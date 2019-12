R. Cardoze, 'Persona Non-Grata', sigue con cargo en el Deporte

Dos Notas Sueltas. N°1) .En nuestro país se ha desatado una ola de lo que llamamos ‘FAKE-NEWS’, por lo que no se sabe cuando una información es correcta. Se viene divulgando que el HD. Héctor Brands, de El Chorrillo, que llama la atención que preside la Comisión de Educación Cultura y Deportes de la Asamblea de Diputados, y no sé si está anuente de que la Ley 16 de 1995 que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes, y la Ley 50 de 2007 que Reforma dicha Ley. El Art.1; “El Instituto Nacional de Deportes se denominará instituto Panameño de Deportes, en adelante Pandeportes, y como máximo organismo del deporte”. Dudo que maneja el Cap. II (Administración y Organización) Art. 5.

“Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte, y la Recreación, como Organismo Superior de Pandeportes. El Art. 7, detalla su integración. Como Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, debía tomar la iniciativa para que Pandeportes cumpla su función de convocar al Consejo para ventilar casos pendientes.

El HD Brands, debe aclarar si es cierto o no, que gracias a su gestión, la Letrada y estratega del COP, Damaris (USA$) Young, está nombrada en la Presidencia con salario mensual de $4,000.00, y de ser cierto, qué funciones ejerce. Damaris es la empleada mejor remunerada del COP. Esto no incluye los ingresos que le entra por su curso de Diplomado en Administración Deportiva que dicta en la Galera del COP, en los Llanos de Curundú. Que viva Don Dinero, el USA$.

Nota N° 2: Los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, se inaugurarán el viernes 24 de julio l al domingo 9 de Ago. 2020.

Los organizadores resaltan que Tokío presenta un Estadio Olímpico diseñado para afrontar las fuentes temperaturas de calor durante los Juegos Olímpico el próximo verano. Construido en el emplazamiento del antiguo estadio nacional para los Juegos de 1964, este estadio de 60,000 asientos, diseñado por el famoso arquitecto japonés Kengo Kuma, se inspira en técnicas tradicionales, especialmente un uso importante de la madera. Cerca de 2000 metros cúbicos de madera de cedro fueron enviados desde todo Japón para permitir entre otros, la fabricación de velas que3 homenajean a la pagoda del templo de la Horyuji, eregido hace 1,300 años.

En el estadio también se incorporaron 185 grandes ventiladores y ocho pulverizadores para limitar las molestias causadas por la temperatura que puede sobrepasar los 40°C en Tokío en verano. Viendo algunos deportes en que Panamá aspira a participar es el Atletismo de Pista y Campo que va del 31 de julio al 7 de agosto. Si no hay atletas clasificados, la IAAF otorga un cupo de cada sexo por la vía de la Universalidad. La Maratón va el Sáb. 8 y Dom. 9 de Ago. La Marcha va el 5-6 de agosto. El Karate, donde en Panamá tiene un exceso de publicidad, hará su debut y despedida en JO, Kumite que es combate y Kata, (formas), será del 6-8 de agosto. En Kumite habrá tres categorías de cada sexo. Damas 53, 61 y +61 kilos. Varones: 67, 75, +75 kilos. La FEPABA, ha sido negligente en el Basket 3 x3.

Tema de hoy Preocupa que S.E. El Presidente Laurentino Cortizo Cohen, sique sin entender que el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), es aquella Institución encargada de elaborar y ejecutar los planes para el desarrollo en las actividades físicas a nivel nacional. Esa persona debe gozar de ciertas características muy particulares (el de turno Eduardo Cerda, alias Rasputín, el Monge Loco, no las tiene), pues, contrario a lo que frecuentemente piensan los políticos de que el deporte no es de importancia o son materias subalternas , somos de la opinión de que el país joven como lo es Panamá, necesita cambiar ese concepto. Esta persona debe tener la SOLVENCIA de que para el manejo de la Máxima Institución Deportiva, que en vez de SEPULTAR el deporte, logre llevarlo a la cúspide. Tomen nota de esto.

En este espacio dije que en democracia no hay cabida para Ariel Alvarado y Ramón Cardoze, que quieren dirigir el deporte a su manera, y con sus leyes en especial el fútbol. Vimos el mal manejo del Proyecto Gol de estos personajes. El escándalo originado por Ramón Cardoze con su manejo dictatorial de los XX JCA y del Caribe, celebrado en Cartagena, Colombia, del 15 de julio al 30 de julio 2006, donde no solo promovió la agresión al abanderado seleccionado por el COP, Miguel Sanchíz Jr., y su ‘DT’ Aníbal Reluz, entregó el Pabellón Nacional a Lenin Picota. Además ‘RC’ con mentiras, quería entregar las dos medallas doradas de Panamá, (Irving Saladino, y Bayano Kamani), irrespentando al Jefe del COP y Miembro del COI que le tocaba esa distinción. Con camarógrafo y todo, se quedó con las ganas.

La continua agresión de Cardoze al COP, fue lo que ocasionó la suspensión del COP, por el ‘CE’ del COI en el 2007.

Como venganza, aunque había prometido a la Ordeca que facilitaría el uso de las instalaciones deportiva para los cinco (5) deportes de Panamá, no le permitió usar los coliseos locales en el 2006, para los deportes que tenía que presentar Panamá. Ramón Cardoze fue declarado Persona-Non Grata por Ordeca. La desesperación de Camilo ‘Amado’ de seguir controlando el COP porque se avecina los 24° JCC 2022, sabe que Ramón Cardoze, es un allegado a Martín Torrijos con acceso directo al Jefe del ¡Buen Gobierno¡. Lo nombró de su ‘forro’, sin ser Metodólogo, etc., Jefe de la Preparación de los Atletas para estos Juegos. Rasputín Cerda, lo llama: ‘Presidente del Comité Primario’ que trabajará con el COP, Pandeportes, para trabajar de la mano con la ‘Dirección Técnica, (Irving Saladino sin idoneidad para este cargo), y de Metodología para lograr tener una ‘excelente’ participación com país sede”. Es curioso que no mencionen

a HENRY POZO, Jefe de COPAN, y su equipo técnico. Ustedes lectores analicen, y llegan a sus propias conclusiones.