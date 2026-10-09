Mariano Rivera se solidariza con Panamá tras sismo de 7.5: ‘No están solo’

“Mi pueblo panameño quiero dejarles saber que estamos muy dolidos con lo que está pasando allá en Panamá. Todos aquellos que han perdido sus hogares o quizás seres queridos. Nos duele mucho y pues estamos con ustedes dejándoles saber que estamos orando y pidiéndole a Dios que les dé la fortaleza para seguir adelante” , manifestó Rivera en sus redes sociales.

A través de un mensaje difundido desde Nueva York, Rivera compartió palabras de aliento y fe para quienes han perdido sus hogares o seres queridos.

El exlanzador panameño de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, expresó su solidaridad y apoyo a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes en Panamá.

El exbeisbolista, considerado uno de los mejores cerradores en la historia de las Grandes Ligas, destacó la capacidad de los panameños para sobreponerse a las adversidades y subrayó la importancia de la unidad nacional en momentos de crisis.

“Nosotros salimos adelante y nos ayudamos el uno al otro... ustedes no están solos. Todos estamos unidos hoy en esto, pues más que nunca unirnos significa Panamá”, agregó.

Rivera, quien mantiene un fuerte vínculo con su país natal pese a residir en Estados Unidos, insistió en que la fe será clave para superar la emergencia.

“Seguimos adelante confiando en Dios que Él nos guardará... les amo y que Dios nos siga cuidando”, concluyó.

El terremoto de magnitud 7.5 provocó daños en infraestructuras y dejó comunidades afectadas en varias provincias del país.

Las autoridades mantienen labores de evaluación y asistencia, mientras se contabilizan réplicas posteriores al evento principal. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas fatales, aunque sí se reportan personas con lesiones y daños materiales significativos.