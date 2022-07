Atheyna Bylon obtiene el oro para Panamá

La boxeadora Atheyna Bylon durante su combate por la medalla de oro. COP

Panamá se vistió de oro el pasado jueves en los XIX Juegos Bolivarianos luego de la victoria de la boxeadora Atheyna Bylon tras derrotar a la venezolana Maryelis Yriza en la categoría -75kg.

Luego de su importante victoria dentro del ring, Bylon se mostró muy agradecida con Dios y el apoyo que recibió durante su preparación y posterior victoria.

“Gracias a Dios se pudo lograr el objetivo, sacar todos los asaltos que era lo que se quería y llegar a obtener la medalla de oro. Estoy muy contenta, la gente es muy cálida, me gusta el ambiente que hay aquí en Colombia; también tengo muchas amistades así que me siento como en casa”, dijo Bylon.

El apoyo de todo un país

Sumado a sus palabras, la boxeadora le envió un mensaje de agradecimiento a todo el pueblo panameño que “creyó en ella”.

“Gracias a todo Panamá, tengo el apoyo al 100% de ustedes, me siento muy contesta y esta medalla se va para Panamá. Siempre trato de dar lo mejor de mí, esta no fue la excepción y vamos por más. Esta medalla me la gané muy bien”, exclamó con mucha alegría Bylon.

La panameña tuvo un destacado final en donde por decisión unánime de 5-0 venció a Yriza.

Los jueces votaron a favor de Bylon con los siguientes puntajes: 30-26, 30-27, 30-26, 30-27 y 30-27.

Medallero

Con este logro, Panamá se mantiene en el quinto puesto del medallero olímpico en la rama de boxeo dentro de estos juegos, con tres medallas en total (una de oro y dos de bronce).