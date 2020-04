Notas Sueltas: N°1) Ya expliqué en detalle dos de los Tres Puntos (Gobernancia y Principios), de lo acordado durante la discusión productiva, Tokío 2020, y el COI que regirá los Preparativos para los Juegos Propuestos. Hoy explicaré el tercero, CRONOGRAMA. Los detalles de la planificación para Tokío 2020 en el 2021 están siendo examinados este mes con una vista para establecer una NUEVA HOJA DE RUTA EN MAYO 2020, para alinear las prioridades. Hablando después de la reunión de Comisión Coordinadora del COI John Coates dijo: “Desde que el aplazamiento de Tokío 2020 a 2021, fue acordad hace unas semanas, el fuerte espíritu de colaboración entre el COI, el Movimiento Olímpico, y las Autoridades Japonesas como ya nos permitió aportar de claridad a los atletas aficionados y partes interesados alrededor del mundo.

Los principios esbozados hoy, permitirán que continuemos con ese espíritu y responder a las muchas preguntas que quedan de la manera más eficiente posible. Creemos que los Juegos Olímpicos Tokío 2020 pueden mantenerse, como un FARO DE ESPERANZA para el mundo, durante los tiempos difíciles, y que la LLAMA OLÍMPICA puede ser la luz al final del TÚNEL en que el mundo se encuentra actualmente. El Comité Directivo Conjunto para asegurar que este es el caso. Mori Yoshiro, Presidente de Tokío 2020 comentó: “Pocos después del aplazamiento de los Juegos Tokío 2020, el 24 de marzo 2020, Tokío estableció un nuevo lanzamiento. Grupo de Trabajo desde entonces, para crear una estructura capaz de superar estos desafíos sin precedentes.

Creemos que el nuevo paso de hoy, es un importante logro en avanzar durante el próximo año, lo que hemos preparado en los últimos cinco a seis años. Continuaremos trabajando estrechamente en el éxito de los Juegos”. Tomen nota de esto estimados lectores.

Quiero abordar el tema de hoy, respecto a que “Aumenta la angustia para nueva fecha de Los 24° JCC en 2023”. Sin ser irrespetuoso a S.E. Laurentino Cortizo Cohen, Jefe del ¡Buen Gobierno¡, por quién voté en el 2019, que en materia del Deporte Olímpico, no puede seguir siendo el Pres: “echa pa 'lante, echa pa 'tras. Sus decisiones en forma reiteradas, (los 24° JCA y del Caribe, Panamá 2022), está permitiendo que un grupito, y no voy a repetir los nombres, por encima de la realidad quieren manejar más de $300 millones de USD$, para improvisar un torneo de ese nivel. Estamos con Ud. y los de su equipo que están luchando sin descanso para sacarnos de esta cris del COVID-19 que ha cobrado muchas vidas, y queremos sentirnos que en forma positiva estamos dando varias millas extras, quedándonos en casa, como usted está pidiendo.

LOS XXIV JCA y del Caribe, tenía fecha improvisada del 9 al 24 de junio 2022 en Panamá, donde aún no se sabe con certeza donde se construirán las obras deportivos, aún peor cuando todo está paralizado en el país a raíz de la Pandemia, donde nuestro país tiene el mayor número de casos a nivel Centroamericana. A Raíz del cambio de fecha de los 32ª JO de Verano al 23 de julio al 8 de agosto 2021, muchos torneos han tenido que ser reprogramados. En forma arbitraría, y sin respetar que ODECABE es presidido por Luis Mejía Oviedo de Rep. Dominicana, por esa especie de falta de firmeza, el Pres. del COP, y a la vez Tesorero de Odecabe, cambió la fecha de los 24° JCC, de 2022 a 2023. No le ha importado que los XIX JP, está programado para el 20 de Oct. al 5 de Nov. 2023, en Santiago de Chile, con la participación de de 41 países, en 33 deportes.

Hasta ahora, el Pres. de PANAM-SPORTS, Ilic Neven, no sabía, o quizás resistía a creer que Camilo Amado Varela, padece de problemas psiquiátrico, es un MEGALOMANO. Tiene un autoestima exceso, y se siente omnipotente, y SUPERIOR al resto de la sociedad deportiva, y se ADMIRE a sí mismo. Según mis pesquisas, el Pres. del CON de El Salvador, EDUARDO A PALOMO PACAS, en una conversación por Plataforma con Neven, de nacionalidad Chilena, con temas de interés sobe las atletas de su país. Señalo que Neven está viviendo en cuarentena por la Pandemia de Corona Virus COVID-19 PASARON AL 2023 en que serán los XVIX Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Agregó: “Es una tremenda sorpresa lo que me dicen. Yo lo veo bastante complicado que TENGAMOS DOS JUEGOS de esa envergadura PARALELAS. Ya quedamos que tendremos una reunión con el Presidente de la región”. Esto me hace pensar que se refería a Luis Mejía Oviedo, su colega del COI, y a la vez Presidente de Odecabe y del CON de República Dominicana, que dijo que en mayo daré un pronunciamiento respecto a los 24º JCC 2022. No hay que olvidar que otras de las cualidades de Camilo Amado Varela, es el de Judas del Movimiento Olímpico Panamá, traicionó a su Primo y ahora exPres. De la Rep., Juan Carlos Varela. Traicionó a Javier Tejeira ex DG de Pandep., quien le otorgó sin costo alguno en el momento, la Galera en los Llanos de Curundú. Cambió un Art. en los Estatutos del COP, para que Melitón Sánchez, no puede participar, pese a que es Miembro Honorario del COI. Amado es una figura que debe pasar a la ciénaga del deporte Olímpico de Panamá. Así es.