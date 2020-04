Urge una Decisión Oficial de celebrar o no, los 24° JCC, 2022

No me cansaré de repetir, aunque en el periodismo deportivo de esta generación del relevo, no creen y poco les importa la historia de nuestro deporte, y los excepcionales dirigentes de esa época, integrada por personajes de una solvencia ética y moral intachable. En el verano de 1938 se llevaron a cabo en nuestro bello Panamá, los IV Juegos Dep. 'CA' y del Caribe, con el ilustre Estadista, Dr. Juan Demóstenes Arosemena, en la Presidencia.

Estaba rodeado por hombres como Roberto F. Chiari, Manuel Roy, Tomás Jácome, Tomás Gabriel Duque, Leopoldo Arosemena, Leónidas Paredes, y otros que integraban el Comité Organizador, fue posible la Construcción del Estadio Olímpico Juan Demóstenes Arosemena, también conocido como el Coliseo de Cabo Verde. También se construyó la Piscina que fue bautizada con el nombre de 'Adán Gordón' Con motivo de los preparativos y realización de los Juegos, el deporte nacional recibió un vigoroso impulso que cristalizó en la organización de Ligas y Federaciones, contratación de entrenadores, Creación del Departamento de de Educación Física en el Ministerio de Educación, (Tome nota de esto, Maruja de Villalobos, Jefa del Meduca, y Sonia 'VM'). Con el correr del tiempo, se pudo constatar la necesidad imperiosa de construir nuevas instalaciones deportivas para una CIUDAD cuya población aumentaba de manera explosiva y completar las que exigían otros deportes como el Ciclismo, Tiro y Fútbol, así como propiciar una completa reorganización del deporte, con los aportes económicos indispensable del Gobierno Nacional para convertir en una realidad esos objetivos.

A esto voy a agregar que en algunos deportes muchos de nuestros atletas mejoraron el nivel alcanzado en 1938, pero en otros se quedaron rezagados con relación a los demás países, (esto está ocurriendo actualmente en algunos

de nuestros deportes por la falta de masificación desde la base y a nivel de escuelas y colegios). El COP ante ese cuadro que presentaba en Deporte Nacional, el COP, consideró necesario designar un Comité de Alto Nivel, representativo de todos los SECTORES PÚBLICOS y PRIVADOS, para que gestionara el apoyo del Gobierno a la aspiración de efectuar en Panamá, los XI JUEGOS DEP. CA Y DEL CARIBE EN PANAMA.

No se trataba de nombres de Mitómanos como Camilo 'Madurito'Amado, Damaris (USA$) Young, Mónika Boloboski, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco'. Henry 'Pirata Morgan' Pozo, Irving Saladino, Doña

Cecilia Pescao, Mónica Franco, Tomas Cianca, y otros. Al frente de esa COMISIÓN PRO-SEDE de los XI JCC de 1970, estaba el ex PRES. DE LA REP. ROBERTO F. CHIARI, conocido como el Presidente de la dignidad. Lo acompañaban: Monseñor Tomás Clavel, Arzobispo de Panamá. Raúl 'Baby' Arango, Pres. de la Asamblea Nacional, e hijo mayor de otro personaje de nuestro firmamento político y deportivo, RAÚL LUL ARANGO. Don Carlos Eleta, Thomas G. Altamirano Duque, de la Estrella de Panamá y otro que garantizaron el éxito de los XI JCA y del Caribe.

Pese al Golpe Militar, y el General Omar Torrijos, quedó al frente del Gobierno Militar, donde todos los oficiales

eran deportistas, culminó con éxito dichos Juegos, y sirvió de base para crear el Instituto Nacional de Cultura y Deportes, (INCUDE), que después fueron separados, y nació, el Instituto Nacional de Deportes. Frente a una realidad del entonces Presidente de la ODECABE, el N° 5, HÉCTOR CARDONA, de Pto. Rico, que lo presidióde 2013-2017, cuando se murió de un paro cardiaco, que resultó con un signo de interrogación en cuanto a su manejo transparente, que había heredado del 1er. Pres., Julio Enrique Monagas, (Pto. Rico). #2), José Beracasa

(Ven.), #3), Germán Reikehoff, (Pto. Rico), con quien tuve el honor de almorzar en una de sus visitas a Panamá. #4) José Joaquín Puello, (Rep. Dom.), #6), Steve Stoute de Barbados, que siguió con la falta de transparencia que heredó de Cardona, iniciado con CAMILO AMADO VARELA, con el entonces Director de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, que aceptó la sede de estos XXIV JCA y del Caribe, 2022, que nadie quiere, a cambio de que el hospedaje SEAN EN HOTELES. Ipso Facto, Camilo Amado, Damaris Young y Mónica Franco, dijeron querían la obra de la CONSTRUCCIÓN del CEARE, a un costo de $20 millones.

Esto es lo que usted tiene en la mano, S.E. Don Laurentino Cortizo Cohen. No hay una divulgación clara del papel de Marketing (Mercadeo) de estos supuestos XXIV Juegos CA y del Caribe 2022. En lo relacionado con la Administración, las oficinas DE COPAN, están ubicados en un Edificio Nuevo y Lujoso, justamente frente al 'PRICE-SMART', de la 'Tumba-Muerto'. ¿Cuánto es el alquiler al mes, y es un secreto, la cantidad de personas que laboran allí, en adición de que trabajan en el COP, y en Pandeportes ¿Cuántos patrocinadores tiene estos XXIV JCC, que con el COVID-19, que ha obligado a cambiar fechas, de Todo, inclusive la incertidumbre de una posible cancelación de los JO si no se hacen en el 2021. Otra vez solicito a nuestro Presidente, que mire el proceder el COI, y el Comité Organizador de los JO de Tokío, y acepte que es hora su palabra oficial si VA O NO los XXIV JCC, no sé si en el 2022, 2023, etc. Tomen nota de esto.