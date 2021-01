‘California Music’, nuevo monarca del Hipódromo presidente Remón

Una convincente victoria, que no deja duda de ser el mejor ejemplar alojado en las pesebreras del Hipo Remón, logró ayer en la versión 83 del Clásico Año Nuevo el aguerrido colorado norteamericano ‘California Music’, al doblegar en una emocionante confrontación al hasta entonces ‘Crack’ de la pista ‘Capocostello’.

El evento conmemorativo, de grado 1, se celebró en la décima carrera sobre un largo itinerario de 2,000 metros, con una matrícula de nueve calificados equinos de tres nacionalidades, con una jugosa bolsa en disputa de $62,500.

El victorioso, con una atinada monta de Jesús Barría y bajos los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez, ambos leyendas del hipismo panameño, no le dio libertades a su rival y desde el abre de las portezuelas se fue a la delantera para medir sus esfuerzos durante toda la ruta, para alzarse con el categórico triunfo clásico.

Al ganar la prueba el mimado del Dr. José Miguel Alemán vengó su derrota del pasado 7 de noviembre, fecha en la que sucumbió ante ‘Capòcostello’ en el Clásico Independencia, luego de una cerrada batalla en la prueba que perdió por una diferencia de 3 ½ cuerpos.

‘California Music’, con cinco años de campaña y seis de edad, es un colorado estadounidense, descendiente de ‘Maclean’s Music’ en ‘You Call Thath’, nieto de ‘Art por Royal Academy’, defensor de los colores amarillo, mangas negras, flor de lis en negro adelante y atrás, del Stud Fair Grounds Stable.

La larga prueba fue registrada por el cronómetro en tiempo de 2.04.4/5, con parciales de 24.09 el primer cuarto de milla, 48.88 los 800 metros, 1.12:97 para los 1,200 metros y 1.38:97 la milla, siempre con el ganador al frente de la agrupación.

Tras ‘California Music’ y ‘Capocostello’ arribaron a la meta en el marcador ‘Bravo Ignacio’, ‘konkeror K’ y el nacional ‘Turpin Time’.

En acto de premiación Carlos De Oliveira, Director de Operaciones Hípicas Codere - Panamá, fue el oferente del triunfo a Alberto Paz Rodríguez, en representación del Fair Grounds Stable; David Fuentes, hizo lo propio al preparador Alberto Paz Rodríguez y al jinete Jesús Anel Barría, en tanto que Rolando Torralba al mozo de corral y José Elizondo Rodríguez al palafrenero Miguel Pérez y al Pony Boys, Félix Santamaría.

Una vez finalizada la prueba Barría muy emocionado comunicó al Dr. Alemán: “es un caballo de clase, venía un poco corto de trabajo, pero donde yo vi que en los 1,200 metros no me emparejaba ‘Capocostello’ yo decía, bueno está en problemas, porque yo sé que ‘California Music’ es peleador yo sabía que si en los 400 metros tampoco me emparejaba él tiene un segundo aire y cuando se le pega a la izquierda arranca de nuevo y así fue”.

Por su parte su propietario escribió en su Facebook que su pupilo es ganador de pruebas de esta naturaleza en sus 2,3,4 y 5 años de edad, “como éste, muy difícil tengamos otro, pero lo intentaremos”, acotó el Dr. José Miguel Alemán.

Con esta categórica victoria el mimado del Fair Grounds Stable fija foja de 12 triunfos en 26 salidas a la pista, siete de ellos clásicos, 8 escoltas, 2 terceras casillas, con cuyas otras llegadas al marcador suman bolsa por el orden de los $268.021, en una exitosa campaña.