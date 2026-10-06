‘Infancia Interrumpida’: el audiovisual con el que estudiantes del Fermín Naudeau llegan a TalenPro

Los estudiantes del Instituto Fermín Naudeau María Gámez, Eleine Pittí y Juneikel Hurtado compiten en la categoría de Talenpro Mejor Audiovisual de la Zona Este, con una propuesta desarrollada por los estudiantes María Gámez, Eleine Pittí y Juneikel Hurtado. El proyecto contó con el acompañamiento y la orientación del profesor Carlos Guevara, quien fungió como tutor del equipo.
María: TalenPro (Talento con Propósito) es un proyecto nacional creado por la Fundación Puertas Abiertas y la cantautora Erika Ender. Es una plataforma donde el arte, la cultura y la educación se unen a la responsabilidad social, brindando espacios para que los jóvenes panameños transformen sus vidas y las de sus comunidades.
Juneikel: Participan estudiantes entre 5to y 6to año de secundaria de colegios públicos y privados a nivel nacional que tienen un talento y quieren demostrarlo, pero que también están dispuestos a poner ese talento al servicio de los demás y de una causa social.
Eleine: Mejor Intérprete, Mejor Canción, Mejor Grupo de Baile, Mejor Audiovisual.
María: En la etapa de inscripciones que todos los años inician en marzo, debes ingresar a la plataforma web oficial (talenpropanama.com), llenar el formulario de inscripción según tu categoría e inscribir tu trabajo o talento (en nuestro caso, la propuesta del cortometraje audiovisual en formato video).
María: Un jurado calificador y un comité evaluador revisan las inscripciones en las distintas categorías, seleccionando hasta los 9 semifinalistas por categoría y por zona, finalmente, a un representante por categoría para cada una de las tres zonas del país (Zona Este, Zona Centro y Zona Oeste). Dando como resultado las 12 puestas en escena.
Eleine: Promover el crecimiento y desarrollo infantil. Mediante la adecuación de comedores escolares, huertos en escuelas primarias de nuestro entorno y de esta manera brindarles una seguridad alimentaria, esperanza y un futuro más sano y exitoso a estos niños en sus niveles de aprendizaje.
Juneikel: Este año el propósito está dirigido principalmente a niños y niñas de educación primaria a nivel nacional, buscando contribuir a que tengan mejores espacios, una mejor alimentación y herramientas para crecer de manera saludable.
María: Representamos a la categoría de Mejor Audiovisual. Donde nosotros representamos a la zona Este con nuestro audiovisual “Infancia Interrumpida”.
Juneikel: Me siento muy agradecido y, sobre todo, muy bendecido. TalenPro me ha permitido entender que mi talento no solamente debe servir para mí, sino que también puede servir para tocar la vida de otras personas. Ser parte de esta familia significa compartir, aprender, trabajar en equipo y entender que no estamos aquí solamente para competir, sino para construir algo juntos.
Eleine: Me ha impactado enormemente esta escuela de vida ya que he aprendido a que mi voz puede ser escuchada, a que mi opinión es válida y compartida, me impactó en gran parte a entender que no todas las personas están esperando que diga algo para burlarse o usarlo en mi contra y que no todas las familias son de sangre.
María: La gran final de TalenPro será este domingo 25 de octubre de 2026. Será un espectáculo producido para televisión y transmitido en cadena nacional. Aquí puedes meterle intención de sorpresa y expectativas, es una invitación.
Eleine: Se contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales como: Luz María Doria, Ronald Day, Ilda Mason, Alexander Acha, María Antonieta Collins, entre otros.
El homenaje al artista TalenPro será a Emmanuel y como artista Generation Guaynaa. Reconocimiento Faro Panamá: Patricia De León
Homenaje especial a: Manuel Alejandro.
Presentadores Nacionales Marco Oses, Natalia González y Toby Wako voz oficial de TalenPro y presentadores internacionales: Ismael Cala y Mariela Encarnación. Igual aquí debes ponerle intención.
María: Creer en lo que llevas por dentro es el primer paso para cambiar el entorno que te rodea. Muchas veces pensamos que somos muy jóvenes o que nuestras voces no hacen la diferencia, pero no permitan que el miedo o el desánimo apaguen sus ideas. Si tienen una historia que contar, una canción que cantar o una causa por la cual luchar, atrévanse. El arte y la pasión son herramientas reales para transformar vidas; confíen en su talento, trabajen en equipo y recuerden que cada gran sueño empieza con un simple paso.
Juneikel: Yo les diría que no tengan miedo de creer en ustedes mismos.
Muchas veces pensamos que nuestro sueño es demasiado grande, que no tenemos el talento suficiente o que las circunstancias nos van a detener. Pero yo he aprendido que el primer paso para cumplir un sueño es atreverse a perseguirlo. Y también quiero decirles algo: no esperen a ser perfectos para comenzar. Empiecen con lo que tienen, con lo que saben hacer y con lo que llevan dentro. Porque todos tenemos un talento, pero lo verdaderamente importante es qué hacemos con él. Atrévete a soñar, atrévete a trabajar por ese sueño y, sobre todo, atrévete a utilizar tu talento para hacer el bien. Porque al final, el talento que más brilla no es el que más se ve, sino el que se hace con un propósito.
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