Bolivia asfixia a sus rivales en El Alto

Y si no lo hiciese para beneficio propio, creció el temor de que uno de esos posibles resultados favorables a los bolivianos con un amplio marcador, puedan perjudicar a los otros seleccionados para clasificar o para una mejor posición al final de la eliminatoria de cara a la designación de las cabezas de serie, en los bombos que se estipulen para el sorteo del calendario del mundial 2026.

Sin embargo, los reparos en los medios de comunicación no alcanzaron un alto grado de sonoridad como para repercutir en contra al momento de la designación. El hecho de que la Conmebol avaló su utilización y tal vez, lo más visible, el pobre andar del seleccionado que participó en junio-julio pasado en la Copa América con más pena que aplausos, perdiendo los tres partidos y marchando a paso rezagado en el penúltimo lugar de las eliminatorias -con solo 3 puntos de los 21 disputados-, no impulsó en notoriedad la protesta. Bolivia blandía un perfil inofensivo.

¿Contener los extremos?

Jugar en el Hernando Siles Reyes generó en décadas pasadas encendidas protestas de las principales selecciones suramericanas por la altura de La Paz; allí cayeron derrotadas en alguna ocasión todas las selecciones suramericanas. Sin que ello haya significado una presencia permanente de Bolivia en los mundiales. Solo han asistido a tres mundiales y el último data de 1994 cuando se celebró en Estados Unidos, derrotando en la eliminatoria suramericana 2-0 a Brasil, que sería posteriormente el campeón mundial. De conseguir clasificarse para 2026, habrán pasado desde entonces 32 años.

Una de las frases célebres que se recuerdan de lo que implica jugar en la altura hizo carrera pública y salió de la boca de Daniel Pasarella, por entonces entrenador de Argentina en las eliminatorias para Francia 98: “En la altura la pelota no dobla”, para señalar las dificultades con la dirección esperada del balón y el control del mismo por los jugadores, aparte de las dificultades para una respiración “normal”. Bolivia le ganaría a la albiceleste 2-1 en La Paz, el 2 de abril de 1997.

En 2009, Argentina, con Messi en el campo de juego y dirigida por Diego Maradona, perdería en La Paz frente a Bolivia 6-1, la segunda mayor goleada recibida por los argentinos desde el mundial de 1958 cuando cayeron frente a Checoslovaquia por el mismo marcador. Maradona no se quejaría de la altura para no contradecirse, pues anteriormente había apoyado a su amigo Evo Morales, entonces presidente boliviano, en su reclamación para anular la sentencia de la FIFA que estipulaba la prohibición a jugar partidos a más 2.700 metros de altura, lo que efectivamente lograrían.

Los bolivianos consideran acertada la designación de El Alto dentro de sus derechos, teniendo de su parte el argumento de que allí se celebran los partidos del equipo local Always Ready en su participación en la Copa Libertadores y Suramericana; los torneos de los clubes bajo el paraguas de la Conmebol.

Entre otros ejemplos comparativos, Ecuador apela a la altura de Quito, donde siente que saca mayor provecho que al jugar en Guayaquil; Colombia se ha inclinado por Barranquilla en la que el calor sofocante y la gente, según las estadísticas, le son más provechosas que en Bogotá; Estados Unidos, en las eliminatorias anteriores de la Concacaf, ha recurrido a sedes donde la bajas temperaturas, la visibilidad y la nieve en el campo no deberían haberse aprobado, etc. Se presenta como sensato una regulación clara en este sentido, aunque hacerla progresar se encuentra con intereses encontrados. Bolivia se ha instalado en El Alto, el estadio suramericano más encumbrado sobre el nivel del mar, convencerlos a retroceder hoy no parece tarea fácil.