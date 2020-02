Los Países Latinos En busca de Puntos en Judo, para Tokío 2020

Según mis pesquisas, en el Instituto Panameño de Deportes, que se ha convertido en la ‘tierr de nadie’, y al parecer exonerado del Código de Conducta, impuesto por el Jefe del ¡Buen Gobierno¡. 1), No mentir, 2), No hacer trampa, 3), No Robar. Pues bien, Agustín Heugín Guardia Rivera, Director de Administración y Finanzas, Nombrado el 15 de septiembre 2019, con salario mensual de $3,700.00 al mes, fue dado de baja por orden directo del ‘Palacio de las Garzas’, dicen que por estar involucrado en transacciones dudosas. Lo curioso es que se presentó ante el ‘DG’ de Pandeportes, solo en papel, Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, para que le ‘tirara una toalla’ para resolver su caso, y le dijo ‘I am sorry’, porque eran órdenes superiores. Según mis pesquisas, vociferan que era ficha de la Secretaria General, Mónica Boloboski, con salario de $4,700.00 al mes, creo que tiene gasto de representación.

El Sub-Director de Administración y Finanzas, nombrado el 25 de noviembre de 2019 con salario de $2,500.00 al mes, es de nombre Ramón Arturo Cardoze Sánchez. Es hijo de Ramón Cardoze, una figura ‘Non-Grata’ en el Deporte Olímpico por la ORDECA, por mentir, y sabotear el Campeonato CA’ que celebraron en el 2006 en varias sedes, incluyendo a Panamá. Como es una figura cercana al ex Presidente Martín Torrijos del PRD, con mucha influencia con S.E Don Nito Cortizo, el Megalómano. Mitómano, y Judas del Olímpismo Panameño, Camilo ‘Madurito’ Amado, de su forro, sin ser Metodólogo, nombró a Ramón Cardoze al frente de la preparación de nuestros atletas para los JCC, 2022.

Una nota de un Diario de Costa Rica, del viernes 7 de febrero 2020, tituló: “Estamos a 90 minutos de Tokío.

Su contenido me puso triste, al recordar los 20 goles que le anotaron a la selección femenina de fútbol, en el Pre- Olimpico, incluyendo 6 de Haití. “Este tipo de ilusión no puede ser borrada por un tropiezo en el camino contra la mejor selección del mundo, como lo son los gringos. Tras dicha crítica, son autocríticas y estudian cada uno de los detalles en que fallaron en el juego de este lunes para no repetirlos. “Es un partido para crecer, sabemos del rival que enfrentamos y lo tomamos con seriedad del caso y aprendemos de esto. Estas selecciones son las que nos hacen crecer, entonces aprovechar el partido para corregir para lo que viene”, explicó Katherine Alvarado, volante de la nacional. Ahora solo ven al frente, la semifinal que será mañana viernes (ayer), contra Canadá a las 6 de la tarde hora nacional, y debe salir por la victoria. ¿Qué les parece?.

Tema de hoy. Cupos para los XXXII JO, Tokío, 2020. En San José, Costa Rica, del 10 al 15 de marzo 2020, será el de Taekwondo, en donde Panamá ha inscrito a la única atleta de nivel porque no tiene más, ni tampoco en la división de hombres. Es CAROLENA CARSTENS, en la división de 57 kilos damas. En esa categoría sin mencionar a las superestrellas, #1), Jade Jones, (GBR), con 478.08 puntos. #2), Ah Reum Lee, (Rep. Corea, 425.32 puntos. #3), Irem Yaman, (Tur), 425.32 puntos. De América, incluyendo los países latinos, el Ranking es como sigue: #6), Skylar, (Can), 360.01 puntos. #8), Anastasija Zocotic, (USA), 292.62 puntos. #20) CAROLENA CARSTENS, (Pan), 163.22, puntos.

#23), Rafaela Araujo, (Bra), 138.96, puntos. #24), Ara White, (Usa) 137.37 puntos. #32), Fabiola Villegas, (Méx), 113.20 puntos. #65), María Álvarez, (Col), 65.38 puntos. #67), Neshi Lee Álvarez, (CRC).

Cupos para la Lucha para los XXXII JO de Verano, Tokío 2020, en Ottawa, Canadá, del 13 al 15 de marzo 2020, en el “Shaw Center’, una facilidad premier en Ottawa. Los DOS MEJORES LUCHADORES en cada Categoría Olímpica asegurará un cupo para su país en los Juegos Olímpicos 2020. En los 87 kilos estilo Greco, el latino mejor clasificado es Daniel Greogorich de Cuba con 18 puntos. En el ‘Top-List’ de los 87 kilos Greco, no aparece Alvis Almendra de Panamá que ganó una de las dos preseas de bronce en los XVIII JP, Lima, Perú, 2019. Otro cubano en el Estilo Greco, En los 130 kilos, de #2), es Oscar Pino Hinds de Cuba, 32 puntos, y Moisés Pérez, (Ven) 14 Puntos.

Pasando al ‘plato fuerte’ porque es el más publicitado; es el primer evento del Judo Femenino, el ‘Grand ‘Slam de París, Francia, el 8 y 9 de febrero 2020, con la participación de 740 atletas de 121 naciones. Hay algo llamativo, KRISTINE JIMÉNEZ que compite en la categoría de los 52 kilos, donde estaban inscritas 44 atletas, aparecía en la casilla #33. Está de N° 72 en el Ranking Mundial. Ayer no aparecía en la lista de participantes, en el Sitio Web de la IJF. Esto lo tendrá que explicar Estela Riley, Presidenta de la Fede-Judo, o Raspitín Cerda, ‘Alias el Monge Loco’, DG de Pandeportes. La veterana Miryam Roper, que compite en los 57 kilos, donde participan 53 atletas, está en la Casilla #16. En la clasificación Olímpica, Roper está de #22), con 1822 puntos. Empezaré con mis pesquisas, para informar a los lectores sobre Kristine Jiménez en los 2 kilos. Tomen nota de esto.