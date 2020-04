Los '3 Culpables' de lograrla sede de los 24° JCC 2022sin firma del Pres. 'JCV'

Opino que son: Peré Miró de ‘SO’ del COI. José I. Blandón, Alcalde de la Cap., y C. Amado, Jefe del COP

La Nota Suelta. Una vez más comienzo por hablar de la Liga Diamante, un evento de Atletismo que se inició en 2010, por el entonces IAAF, hoy Atletismo Mundial, y el cambio a Liga Diamante WANDA, por razones de patrocinio. Es un evento anual de atletismo que se inició en 2010. Es organizado por el ahora Atletismo Mundial con 15 reuniones de Atletismo más importante en diversas partes del mundo, con 12 eventos de hombres y 12 de damas. Dice el Comunicado: “ Hoy la Liga Diamante bajo su nuevo nombre WANDA, suspende otras dos

reuniones, en junio mientras continuó adaptando el calendario 2000 en la cara de la crisis del Coronavirus, mientras los Juegos Bislett, de Oslo, serán en otro escenario, en un formato alternativo.

En semanas recientes, la Liga Diamante WANDA, se ha visto obligado a suspender una serie de sus reuniones de principios de temporada, como resultados y logística, provocado por la crisis total del Coronavirus. Hoy nos entristece anunciar el aplazamiento de nuevas reuniones, en Eugene, Oregon, USA (programado para el 7 de junio). Eugene tiene unos 137,893 habitantes. Tiene 76 casos de Coronavirus. También París el 13 de junio La alianza Bislett, anunció que hay planes de celebrar una competencia atlética alterna bajo las Reglas de Coronavirus de Noruega el 11 de junio 2020, la Liga Diamante de este año. Nuestras para fechas para eventos suspendidos de la Liga Diamante WANDA, serán anunciadas en cooperación con la Unidad de Calendario de Atletismo Mundial Tema de hoy. Para abordar el Título Principal del Coctel de Hoy. “Los ‘3 Culpables’ de lograr la sede de los 24° JCC 2022 sin firma del Pres. ‘JCV’. Sumario: Peré Miró ex DG de ‘SO’ del COI. José I. Blandón, ex Alcalde de la Capital, y Camilo Amado, con su trampa logró la reelección al frente del COP, primero debo recordar esa vieja melodía del Canto-Autor Panameño Rubén Blades, con Willie Colón, de ‘PEDRO NAVAJA’, en donde el coro dice: “La vida le da sorpresa, sorpresas le da la vida’. ‘Pedro Navajas matón de esquina quien a hierro mata, a hierro termina. Como dice mi abuelita, el que de último se rie, se rie mejor’.

El Coctel del 10 de febrero 2015 Tituló: “Datos que deben conocer de Peré Miró Sellares: En 1984 fue Director del INEFC, y en 1997 fue nombrado Director de Relaciones del COI, por el Pres. Juan A. Samaranch. A tres días del arribo de Don Peré Miró a Panamá, sigue siendo un MISTERIO y el PROPÓSITO de su VISITA, y quién en verdad lo invitó. Lo que sí sospecho es que la táctica que usará el Pres. del COP y su Letrada, es ‘custodiarlo’ de cerca que hará difícil por su corta estadía en el país, que las partes interesadas pueden dialogar con él, y sustentar con PRUEBAS, lo que está aconteciendo en el COP. Según mis pesquisas está circulando una invitación, del Ministro de la Presidencia que supuestamente fue el que lo invitó, sino del COP, para una cena el martes 6 del octubre en el Hotel Waldorf Astoria Panamá. Peré Miró nunca siguió mi consejo, de hacer como decía Ronald Reagan, Pres. de USA, escuche pero verifique. Creía 100% en las palabras del Mitómano Camilo Amado Varela.

El Coctel del viernes 9 de Sep. 2015 leía: ‘¿Habrá Peré Miro ‘lesionado’ su credibilidad?. Sin conocer el Informe Técnico Legal de las elecciones de la FPN, opinó a favor del COP Y FINA. Pudo haber quedado lesionado su credibilidad con su visita a Panamá, del 5 al 7 de de Oct. de 2015, donde le vendieron la idea que fue invitado por el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y los hechos dejaron dudas de esa invitación en donde quién lo recibió fue el ‘VM’’ de la Presidencia. Nunca fue recibido por el Presidente de la Rep. Juan Carlos Varela.

Peré Miró antes de hablar con el GRUPO 14, que denunciaron anomalías que de probarse, están en contradicción con la Recomendación 27, 29 y 32, de la Agenda Olímpica 2020, en una conferencia de prensa después de una visita a las ESCLUSAS DE MIRAFLORES, etc., dijo que: EL COP SE DESEMPEÑABA en forma Ejemplar, lo que no es cierto. El martes 6 de Oct. al accesar a mi celular abordando la 1:00 p:m, dí con un correo enviado por Camilo Amado, a las 12:21 p.m., con el siguiente contenido: ‘Estimado Lic. Brown: Por este medio en nombre propio, y en nombre del DG Adjunto Peré Miró, le escribimos para INVITARLE personalmente a la Conferencia de Prensa hoy a las 3:30 p:m, en la Cancillería, con el Vice-Canciller Luis Miguel Hincapié, no así la Canciller Isabel de Saint de Alvarado, y también Vice-Presidenta de la República.

Es trise que este servidor se ha reunido con Peré miró en diferentes países y continentes, y por una hora durante la 125ª Sesión del COI, en el Hotel Hilton, de Buenos Aires, Argentina en Sep. de 2013, donde Tomas Bach, fue elegido Pres. del COI, y Tokío en forma sorpresiva logró la sede de los 32° JO, 2020. Hablé con él de algunas debilidades de ‘Camilo Amado Varela, y algunos de los dirigentes que lo rodeaban. Por último Peré Miró mintió en forma descarada en una entrevista por ‘TV’ elogiando al Mitómano Camilo Amado Varela. Estas realidades no la pueden refutar, es por ello buscando a miembros del PRD como RAFAEL MEZQUITA, que con desesperación de una ‘CAMBA’ de las arcas del ‘PRD’ dijo: “Estos eventos son BÁLSAMO para la autoestima nacional Post-Pandemia. Con la vergüenza deportiva que siempre ha acompañado a Lucho Gómez, reprendió a ese cazador de USA$ o Martinellis, que nunca ha visto o leído la Carta Olímpica y sus valores. Tomen nota de esto.