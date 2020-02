Réquiem para el Béisbol en la Super-Copa de la 'CM' Sub-23

Las Notas Sueltas: N°1), Todos los Diarios en sus primeras planas, como si fuera un 'Reality Show', o una 'Telenove-'la' que repiten varias veces, se dijo: “Luego de dos reveces el´Ministerio Público logró revertir una decisión judicial que limitaba el tiempo de investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de Pandeportes. La jueza de garantías Meilyn Jaén aceptó la petición de la Fiscalía Anti-Corrupción de declarar causa compleja el proceso, en el que son imputadas 10 personas, incluyendo el ex diputado Panameñista. Ahora el

'MP' tiene un AÑO MÁS para terminar las pesquisas, que estaban a punto de vencer. El caso sobre presuntos malos manejos de fondos del Instituto Panameño de Deportes, cuyo plazo de investigación estaba por vencerse el próximo 10 de marzo, tendrá un año para que la Fiscalía Anticorrupción concluya las pesquisas.

Como calificaron la 'causa de compleja', tiene un año más para concluir la investigación que comenzó el 30 de octubre de 2018. Si esta aprobación se dió ahora casi a finales de febrero de 2019, esa extensión será hasta casi al final de 2020.

Mientras esto está ocurriendo, en Pandeportes, las cosas sigue como la tierra del que más 'saliva traga'. Pues, tan solo tienen que ver los SALARIOS jugosos, con Gastos de Representación, con derecho algunos de uso de carro, oficial, de este 'bastión político del 'PRD', y que por no seguir consejos, y buscar un buen asesoramiento, la Fiscal Anticorrupción, Leyda Sáenz, está en este aprieto. Respeto a Pandeportes, que antes del 2007, se llamaba Instituto de Deportes, (INDE), el entonces Contralor General de la República, ALVIN WEEDEN GAMBIA, en julio de 2003, fue aprobado, los PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, para la Regulación y Control de Aportes otorgados por el INDE, a las DISTINTAS FEDERACIONES (DMySC) del país. Mediante ese procedimiento tenían que responder y en el plazo señalado, por el uso de esos fondos. (A partir de la Ley 50 del 2007 se agregaron, los nombres Asociaciones y Comisiones). Aunque la (DMySC), sigue vigente, ha sido ignorado desde la Presidencia de Martín Torrijos, del 2004 al 2009. Por Ricardo Martinelli, del 1° de julio 2009, al 1° de julio 2014. Juan Carlos Varela, del 1° de julio 2014 al 1° de julio 2019. El Jefe del ¡Buen Gobierno¡, del 1° de julio de 2019, está transitando por la misma vereda. No sé si el Contralor General del País, S.E. Gerardo Solís, está al tanto que existe la (DMySC), porque su antecesor, S.E. Federico Humbert, no tenía la menor ideas. Tampoco sé si la Fiscal Anti-Corrupción, Leyda Sáenz, está al tanto. Aún recuerdo que S.E. Federico Humbert, público, que era OBLIGATORIO, el cumplimiento del ART. 27 del Decreto Ejecutivo 599 del 20 de Nov. de 2008, que Reglamenta la Ley 50 del 2007 que rige el deporte: Dice: “ Luego de los EVENTOS y COMPETENCIAS NACIONALES E INTER., las Federaciones deberán PROPORCIONAR a PANDEPORTES, (lo dirige, nombrado en el ! Buen Gobierno¡, y aprobado por UNANIMIDAD, por la 'AN', Eduardo Cerda, 'Alías Rasputín el Monje Loco'), los INFORMES DE LA RELACION DE GASTOS, así como los RESULTADOS, estadísticas y la EVALUACIÓN TÉCNICA de los mismos, en un plazo NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS Calendarios”. El listado actualizado de sus miembros afiliados. Como ven todo estos es un 'show' de mal gusto.

Nota N°2). En el pasado cuando en Panamá se hablaba de atletismo, venía a nuestra memoria las extraordinarias corredoras, y también los velocistas. Lloyd LaBeach, probó el poderío de nuestro atletismo, al ganar dos medallas de bronce, en 100 y 200 metros, en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Y llegó un momento que esperábamos todos los panameños porque había indicio de y llegó. Pues en el 2008, en Beijing, China, Irving ganó la presea dorada en Salto de Longitud. En la actualidad, y en está década del 2020, nuestro atletismo, en especial el masculino, está bien enfermo. Acorde con el RANKING, (Top List), de la IAAF al 25 de febrero 2020, en las pruebas de Velocidad, en los 100 Mts. planos no tenemos atletas entre los primeros 400. En los 200 Mts. Planos, ALONSO EDUARD, #21 con 1,223 Puntos. Se logra participar en los JO' inclusive por la via de la Universalidad, lleva poca opción de estar en la final.

#1) Noas Lyles, (Usa) 23 años, 1,501 Puntos. #2), Ramil Guliyev, (Tur), 30 años. #3), 1425, Pts. #4), André De Grasse (Can), 26 años, 1423 Pts. #4), Alex Quiñónez, (Ecu), 31 años, 1397 Pts. #5) Aaron Brown, (Can), 28 años, 1,387 Pts.

En cuanto a Maratón, sabemos que Eliud Kipchoge, (Ken) es #1. Birhanu Legege, (Eth) #2). En América Christian Pacheco, (Perú), es el #89 von 1,259 puntos. JORGE CASTELBLANCO, (Pan), #878 en el Ranking con 1,033 puntos.

En la rama de damas, en el Salto de Longitud, en su momento, y tiene la edad para ello, Natalie Aranda estará en una El Tema de hoy con el espacio agotado, debo señalar que nuestros peloteros juveniles tienen talento, y disposición de Triunfo, por lo que urge un análisis técnico de su actuación de más a menos, en la SUPER-RONDA en el Dennis Martínez de Managua. El béisbol es uno de los deportes en que más recursos gastan, y cuentan con estadios bastante, cerca, por lo que aceptamos derrotas 3-2 frente a Cuba, pero no anotaciones que nos hacer recordar, la actuación de la selección de Fútbol Femenina en el Pre-Olímpico de la Concacaf. Espero una explicación seria de la Fede-Béis.