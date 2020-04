El ex 'VM' de la Pres., 'JCM', representó a 'LCC', en una Asamblea de Odecabe

La Notas Suelta. Según mis pesquisas, la 'HD' SUPLENTE, ANA IRENE DELGADO, elegida en el 2019, Diputada Suplente de su progenitor, HERNÁN DELGADO, de Cambio Democrático del Circuito Electoral 8-4 que cubre, Chepo, Chiman, Balboa y Taboga, presentó un Ante-Proyecto de Ley que crea BONO DE APOYO a Atletas en medio de la actual Pandemia, COVID-19, exceptuando de ese beneficio a los atletas que ya reciben BECAS y apoyo de Pandeportes y el COP. Agrego que no debe incluir a los atletas de la FEPAFUT, que tienen un patrocinio económico de su comercialización de empresas privadas, y subsidio que recibe de la FIFA y CONCACAF. ¿Y por qué esa iniciativa de la Abogada activa Ana Irene?. Pues, fue atleta de la Esgrima.

Fue delegada de Panamá en el 'CM' Juvenil de Esgrima, avalada por el entonces Pres. de la Asociación de Esgrima de Panamá, Aníbal Illueca Herrando, hijo de Aníbal Illueca Sibauste. Ana Irene fue la Embajadora más joven que

ha tenido el Reino Unido, GBR, e Irlanda del Norte. Dio un trato excepcional a la delegación panameña que asistió a los XXX 'JO' de Verano, Gran Bretaña, 2012. Aconsejo a la 'HDS', Ana Irene Delgado, y a los distinguidos Letrados que la asisten, que lean en forma detenida, la información del Pres. del COI, y su 'CE', que divulgaron que 'SO' del COI, aumentó su apoyo a los 206 'CONs', para una preparación y participación en Tokío 2020, en $25.3 Millones de USD$. Para responder a las necesidades específicas incurridas por el APLAZAMIENTO, ´SO' ha aumentado el Presupuesto asignado al programa, de 46.7 millones a 57 Millones de USD$.

Este presupuesto adicional de 10.3M, permitirá a 'SO' del COI, poner a disposición fondos adicionales relacionados con costos excepcionados, relacionados con los 'JO' de Tokío 2020, debido al aplazamiento de dichos Juegos. Estos fondos adicionales estarán disponibles para los CONs, basado en sus APLICACIONES. (¿Por qué cuantía aplicó el COP, que maneja el Mitómano Camilo Amado Varela?). Esta decisión permitirá a los CONs mantener costos adicionales que podría ocurrir en el camino hacia los 'JO' de Tokío, ahora escenificado en 2021. El COP para ese mismo propósito ha recibido dinero de 'PANAM-SPORTS', que también recibe dinero de Fondos Continentales.

En mi opinión lo que debe hacer la 'HDS', con este gesto de buena fé, es hacer la pesquisas con los jefes de Federaciones y Comisiones que quiere ayudar y conocer la verdad de su apoyo. Así es.

Tema de hoy. En este espacio no me cansaré de repetir las palabras acertadas del SE. Juan A. Samaranch en 1999, al reconocer que: “el COI se equivocó al no adoptarse al nuevo mundo, a un nuevo marco, a una nueva Sociedad en que el DINERO se INMISCUYE, en todas las actividades humanas incluyendo las deportivas”. Otro refrán que usa el Coctel, es parte del coro de una de las melodías de Rubén Blades. “Se ven las caras, pero no los corazones. Aún recuerdo el título del Coctel del jueves 30 de enero 2020, leía: ¿Encerrona al Pres. de Odecabe en su visita al Pres. Nito Cortizo?. Dije que Luisín Mejía estaba incurriendo en el error de dialogar de tú a tú con el jefe del ¡Buen Gobierno¡. Resalté que entre sus prioridades para transformar a Panamá, en el Punto 6, Don Nito dijo: No podemos seguir haciendo más de lo mismo, (excluyó al deporte). El Buen Gobierno tiene que liderar ese proceso de transformaciones necesarias. El buen Gobierno HACE Y NO ROBA'.

El Pres. de la Odecabe Luis Mejía, participó de varias reuniones, incluyendo con la 'JD' de los XXIV JCC, Panamá

2022, realizado en el Palacio Presidencial, donde como ha sido su norma, no estaba presente, SE. 'LCC', y el 'VP' y Min. de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. La reunión fue presidida por el Vice-Min, JUAN CARLOS MUÑÓZ.

Allí no le importó que la sede de los Juegos 'CA' y del Caribe, se solicita acorde con el Art. 40 de los Estatutos, y el Pres. de la Rep., al igual que el Alcalde del Distrito Capital, deben saber que son los responsables de que todo se

cumple, y deben respetar al Presidente de la Odecabe, no así como trataban a su antecesores, Héctor Cardona, y Steve Stoute de Barbados. El Jefe del ¡Buen Gobierno¡, creó lo que llama UNIDAD COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, (UCIP) adscrita al Ministerio de la Presidencia,

Al parecer, el VM Juan Carlos Muñóz estuvo al frente, y COMPRÓ 100 VENTILADORES por $ 48,000.0 CADA ÚNO ($480,000.), licitación que ALERTÓ al Ministerio Público para una Investigación. Presentó su renuncia y fue aceptada por el Pres. 'LCC'. Por otro lado el 'VP' y Min. de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, durante una

visita al hospital modular, destacó que: “ El valor de la Transparencia y Honestidad, no están en Cuarentena”.

Se menciona que en medio de la Pandemia del nuevo coronavirus, el 'VP' de la Rep. José Gabriel Carrizo, gestionó

Contratación directa de la empresa Mercadeo Integral por un monto de casi $1millón 750 mil”. MASCARILLAS CARAS en la ASAMBLEA NACIONAL. “Fueron separados tres funcionarios mientras se investiga internamente La COMPRA de 7 MIL MASCARILLAS a un costo de $2.50 cada uno. Se trata del Director Administrativo del Jefe de Compras. Todo tiene un olor fétido. Falta el caso de la contratación de transporte por el Director de la Policía, que está en manos del Contralor General del País, Gerardo Solís.