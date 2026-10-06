‘Infancia Interrumpida’: el audiovisual con el que estudiantes del Fermín Naudeau llegan a TalenPro

Los estudiantes del Instituto Fermín Naudeau María Gámez, Eleine Pittí y Juneikel Hurtado compiten en la categoría de Talenpro Mejor Audiovisual de la Zona Este, con una propuesta desarrollada por los estudiantes María Gámez, Eleine Pittí y Juneikel Hurtado. El proyecto contó con el acompañamiento y la orientación del profesor Carlos Guevara, quien fungió como tutor del equipo.

¿Qué es TalenPro?

María: TalenPro (Talento con Propósito) es un proyecto nacional creado por la Fundación Puertas Abiertas y la cantautora Erika Ender. Es una plataforma donde el arte, la cultura y la educación se unen a la responsabilidad social, brindando espacios para que los jóvenes panameños transformen sus vidas y las de sus comunidades.

¿Quiénes participan?

Juneikel: Participan estudiantes entre 5to y 6to año de secundaria de colegios públicos y privados a nivel nacional que tienen un talento y quieren demostrarlo, pero que también están dispuestos a poner ese talento al servicio de los demás y de una causa social.

¿Cuántas categorías son? Son 4 categorías:

Eleine: Mejor Intérprete, Mejor Canción, Mejor Grupo de Baile, Mejor Audiovisual.

¿Cómo hago para participar en TalenPro?

María: En la etapa de inscripciones que todos los años inician en marzo, debes ingresar a la plataforma web oficial (talenpropanama.com), llenar el formulario de inscripción según tu categoría e inscribir tu trabajo o talento (en nuestro caso, la propuesta del cortometraje audiovisual en formato video).

¿Cómo los escogen?

María: Un jurado calificador y un comité evaluador revisan las inscripciones en las distintas categorías, seleccionando hasta los 9 semifinalistas por categoría y por zona, finalmente, a un representante por categoría para cada una de las tres zonas del país (Zona Este, Zona Centro y Zona Oeste). Dando como resultado las 12 puestas en escena.

¿Cuál es el propósito y labor social de este año?

Eleine: Promover el crecimiento y desarrollo infantil. Mediante la adecuación de comedores escolares, huertos en escuelas primarias de nuestro entorno y de esta manera brindarles una seguridad alimentaria, esperanza y un futuro más sano y exitoso a estos niños en sus niveles de aprendizaje.

¿A quiénes beneficia este año el propósito?

Juneikel: Este año el propósito está dirigido principalmente a niños y niñas de educación primaria a nivel nacional, buscando contribuir a que tengan mejores espacios, una mejor alimentación y herramientas para crecer de manera saludable.

¿Cuál es la categoría y zona que representas?

María: Representamos a la categoría de Mejor Audiovisual. Donde nosotros representamos a la zona Este con nuestro audiovisual “Infancia Interrumpida”.

¿Cómo te sientes de formar parte de la familia TalenPro?

Juneikel: Me siento muy agradecido y, sobre todo, muy bendecido. TalenPro me ha permitido entender que mi talento no solamente debe servir para mí, sino que también puede servir para tocar la vida de otras personas. Ser parte de esta familia significa compartir, aprender, trabajar en equipo y entender que no estamos aquí solamente para competir, sino para construir algo juntos.

¿Cómo te ha impactado la escuela de vida TalenPro?

Eleine: Me ha impactado enormemente esta escuela de vida ya que he aprendido a que mi voz puede ser escuchada, a que mi opinión es válida y compartida, me impactó en gran parte a entender que no todas las personas están esperando que diga algo para burlarse o usarlo en mi contra y que no todas las familias son de sangre.

¿Fecha del evento final y detalles?

María: La gran final de TalenPro será este domingo 25 de octubre de 2026. Será un espectáculo producido para televisión y transmitido en cadena nacional. Aquí puedes meterle intención de sorpresa y expectativas, es una invitación.

¿Cuáles son los artistas invitados y presentadores?

Eleine: Se contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales como: Luz María Doria, Ronald Day, Ilda Mason, Alexander Acha, María Antonieta Collins, entre otros. El homenaje al artista TalenPro será a Emmanuel y como artista Generation Guaynaa. Reconocimiento Faro Panamá: Patricia De León Homenaje especial a: Manuel Alejandro. Presentadores Nacionales Marco Oses, Natalia González y Toby Wako voz oficial de TalenPro y presentadores internacionales: Ismael Cala y Mariela Encarnación. Igual aquí debes ponerle intención.

Mensaje para motivar a otros jóvenes a cumplir sus sueños: