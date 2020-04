El COP aprobó un Presupuesto de más de $3.7 millones para 2020

En mi largo recorrido por el deporte competitivo de Panamá, he tenido el privilegio de tratar con Presidentes del Comité Olímpico de Panamá (COP) a partir de la presidencia de ANÍBAL ILLUECA SIBAUSTE en 1958, seguido de Virgilio De León de 1966 a 1970. Carlos Alberto 'Pepe Vásquez, presidente de la Fepafut, de 1970 a 1974, cuando otro Militar, Coronel Rodrigo 'Botita' García, ganó la presidencia del COP, d 1974 a 1979. El primer militar que fue Jefe del COP, fue el Tte. Coronel Alejandro Remón Cantera en 1954. En 1979 se cometió el error de nombrar a Víctor 'Baby' D'Anello Jr, Presidente del COP. En 1982 comenzó el periodo presidencial más largo del COP, el de Melitón Sánchez Rivas. Reunidos el COP en el 2007, en plena reunión, este servidor estaba presente, Don Meli. dijo: “Renuncio al cargo de PRESIDENTE: “Creo que ya es tiempo de marcharme, porque cuando una persona ESTORBA a muchos, es mejor que se haga a un lado”.

Pero que va; el trasfondo era otro. Don Mario Vázquez Raña en su calidad de Presidente de ODEPA, y de ACNO, y Miembro del Comité Ejecutivo del COI, en la 119° Sesión del COI en la Ciudad de Guatemala, en el 2007, denunció la intervención del DG del INDE, Ramón Cardoze, con el patrocinio del Pres. Martín Torrijos, estaba avalando todas sus acciones contra el COP, que fue suspendido. Como la condición era que Panamá participaría el los JPA de 2007 con la Bandera de la ODEPA, Torrijos viajó a Río Brasil en el 2007, y prometió (fue una mentira), remover a Cardoze de la DG del INDE. Vino la época de Miguel Sanchíz Jr., elegido jefe del COP en marzo de 2018. No se sabía quién tenía en Mando, Don Sama, o Franz Wever. La oficina del COP estaba en el edificio FENACOTA a cargo de Wever.

Todos esos desaciertos y desafío de las órdenes del Pres. del COI, Jacques Rogge, hizo que se hiciera una 'Hoja de Ruta' para hacer las elecciones del COI el 16 de Dic. 2012, supervisado por Melitón Sánchez, Miembro del COI. Pese a que Camilo Amado Varela, no tenía la experiencia ni credenciales para ser presidente, el indicado era Ricardo Sasso, Pres. de la Fepat, pero tenía problemas legales por haber sido parte del uso de los Fondos que sacaron de las arcas del COP, presidido por Melitón Sánchez. Con su rostro de 'YO NO FUI', y calificado de traidor por su Tutor 'Mike' Vanegas, fue postulado a la presidencia del COI. Con la ayuda de Don Meli y Javier Tejeira, DG. de Pandeportes, salió elegido 23-0. 'VP', Augusto Batista, 'SG' Ricardo Sasso. 'SSG', Idelfonso Lee. Tes. Allan 'Linton Bay' Baitel.

Ludgardis Arrue, Sub. Tes., Jorge Aued, Fiscal. Marcos Ostrander y Luis Pereira, Vocales. Est la dirigencia que tenemos en el 2020, como si fueran algo parecido a una pandemia incurable.

Como dice el Título Principal del Coctel de hoy. “El COP aprobó un Presupuesto de más de $3.7 millones para 2020”.

Sumario: “El Pres. Camilo Amado Varela, en la reunión vía su 'Plataforma ZOOM dijo: 32 de las 41 Federaciones lo aprobaron”. No se conoce qué deportes son, cuándo fueron nombrados, y nombre de los presidentes. Lo qué si puedo recordar a los lectores, que muchos de estas nuevas Federaciones recibieron el nacimientos de la Letrada del COP, Damaris, (USA$) Young. Pandeportes presentó un Documento Sobre Reformas de Estatutos. Parte del Capítulo IV leía: “Las Aso. y Organizaciones con fines deportivas, competitivas o recreativas, o sus afines; así como en las escuelas o centros de desarrollos que solicitan REFORMAS A SUS ESTATUTOS, deberán presentar ante Pandeportes, las documentaciones siguientes:

1), Solicitud por escrito en caso de presentarse a través de ABOGADOS, se debe adjuntar el correspondiente poder otorgado por el presidente del organismo. 2) Acta de la reunión de la 'AG' en el que se aprobó la reforma del estatuto especificando los artículos a ser reformados, y en qué consiste la reforma, debidamente refrendado por el Pres. y Sec. Público, (Recuerden que en el 'RP' el COP tenía al hijo de Rumba Alfaro, que era Asesor del DG de Pandeportes con $4,000.00 al mes, y tenían ese control). Así es donde nacieron tantas nuevas federaciones. Que viva la Letrada. En el Informe de GESTIÓN ADMINISTRATIVA, se presentaron todos y cada uno de los Programas, y acciones ejecutadas al 31 de Dic. del 2019 en el marco del cumplimiento de las líneas estratégicas Operativa, Normativa, Educativa, Financiera y Comercial, haciéndose especial mención a que en el año 2019 se realizaron la mayor cantidad de actividades y de capacitación en los últimos dos cuatrienios .

Debo recordar al Mitómano 'Madurito' Amado Varela, que en su gestión han dejado de cumplir el Art. 39 de los Estatutos del COP que presidía Miguel Vanegas el 7 de Dic. 2016, que el Art. 39 (Informe del Pres. y Tesorero). Dice: El Pres y Tesorero de toda delegación a 'JO' y JR', deberán rendir al COP, (Plenaria) un informe detallado sobre la participación nacional de dicha competencia y PRESENTAR un Balance de los GASTOS EFECTUADOS a más tardar 30 días después de su regreso a Panamá. También deben rendir un informe en el tiempo indicado LOS DELEGADOS Y ENTRENADORES de cada deporte. No se hace Mañana entraré a analizar no solo la cifra irresponsable de más de $ 3.7 millones para el 2020, sino un escrito de su TUTOR Miguel Vanegas que le advierte que en esta época de COVID- 19, de querer darse el lujo de gastarse $350 millones (más adendas) . Agrega 'Mike' y le dice al Jefe del ¡Buen Gobierno¡ que haga entender al COP, que no podemos seguir con el deporte 'SHOW'. Nadie construye desde la AZOTEA, por el contrario se hace desde la base.