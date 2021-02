Gremios hípicos aúnan esfuerzos con miras a reapertura del Hipo Remón

Cuatro gremios hípicos, considerados los pilares fundamentales de soporte de las carreras de caballo en Panamá, han esbozado una serie de planteamientos a las autoridades, cuyo propósito, fin o meta es la de reactivar las cartillas semanales del Hipódromo Presidente Remón, HPR.

En sus peticiones concuerdan que en el área del HPR ha sido escaso el número de afectados por la covid, un impacto económico de más de 15 mil personas que dependen de esta actividad, al igual que a la inversión millonaria de dueños y criadores de caballos y haber demostrado que en el último trimestre del año pasado se celebraron funciones a puertas cerrada con todo éxito.

El gremio de la Unión de Preparadores profesionales de Caballos de Carrera de Panamá se dejó sentir en una misiva enviada a Manuel Sánchez, secretario ejecutivo de la Junta de Control de Juegos, instándolo a hacer las diligencias pertinentes.

“Preocupados porque somos una parte importante de la industria hípica y que como preparadores no tenemos un salario fijo, sino que dependemos de las carreras de caballos para llevar nuestro sustento diario a nuestros hogares, es que nos dirigimos a Ud. para solicitarse muy respetuosamente, la posibilidad de realizar las diligencias necesarias para que las carreras de caballos puedan reabrirse antes de la fecha estipulada por el Ministerio de Salud”, dice en uno de sus párrafos la carta.

Agregan que saben que es importante tomar las medidas para mitigar el virus y que el ser humano no ayuda por su mal comportamiento, pero que ya pasaron siete meses cerrados, tratando de sobrevivir y ahora nuevamente, tornándose la situación más complicada, porque no tienen como subsistir sin las carreras de caballos y las necesidades crecen cada día.

La carta lleva las firmas del vicepresidente, Bartolomé Mafla Aguilar; Francisco Reyes, secretario; Manuel Díaz, tesorero; Pedro Azcarraga, fiscal y Carlos Guanti, vocal.

La Sociedad de Dueños de Caballo fue otro de los gremios que dejó sentado su preocupación por el retorno de la actividad ecuestre.

Monty Motta, presidente de Appucapa. Cedida

Así lo dejó plasmado su presidente, Bernabé Pérez, al emitir un Comunicado solicitando al Presidente Laurentino Cortizo, coordinar con el Ministro Luis Sucre, de Salud y el Ministro Ramón Martínez, de comercio e Industria, la reapertura de las carreras de caballos antes de la fecha indicada.

“Nuestra actividad como agroindustria lleva ocho meses y medio sin carreras, es un deterioro económico y social, a más de 15 mil familias que dependen de esta industria, y todo lo que involucra esta actividad”, dice en parte el documento.

Adiciona que las pérdidas son millonarias y que no hay razón para no correr, cuando se desarrollan todas las semanas carreras de caballos en los hipódromos de USA, Puerto Rico, América del Sur y otros continentes.

“Solicitamos nos permita la actividad hípica antes del 1 de marzo, ya que cumplimos con los protocolos establecidos y nuestra área se presta para mantener el distanciamiento adecuado” manifestó Pérez.

Monty Motta, que preside la Asociación de Propietario de Pura Sangre de Carreras de Caballo de Panamá, Appucapa, en una intervención en una televisora local hizo lo propio con relación a este asunto.

“Estamos haciendo un llamado públicamente al Ministro de Salud, a nuestro señor Presidente, al Ministerio de Economía y Finanzas, Junta de Control de Juegos, que por favor abran el Hipódromo a más tardar el 15 de febrero, ya que no entendemos los motivos por los cuales el Hipódromo está cerrado, tenemos meses de tener un solo caso de Covid, pero por persona externa a la actividad hípica, no hay ningún hipódromo cerrado, no tenemos ningún riesgo de contagio de transmisión de la enfermedad”. acotó Motta.

“Muchas personas están pasándola mal, con hambre, hablamos más o menos de 15 mil que dependen directa o indirectamente de esta agro industria y reitero, no sabemos el motivo por el cual estamos cerrados”, concluyó el Dr. Motta.

Por su parte Pedro Azcárraga, militante de la junta directiva de la Asociación Panameña de Propietarios del Turf, Approturf, a nombre de esta gremio dio a conocer su posición.

“Nosotros estamos 100 por ciento de acuerdo con los planteamientos y solicitudes que han efectuado los otros tres gremios que conformamos la familia hípica, y esto es así porque nosotros estamos conjuntamente con ellos en el Comité de bioseguridad del Hipódromo que se reúne todas las semanas”, esbozó Ascárraga.

“En el hipódromo estamos haciendo todas las actividades a puertas cerradas, así que no entra público y no hay aglomeraciones de personas, las carreras son de 12 caballos con igual número de jinetes, preparadores y mozos de corral por carrera, cada media hora”, adicionó.

Dentro de su exposición dejó sentado que hay que ver también el factor humano, ya que los mozos de corral preparadores y jinetes obtienen sus ingresos a base de porcentajes, quedando sus familias en el abandono.

“Tenemos ocho meses cerrado de los últimos 12, y nos sumamos para que nos abran el día 15 de este mes, ya que esas dos semanas pueden ser de mucha importancia para toda la familia hípica que está impactada con el costo del mantenimiento”, finalizó Azcárraga.

Bartolomé Mafla Herrera, miembro de Appucapa y criador de puras sangres de carrera, ha hecho eco a la lucha a través de dos tweets, uno de ellos dirigido al Presidente de la República, dejando sentado que la actividad hípica genera empleos para más de 15 mil familias y esperar hasta el 1 de marzo sería fatal para jinetes y entrenadores.