El COI tardó en aceptar la realidad de Aplazar los XXXII JO, 2020

Hoy comienzo por reiterar que cuando hablamos del Movimiento Olímpico, existe la Carta Olímpica, que es como la Santa Biblia, que en el Capítulo 1, dice: (“El Movimiento Olímpico), El Punto 1: “Composición y organización general del Movimiento Olímpico. 1.1. “Bajo la autoridad suprema y el liderazgo del Comité Olímpico Internacional, el Movimiento Olímpico abarca las organizaciones, atletas y demás personas, que se ajustan a la Carta Olímpica. El objetivo del Movimiento Olímpico es contribuir a la construcción de un mundo mejor y MÁS PACÍFICO, educando a la juventud a través de una práctica deportiva conforme con el Olimpismo y sus valores. Las TRES (3) PRINCIPALES

partes constitutivas del 'MO' son: 1), El COI, 2), Federaciones Dep. Int. 3), Los Comités Olímpicos Nacionales.

Estos tres órganos principales, y aunque lo preside Thomas Bach, como Presidente el COI, son los que deben dialogar por encima de cualquier interés de toda índole para buscan la mejor solución, de esta emergencia del COVID-19. Hay un Comunicado de los CONs ; de Noruega firma, un vocero, Sofie Olsen. Otro de Brasil, firmado por el ahora Presidente del Comité Olímpico de Brasil, Paulo Wanderley, que asumió la jefatura, en reemplazo de CARLOS ARTHUR NUZMAN, que fue detenido en una redada de la Fiscalía de Río de Janeiro francesas y estadounidense de NATACIÓN, y las asociaciones alemana y de USA de ATLETISMO, también pidieron a Tokío que se RETRACE.

El CON de USA, (para congraciarse con el racista y cuasi- dictador, Donald Trumph) AMENAZARON que no habrá ATLETAS DE SU PAÍS en la disputa de los Juegos si reciben por parte de las autoridades correspondientes la más completa seguridad para la salud de los participantes'. En ningún caso enviaríamos a nuestros atletas en peligro si no fuera seguro'. Sigue La Confederación de deportes y el Comité Olímpico y Paralímpico (NIF), de igual manera, han pedido este viernes al COI que los Juegos del Tokío no se celebren hasta que la situación de la pandemia esté bajo control. “La salud y la seguridad prevalecen sobre todas las demás consideraciones. “Dada la situación visible resuelta en Noruega y en gran parte del mundo, no es prudente ni deseable enviar a los deportistas a los Juegos hasta que la comunidad mundial haya dejado atrás la pandemia”.

“La salud y la seguridad prevalecen sobre todas las consideraciones y la voz de los deportistas formará aquí una parte importante de nuestra base para tomar decisiones”, ha concluid Berit Kjoll, presidenta de la Confederación Noruega de Deportes”. Cada Federación y cito la de Natación de Francia y Estados Unidos que también piden posponerlos Juegos. El CON de España, que preside Alejandro Blanco, con una credibilidad dudosa, también metió su 'cuchara'

dijo: “Lamenta que haya caído en saco roto, la petición para que los Atletas Olim. pudiesen realizar sus planes de entrenamientos . Mientras otros países del entorno, como Italia y Francia, han encontrado soluciones para todos sus atletas . Esto lleva a concluir que estas presiones políticas fueron como la 'Gota que llenó el Cántaro de agua, y tuvo que rendir el Presidente. del COI, Thomas Bach, y su Comité Ejecutivo, que divulgaron un Comunicado.

Comunicado que recibí del COI con fecha domingo 22 de marzo. Título: “Salud y seguridad primordiales como el Comité Ejecutivo del Comité Ejecutivo Internacional, (COI) acuerda intensificar la planificación de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020. Para salvaguardar la salud de todos involucrados, y para contribuir a toda contención del COVID-19, la Junta Ejecutiva (EB), anunció que el COI intensificará su planificación para los Juegos Olímpicos de Tokío 2020.

Estos escenarios se relacionan con las operaciones existentes para los Juegos de Seguir adelante el 24 de julio 2020, y también para comenzar la fecha de los Juegos. Este paso permitirá mayor visibilidad del desarrollo rápidamente combatiente del estado de salud alrededor del mundo y en, y también en Japón. Servirá para la mejor decisión en el interés de los atletas y cualquiera otra persona involucrada”.

Las palabras del Comité Ejecutivo del COI tienen más detalles y por la limitación de espacio disponible, continuaré mañana. También daré a conocer puntos de vistas de algunos atletas élites, del Deporte Rey, el Atletismo, que saben que tienen que cuidar sus condiciones para defender con éxito cuando se celebren los XXXII JO de Verano, su título ganado en el Campeonato Mundial de Atletismo al Aire Libre, Doha, Qatar, 2019. Tomen nota de esto.