¿Encerrona al Pres. de Odecabe en su visita al Pres. Nito Cortizo?

La nota suelta de hoy: En Roma se está realizando la Copa Mundial de Halterofilia, (Lev. de Pesas), del 27 al 31 de enero 2020, clasificatorio para los XXXII JO de Verano, que será en Tokio, Japón, del 24 de julio al 9 de agosto, 2020.

Las pesas tiene 10 categorías de ambos sexos: DAMAS: 45 kilos, 49,55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, y +87. HOMBRES: 55 kg, 61, 73, 81, 96, 102, 109, y +109 kilos. Las pesas en la categoría masculina, es el deporte que más ha participado en Juegos Olímpicos. Carlos Chávez en los XV JO, Helsinki, 1952, lo mismo que Ángel Famiglleti. Idelfonso Lee, en los XVII, JO, Tokio 1964. XIX JO, México 1968. Los XX JO, Munich, 1972. Guillermo Boyd, los XIX JO, México, 1968. HENRY PHILLIPS, (Pres. actual de la Fede-Pesas), participó en los XX JO de Munich, junto a Idelfonso Lee.

Narciso Orán, participó en XXI JO, Montreal, 1976, con Pablo Justiniani y José Díaz.

José Díaz participó en los XXIII JO, Los Ángeles, CA., 1984, y los XXIV, de Seúl, Corea, 1988. Ricardo Salas en los XXIII JO, Los Ángeles, 1984. Tomás Rodríguez, estuvo en los XXIII JO, Los Ángeles, 1984, y los XXIV, Seúl, 1988, Matilde Ceballos, asistió a los XXV, JO, Barcelona 1992. El último atleta panameño de pesas que participó en JO fue Alexis Batista, en los 'JO' del Centenario, en Atlanta, Georgia, en 1996, y en los XXVII, JO' Sidney, 2000. No ha participado en 4 olimpiadas, y no tiene posibilidades de estar en Tokio, 2020, y eso lo sabe Henry Phillips. Ni siquiera por la vía de Invitación por la Comisión Tripartita del COI, donde las pesas tiene derecho a 4 cupos de cada sexo.

En la Copa Mundial en Roma, Panamá compite en la Div. de Hombres en 61 kilos con 49 participantes con RONIER MARTÍNEZ CASTILLO (PAN). en la casilla 35. Su mejor total es 256 Puntos. En los 81 kg está inscrito ARIEL ELOY BATISTA DE N° 82. Competen 49 atletas. Su mejor total es de 245 puntos. No participa en las otras categorías.

En la Rama Femenina, está inscrita ÉRIKA JOHANNA ORTEGA, (PAN), en 49 kilos. Compiten 20 damas. Está en la Casilla 365, con su mejor total de 153 puntos. Es la única dama que compite. Esta es la realidad, y que los Mitómanos, y ahora que ha reaparecido el Gurú Paísa, FABIO RAMÍREZ, el genio del fracasado 'Plan Panamá 2022, en el 2017'.

Tema de hoy. En el Coctel del miércoles 29 de enero 2020 el Título Principal leía: “La visita del Presidente de Odecabe al de la República de Panamá . Sumario: Luisín Mejía se reunirá en el Palacio Pres. con Don Nito Cortizo, para abordar el 'status' actual de los 24° JCC, Panamá 2022. Al percatarme que Luisín estaba incurriendo en el error de dialogar de tú a tú con el Jefe del ¡Buen Gobierno¡. Resalté que entre sus Prioridades para Transformar a Panamá, en el Punto 6, Don Nito dijo: “No podemos seguir haciendo más de lo mismo, (excluyó al deporte). El BUEN GOBIERNO tiene que Liderar este proceso de transformaciones necesaria. El buen gobierno hace y no roba”. Fui cauteloso, y señalé que la visita de Luisín Mejía Pres. de Odecabe al país para dialogar con el Pres. sobre los 24° JCC, Panamá, 2022, está acorde del Artículo 40 de los Estatutos de Odecabe, (Solicitud de Sede de los Juegos) “Que el país solicitante de la sede debe ofrecer en forma detallada y precisa, las garantías y facilidades, así como una declaración oficial del gobierno de su país, (El Pres. de turno Don Nito). Di las acciones que puede tomar la Asamblea y 'CE' de Odecabe.

Algo raro ocurrió y contrario al Art.29, Punto F de los Estatutos: “Hay que cumplir con las condiciones que exijan las Fed. Deportivas Int., y las Confederaciones Continentales y Regionales, y no al paladar del Jefe del ¡Buen Gobierno¡ Don Nito con el llamado Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública, (UCIP), un cargo político adscrito al Ministerio de la Presidencia. No sé si Eric Ricardo Velázquez está al frente, o quién, y que otros han desfilado por ese cargo, incluyendo una distinguida dama de nombre María Lurdes Peralta. La UCIP y Pandeportes volvieron a recorrer no sé cuantas veces van, que incluye una visita reciente con el ex Pres. Steve Stoute, y el entonces DT de Odecabe, Humberto Cintrón, y el 'Gran Combo de Puerto', visitaron la Ciudad Deportiva Irving Saladino, coreando lo mismo de siempre. Todo esto es ilegal. El Art. 29 F) de los Estatutos de Odecabe: “Las instalaciones deportivas deberán cumplir con las condiciones que exigen las 'Federaciones Deportivas Int., (FI) Las Confe. Continentales y Regionales, y examinar las bases de la organización de los Juegos”, y no al paladar del Pres Cortizo, de lo que dice su UCIP.

Hay más, y como las fotos son testigos fehacientes de lo que el tiempo y las personas suelen olvidar, hay una foto en la WEB, que confirma la 'encerrona' al Pres. de la Odecabe, Luisín Mejía, y uno de los protagonistas, es su Tesorero y Mitómano Camilo 'Madurito' Amado Varela. En la foto está Ramón Cardoze, nombrado Coordinador, Plan Panamá 2022, Henry Pozo, una persona sin auto estima, con una camisa de cuadro, el supuesto jefe de COPAN, y no consideran al resto de su equipo. Mónika Boloboski, SG de Pandeportes, Ivette Burrete, Jefa de Misión Permanente, y de remate, retornó EL 'GURÚ PAÍSA' MAYOR FABIO RAMÍREZ, en busca de más USA$, y como DT y Desarrollo de ODESUR, dictando una charla. Por el espacio limitado que tengo mañana seguiré con este acto vergonzoso. Tomen nota