se realizará en Panamá el Foro de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil en Tecnología, como un complemento de las actividades del programa de formación que ha diseñado Google y que está siendo implementado en el país por el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y Glasswing. Serás parte de este evento, danos un adelanto.

Vamos a estar presentes con una charla muy interesante. Les vamos a platicar un poquito de nuestro último reporte digital, en dónde estamos creciendo en las redes sociales y también sobre unas herramientas que les puede ayudar mucho a todos los jóvenes que están emprendiendo y, por supuesto, acercar a las marcas con esta audiencia nueva para todos nosotros.

Tengo unos datos interesantes del reporte global digital de la agencia mundial We Are Social. En el último informe nos dicen que 1,3 millones de nuevos usuarios se unieron a las redes sociales cada día durante 2020 es decir, unos 15 nuevos usuarios cada segundo pero, ¿cuáles son hoy las redes sociales que tienen mayor penetración en Centroamérica?

Tenemos a las grandes, cómo Facebook, Instagram y Twitter, sin embargo en Latinoamérica y en Centroamérica han venido creciendo mucho las aplicaciones de mensajería como WhatsApp con casi 400 millones de usuarios en toda Latam, y por supuesto, Centroamérica que no se queda atrás, donde vemos en Panamá cómo se está incrementando con 4,000 mil usuarios en el último año, en la parte de las redes sociales.

¿Qué hace a una o qué convierte a una de estas plataformas en la favorita? ¿Cuál es el encanto, por ejemplo, en el caso de WhatsApp?

La inmediatez, Yandira. Hoy nuestros jóvenes y toda la gente se está acostumbrando a tener la información de forma rápida; WhatsApp es la clara prueba de que una red social o de mensajería los entrega precisamente en esa inmediatez, donde podemos acercarnos a nuestras audiencias.

¿Cómo ha cambiado el lenguaje de las marcas para adaptarse a las demandas de los nuevos mercados digitales? El mercado de hoy en materia de tendencias de consumo de contenido no es el mismo de hace 10 años.

Claro, excelente pregunta. A raíz de la pandemia, todos nos vimos obligados a confinarnos y hubo un crecimiento importantísimo en dos grandes aspectos. El primero es que las marcas empezaron a adoptar estrategias digitales, donde comenzaron a captar nuevas audiencias a través de las redes sociales. El segundo, y el que más me gusta, es que los baby boomers fueron una generación que empezó a meterse a las redes sociales; normalmente vemos a los jóvenes, sin embargo, los baby boomers adoptaron esta nueva tendencia de comunicación, ¿y qué crees? Gastan muchísimo y hay que estar siempre trabajando en todas las audiencias, no solo los jóvenes, sino en todas las generaciones.

Según el mismo informe de We Are Social, una consideración clave para los profesionales del mercadeo es la popularidad de las plataformas de mensajería, con un 91% de usuarios de internet de entre 16 y 64 años que utilizan aplicaciones de chat cada mes; de esta manera la mensajería ha superado el uso de las plataformas de redes sociales, situándose en segundo lugar con un 88%, ¿qué aplicaciones utilizan hoy las agencias de publicidad para conectar con las marcas?

Además de las redes sociales, hay algunas herramientas que hemos desarrollado para tener esta atención con los clientes, es importantísimo. Hoy el 64% de las personas está conectado a través de la red social, pero no solo para conectarse entre ellas, sino para buscar productos y servicios. Una de las cosas que les recomiendo revisar en sus estrategias digitales es la atención a clientes vía redes sociales y vía aplicaciones de mensajería, como es Sparkcentral.

¿Cuáles son hoy las tendencias en el uso de herramientas tecnológicas que realmente nos van a permitir migrar hacia una transformación digital? y ¿cómo está el mercado de Centroamérica cuando lo comparamos con América del Norte y Europa?

Las herramientas que están ahorita surgiendo para la atención a clientes y obtener más engagement con nuestras audiencias prácticamente son dos: la primera es una plataforma de atención al cliente que recomiendo mucho tener en las estrategias digitales, y la segunda, que también me parece muy importante, son los embajadores de marca, esta herramienta llamada Amplify, por parte de Hoosuite, ayuda precisamente a que tus empleados se conviertan en tus embajadores de marca y empiecen a compartir contenidos. ¿Por qué te digo esto? Un empleado común tiene tiene 53% más credibilidad, inclusive que un director, un consejero, una analista o un experto; cuando lo escuchan las personas de un grupo social que es muy cercano, lo escuchan y le creen. Entonces les recomiendo mucho empezar a utilizar embajadores de marca.

No puedo dejar por fuera el tema de la inversión dentro del plan de medios que se destina hoy a todo lo que tiene que ver con 'social media' o redes sociales, y la que se destina a los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué tanto ha variado esto?, también ¿qué tanto están apostando las grandes compañías en sus presupuestos por estrategias que vayan orientadas a los canales digitales?

El 77% de los ejecutivos ya está buscando que sus presupuestos incluyan precisamente la inversión en plataformas digitales. A diferencia de otros mercados, en Latinoamérica hemos tenido una adopción gigante, porque queremos estar. En Europa y en Norteamérica vemos estos crecimientos del 10% y del 20%; pero en Latinoamérica hemos visto un crecimiento en adopción de redes del 60%. Entonces las marcas están volteando ahí y es ahí donde tenemos que estar. Hay un gran mercado en Latinoamérica donde debemos enfocarnos.

Pero si hablamos del tema del retorno de inversión, ¿qué tanto nos permiten las redes sociales tener conversiones y un retorno de inversión, que al final es la apuesta más importante, además de conectar?

Una de las grandes bondades que tienen las redes sociales es precisamente el retorno de inversión. Nosotros medimos desde que publicas el post, medimos el viaje digital que tiene el cliente hasta que compra, cuántos likes, engagement, cuántos te compraron, cuántos te siguen, cuántos lo ven, cuántos lo compartieron y entonces te entregamos un retorno de inversión súper bueno para que compartas con tus productos y servicios hacia donde va tu estrategia.

Cambiando de tema, ¿qué opinión te merece la llamada democratización de la información a través de las plataformas digitales? La difusión de contenidos en el ecosistema digital, ¿debería tener algún tipo de regulación en algún momento?

En Hootsuite creemos que para la democratización y legislación de las redes sociales deben existir todas las personas involucradas: el usuario, la marca, los proveedores, en este caso las redes sociales. Si llegamos a acuerdos, estoy seguro deque podemos hacer algo mejor para este mundo, porque no olvidemos que las redes sociales son para conectar a personas.

Recientemente tuvimos la caída abrupta de Facebook, WhatsApp e Instagram, quizás esto nos obliga a mirar la necesidad de diversificar este mercado y migrar hacia nuevas alternativas de mensajería instantánea y de redes sociales para mantener el enlace de las marcas con sus nichos de mercado. ¿Cuál es la perspectiva de Hootsuite en torno a este tema?

Fue un día caótico para muchos de nosotros (risas), no vivir con el Facebook, con el WhatsApp o con el Instagram... sin embargo, siempre hemos dicho que la omnicanalidad que tienen las marcas nunca se debe perder. No olvidemos que las redes sociales son solamente una parte de la estrategia digital.

Tom Keiser, CEO de Hootsuite mencionaba en una entrevista que: “Proporcionar la perspectiva global sobre la demografía y los patrones de uso en estas plataformas ayuda a nuestros clientes a enfocar sus estrategias digitales y conectar con su audiencia de la manera más relevante y auténtica”; se trata de darle seguimiento a toda la data y al comportamiento de consumo de los contenidos; ¿cómo ha cambiado esto y cómo lo optimizan las agencias de publicidad?

Ha cambiado enormemente. Nosotros tenemos herramientas como la 'escucha social'(social listening), donde no solo te decimos a dónde debes dirigirte, sino que también puedes escuchar quién está hablando de tu marca, seguir lo que se está hablando de tu industria, involucrarte y revisar quién es el influencer o los influencers que están hablando de tu marca. Esta herramienta te da una serie de insitghts que te van a permitir crear nuevas estrategias, no solo demográficas, sino sobre hacia dónde quieres ir con tus audiencias, si son hombres o mujeres, las edades, etc. Y es ahí donde también les digo a las marcas que ofrecen servicios y productos, que su estrategia debe estar basada también en la 'escucha social'.

Quisiera cerrar con tu reflexión en torno a la participación de los jóvenes en el mercado de las nuevas tecnologías, por supuesto a propósito de lo que va a ser el Foro de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil en Tecnología, en Panamá. ¿Cómo ves el rol de los jóvenes en el mercado tecnológico?

Son una parte importantísima en nuestro ecosistema, sobre todo hablando de redes sociales. Los invito a seguir participando, a conocer más. Las redes sociales van más allá de crear un post, podemos medirlo, escucharlo, seguirlo, compartirlo; y es ahí donde les digo a los jóvenes que abramos los ojos; veamos y creemos estrategias para que los próximos emprendedores de toda Centroamérica y de Panamá se fijen precisamente en esas estrategias de redes sociales.