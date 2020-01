Un poco de todo anotados en mi Libro de Apuntes

Como el 'Fake-News' se ha convertido en un virus cada vez más contagioso, se ha tornado menos confiables, las pesquisas que realizamos. En esta oportunidad ojalá sea cierta, la reunión que en este espacio dije que era de urgencia, ya que de no hacerlo con la autoridad máxima de Odecabe desde el 31 de octubre 2019, peligraba la celebración en nuestro país, los XXIV JCA y del Caribe, 2022, acorde con el Artículo 29, (Las Facultades y Deberes del 'CE' de Odecabe. H) “En caso de que el 'CO' de los 24° JCC no cumpla con las Reglas del COI, y con las disposiciones del presente Estatutos, con los Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea y del 'CE' de Odecabe, éste último podrá amonestar al 'CO' de los Juegos. Aconsejo a Luisín, en su condición de Miembro del COI no debe asistir solo; pues, el Tesorero de Odecabe, Camilo Amado, es a la vez Jefe del COP, y un Mitómana incurable al igual que el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias Rasputín el Monge, que actúa como su subalterno.

En el 'Caldo Deportivo', del Diario Metro Libre, del jueves 23 de enero 2020, espacio publicitario y 'RP' del COP y Pandeportes, aparece una foto y nota de la desaparecida 'super-estrella' de la Gimnasia, Anabella Amado, y declaró: sobre dicho deporte: “Creo que aquí hay más nivel”. Definitivamente hay más nivel. Cada vez que regreso a Panamá veo que más y más gimnastas están avanzando. ¡Es muy emocionante porque yo las veía de chiquitas y ahora muchas están pensando en mundiales y Juegos Olímpicos”, señaló la gimnasta panameña, Isabella Amado, que es parte del equipo de de Bolse State University, de la Liga NCAA de Estados Unidos'. De acuerdo con la información oficial de la FIE, Isabella que nació en 1996, está abordando los 24, y es parte del Club Excalibur Gymnastics (Virginia Beach VA USA).

Si es una atleta activa, y tiene la nacionalidad panameña, ¿por qué no participa en la 'CM' de ambos sexos, del 6-8 de marzo, 2020, en Montreal, Canadá?. ¿Por qué no está participando en la 'CM' de Gimnasia Artística de Damas y Varones del 18 al 21 de marzo, 2020, que otorga Cupo para los JO, Tokio 2020? .Otro dato llamativo, la FIE revela que Panamá tiene un total de 36 atletas de ambos sexos en el Registro de Gimnasia Artística. Algunos se han retirado. Entre ellos está Camille Amado Medrano, hermana menor de Isabella que nació en el 2001. Aparece otra atleta desaparecida, como activa en el registro de la FIE, Valentina Brostella, que no compite, y estudia en el exterior.

Hay una realidad, y que lo diga Carlos Herrera que en forma fraudulenta, y con el patrocinio de Pandeportes, preside la Fede-Gimnasia, con Teresita Medrado de Amado de Secretaria General. Hay una acusación contra ambos, que fue presentado y admitido por el Sistema Penal Acusatorio, el 28 de agosto 2019, por Jaime Antonio Pérez, que fue elegido Presidente de la Fede-Gimnasia, para el periodo 2018-2022, por el delito de FALSEDAD, que también involucra a Camilo 'Madurito' Amado, que con nota a la 'FI' de Gimnasia, avaló dicha elección, como legal. Para el 'CM' de Gimnasia de 2017, aventuraron con Ana Laura Wong, y en 'All-Around' Individual fue 122 con 20,899 puntos. En los XXIII 'JCA' y del Caribe, Barranquilla 2018, donde se supone que participarían, Ana Laura Wong, Victoria Castro y Carol Batista. Varones, Cristian Flores y Kevin Espinosa. Fueron 'invisibles 'Resultados: 1) Cuba. 6 de oro, 7 de plata y 2 bronces. 2), Colombia 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, y siguen otros.

Otra nota. El Presidente del COI, Thomas Bach, y su Comité Ejecutivo, tienen otra 'papa caliente' en sus manos. El COI es dueña de los Juegos Olímpicos, y define acorde de la Carta Olímpico, los requisitos para la participación de atletas. En cuando al Béisbol que regresa a los JO de Verano, después de su ausencia en Gran Bretaña 2012, y Brasil, 2016, hay un entusiasmo de estar en esta cita de Tokío. Para los días 20 al 26 de marzo 2020, en Arizona, Estados Unidos, habrán torneos clasificatorios para los JO. Ya se sabe que los clasificados son Japón, Israel, Corea, y de América, México. En Arizona seis (6), equipos, Estados Unidos, CUBA, Venezuela, Canadá, Puerto Rico, Rep. Dominicana, obtuvieron el derecho de participar en el Premier 12. Colombia y Nicaragua, ganaron sus cupos en los XVIII JCA y del Caribe, con su tercer y cuarto lugar.

El Problema consiste en que si por órdenes de Donald Trumph, Presidente de USA, que se considera un 'dictador', ha restringido otorgar VISAS de ingreso a Estados Unidos a ciertos países, si será vedado que los peloteros cubanos y de venezolanos, puedan pisar territorio norteño, y por ende no participar en este torneo. Claro está, estará perjudicando a los peloteros de su propio país que también tienen que luchar por su cupo. Tomen nota de esto.