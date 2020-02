COPAN evitó que Luisín Mejía dialogara con la prensa

La Nota Suelta: Emitiendo mi opinión respecto al último comunicado de prensa, de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA/WADA), soy de la opinión de que hay que poner un alto a este caso que ha empezado a dar la apariencia de un 'show-deportivo', el caso de RUSADA, al solicitar al Tribunal de Arbitraje (TAS) una audiencia pública por la exclusión de Rusia de las competencias deportivas internacionales. Esto le abre la puerta al 'prepotente' 'zar' de Rusia, Vladimir Putin, para más de su habitual show. El director general de WADA, Olivier Niggli, dijo: “La investigación de WADA de Rusia, y el último caso de incumplimiento han generado un gran interés en todo el mundo”.

Es la opinión de AMA, y la de muchos de nuestros interesados, que esta disputa al CAS debe celebrarse en un fórum público, para asegurar que todos entiendan el proceso y escuchar los argumentos. Recuerdo que WADA tiene un nuevo presidente desde el 1° de enero de 2020, Witold Banka, ministro de Deportes y Turismo de Polonia. Estaré viendo si tiene el dinamismo y empuje de un Richard Dick Pound, el primer presidente de WADA.

Para abordar el tema de nuestro deporte, voy a comenzar por felicitar a los colegas C. Pino, que dirige la plana deportiva de Mi Diario, y a E. Vidal, por la glosa de 'El Árbitro' del lunes 3 de febrero de 2020. Dice: ¿“Cuál es el miedo? Curioso que la última visita del presidente de Odecabe, Luis Mejía, para saber de los Juegos 2022, haya pasado prácticamente desapercibida para la mayoría de los medios serios. Si supuestamente el susodicho se fue satisfecho, ¿por qué no dejaron que lo hiciera saber por sus propias palabras?”. Los 'dos mosqueteros' del mal, el megalómano Madurito Amado, que los del Árbitro apodan 'Camilo Azuquita', y un nuevo apodo para el 'mitómano' Henry Pozo, es alias 'El pirata Morgan'.

“Afirmaron que los Juegos Regionales Panamá 2022 están fuera de la zona de riesgo. Mencionaron que el presidente de la Odecabe, Luisín Mejía Oviedo, estuvo en la reunión en el palacio presidencial, pero ocultaron que el presidente Nito Cortizo no estuvo presente, tampoco el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. El presidente de Odecabe les dijo: “Me llevó un cronograma con una hoja de ruta, sobre todo con el tema del presupuesto”. Un ejemplo de lo que pudiera ocurrir en nuestro país con la improvisación a la brava de ser sede de los XXIV JCC, 2022, sin atletas de nivel, se acaba de dar con la selección de fútbol femenino, que participó en el preolímpico de la Concacaf, con miras a clasificar para los 32° JO de Verano, Tokío 2020. En el primer partido perdieron 8-0 contra USA, en el segundo, 6-1 contra Costa Rica. De remate contra Haití, uno de los países más pobres que no exigen viáticos como las nuestras hicieron, cayeron goleadas 6-0. Resumiendo: 20 goles en tres partidos, y uno a su favor.

Lo que quiero abordar hoy, y hago una invitación a los lectores para que vean que lo del ¡buen gobierno¡ ha convertido al Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), no en un organismo para mejorar el deporte, sino en una fuente de empleo para copartidarios, etc. En este espacio, en repetidos escritos, hablé que la planilla permanente y transitoria de Pandeportes solo estaba en el sitio web hasta Sep. 2019. Pues ambas fueron actualizadas hasta el mes de Dic. 2019. Veamos algunos de los salarios de la planilla permanente. No repetiré la del DG. Eduardo Cerda, alias Rasputín el Monje Loco, ni el SDG Luis Denis Arce. Todos los funcionarios que voy a citar han sido nombrados en el 2019. Asesor legal, Humberto Andrés Collado, $4,000.00. Ramón Arturo Cardoze Sánchez, SD de Administración y Finanzas, $2,500.00, nombrado el 25 de Nov. 2019. DG de Administración y Finanzas, Agustín Heugen Guardia Rivera, $3,700.00, nombrado el 15 de Sep. 2019.

Irving Saladino Aranda, DT de Deportes, $3,700.00, nombrado en 2019. José David Friedman Arrue, Dir. de Arquitectura e Ingeniería, $3,700.00. Nombrado el 15 de julio. 2019. Abdiel Green es jefe de Capacitación Dep. desde 1994, y gana 1,500.00. Mónika A. Boloboski, SG, $4,700.00 desde el 2 julio 2019. Hay una secretaria del despacho superior, desde agosto 2019, con salario de $1,800.00. Abundan los promotores deportivos (no sé cuál es la función) con salarios de $1,000.00 al mes. Hay una letrada, Edith Rivero Toruño, con salario de $1,800.00, no define su función, nombrada el 7 de Sep. 2019 Vamos a la planilla transitoria de Dic. 2019. Cecilio Virginia Arosemena Vásquez (asesora) alias Dona Cecilia Pescao, $4,000.0, desde el 2 de julio 2019.

Vean este con mal olor: Eric Augusto Pontón (secretario ejecutivo), $3,500.00. Nombrado el 3 de mayo 2016.

Ha ejercido ese cargo con el showman Bob DG de Pandeportes, El Cacique Pérez, y ahora con Rasputín. Héctor Bosque Luque, jefe del área de Transporte, $2,500.00 del 14 de Ago. 2019. Hermes Ortega, (padre), jefe del Dep. Técnico Metodológico, $2,500.00 fue nombrado el 3 de enero de 2011. ¿El contralor general del país, Gerardo Solís, analizará esta planilla, y el porqué de algunos salarios, y si laboran las ocho horas. Tomen nota de esto.