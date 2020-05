Reitero Sr. Pres. 'LCC, que debes invertir en deporte. Es 'Cuerpo 'Sano en Mente Sana'

Las Notas Sueltas. N°1) Un Comunicado de Prensa recibido de Montreal, Canadá, del 7 de mayo 2020, sede principal de la Agencia Mundial Anti-Dopaje, (WADA-AMA), presidido por Witold Banka, desde el 1º de enero 2019. “WADA publica Seminario WEB en vivo, horario como parte de su programa de Soporte de Implementación del Código 2021. Dice: “Querido colegas. Además de la Agencia Mundial Antidopaje, (WADA), anunció el lanzamiento oficial del Código 2021 de AMA (CISP), se complace en publicar el horario para una Serie en INGLÉS, solo de Seminarios que se realizarán este mes, fecha, hora, título de la sesión, oradores público objetivo, y enlace de registros. El 15 de mayo 2020. Título de la Sesión: “El nuevo estándar internacional para la Educación y Pautas”. Será dictada por KARRI DAWSON, 'Directora Jefa del Deporte de Calidad en el Centro Canadiense de Ética en el Deporte, y Miembros del equipo de redacción de 'ISE' y Pautas. Comité de Educación de . AMA . Seguirá el martes 26 de mayo 2020 con: “Los CAMBIOS más IMPACTANTES del Código Mundial Anti-Dopaje 2021”. El Coctel seguirá informando. Tomen Nota de esto.

Nota Suelta N°2). Luis Mejía Oviedo, Presidente del Comité Olímpico de República Dominicana, Miembro del COI, y desde 31, Oct. 2019, elegido Pres. de la ODECABE, en una Asamblea General en Panamá, y que el ¡Jefe del Buen Gobierno¡, y su ahora cuestionado 'VP' JOSÉ GABIEL CARRIZO, que opino fue objeto de un CAPÍTIS DIMINUTUO, una expresión en el DERECHO ROMANO que significa 'Disminución de Capacidad'. Según mis pesquisas, Mejía Oviedo, el lunes 25 de mayo 2020, realizó su primera reunión presencial, vía su Plataforma 'Blue Jeans', y abordó todos los problemas de casa, pero no dijo ni una SOLA PALABRA, como Presidente de ODECABE, de los XXIV Juegos Centroamericanos, que están o estaban programados para el 9 de junio al 24 de junio 2022, y él en este mes de mayo se reunía en Panamá, y también dialogar con el Presidente de PANAM-SPORTS, Ilic Neven, sobre el choque de dos torneos de alto nivel, los XVIX, JP, en el 2023, en Santiago de Chile, y los JCC y del Caribe en el mismo año.

Todo termina, pues, el Pres. sigue en su 'Burbuja de Aire', y no le ha dado importancia a la denuncia del 'HD' Crispiano Adames, contra su 'Vice-Min. de la Presidencia CARLOS GARCÍA, acusándolo de BIENES MAL HABIDOS, e involucra a su Familia. Esto constituye como se dice en DERECHO ROMANO, Notitia Criminis una Denuncia o Querella que ipso facto el Ministerio Público debe investigar. ¿Dónde está la famosa Fiscal Anti-Corrupción LEYDA SÁENZ para investigar?. El mensaje que desde esta trinchera humilde, y antes del inicio inesperado de esta crisis del COVID-19, que debe invertir en deporte, que es sinónimo de 'Cuerpo Sano en Mente Sana', pero sus allegados como el 'HD' Héctor Brands, Damaris (USA$) Young, Camilo Amado Varela, Mónica Boloboski, Eduardo Cerda, DG de Pandeportes, ' Cecilia Pescao', Henry Pozo, lo tienen convencido de que debe 'malgastar' más de $330 millones, en la celebración de unos JCC donde no tenemos atletas de nivel para hacer un papel decoroso.

Con frecuencia ´SE. 'LCC' se equivoca en sus decisiones y termina haciendo como dijera Rubén Blades, 'DANDO 'REVOCH'. En materia de deportes está comprobado que no tiene buenos asesores; pues, reitero que las fallas son frecuentes, no tiene amigos 'verdaderos' que antes de decidir, medite lo que decide. Necesita 'amigos' que le señalen CAMINOS CORRECTOS, y le espante la banda de aduladores que lo rodean. 'SE' 'LCC' como consecuencia lógica vive en una 'BURBUJA DE AIRE', que lo hace pensar, porque así lo dicen los que son 'ADULADORES' o falsos amigos, que los que ESTAMOS AFUERA, también lo debemos estar. Por eso le hacen pensar que con $80.00, una familia panameña puede sobrevivir. En ese marco de acciones se ha manejado el Ejecutivo. Según mis pesquisas Pandeportes que supuestamente dirige, Eduardo Cerda, 'Alías Rasputín el Monje Loco', desembolsó $96,000.00 a AFUTPA,, que causó molestia en los Directivos de la FEPAFUT. La respuesta fue que AFUTPA, “Tiene Personería Jurídica, y con eso se pagó el 70% de la Planilla del mes de abril”.

Más inversión en el deporte por el Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡ 'S.E.' 'LCC', me está recordando que nuestro Presidente proviene del sector del Agro, y todos, por lo menos el Coctel, pensaba que las frutas, verduras, etc., serán más baratas, y que los agricultores estarán pero bien contentos. Un sector se está quejando que no están recibiendo el apoyo eficaz que les prometeo no llega , pero eso sí a los del entorno del Sr. Pres. Aunque muchos quizás están molesto como mi insistencia sobre el deporte, señalo que los pocos atletas del Tiro Deportivo, no reciben el apoyo que necesitan de Pandeportes, con un local propio para su práctica. Tienen que pagar alquiler para el uso de un local privado. No es justo que pretenden asistir a torneos en busca de clasificación para los 'JO' de Tokío 2021, y también para los invisibles JCC 2022 ó 2023, con armas de vigencia expirada. Tomen nota de esto.