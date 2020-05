¿Habrá un Acto 'Virtual' de la Boda de Oro del Ins. Pana. de Deportes?

La Nota Suelta de Hoy. Hay muchos datos de la Agencia Mundial Antidopaje, (WADA), que recibo del Departamento de Comunicaciones, que considero importante compartir con ustedes, pese a que el Dr. Saúl Saucedo, hace un gran esfuerzo de informar a la dirigencia Federativa, el COP, y Pandeportes, que no le dan la debida importancia. La nota del jueves 21 de mayo titula: “El Estudio de la AMA no revela ningún enlace significativo entre TUE,s, (Excención de uso terapéutico), y la probabilidad de ganar una Presea de oro Olímpica.

No existe una asociación significativa entre un atleta tener una excepción de uso terapéutico y ganando una Medalla en Juegos Olímpicos.

Según un estudio realizado por la Agencia Mundial Antidopaje, (AMA), y recientemente publicado en el 'British Journal' de Medicina Deportiva, el estudio realizado por el Director Médico de WADA, Dr. Alan Vernec, y David Healy, Director del TUE, examinaron la prevalencia de deportistas con TUE en los CINCO Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, entre 2010 y 2018, y buscaron una asociación para determinar aquellos con TUE compitiendo En el DEPORTE ÉLITE ganaron más medallas, que aquellos sin medallas, ha sido un asunto de especulación, en la ausencia de datos de competición validada. Los Juegos Olímpicos ofrecen una buena oportunidad, de analizar el deporte al más alto nivel con un reducido grupo de atletas competidores. Seguiré con este mismo tema en otro momento. No obstante, espero que el Dr. Saúl Saucedo, lo esté tratando en sus eventos virtuales.

En los diarios locales de más circulación, no he visto ni un solo comentario de la participación de la Letrada del COP, Damaris (USA$) Young, en 'CEPED', On Line, 2020. En la gráfíca de la Conferencia Iberoamericana Virtual 2020, la gráfica refleja a Damaris (USA$) Young en el Panel N°4 con el emblema de Panamá junta con otras dos damas. Andrea Martínez Funes de Argentina, y Lorena Novoa de Colombia, además de Alexandre Mestre. Con detalles dije que no debía asistir. Agregué con detalles, que quien debía asistir es el Director General de Pandeportes, Eduardo Cerda, y estoy esperando que uno de los Letrados de 'La Burbuja de Aire', del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, y prefería que fuese, el ex Juez y Árbitro del Boxeo Profesional, Gustavo Padilla, que me demandó ante la 'CSJ', por calumnia de su exjefe Ramón Cardoze, y perdieron el caso, sí Damaris Young debía representar a Pandeportes en esa conferencia Virtual Online, y no Rasputín el Monje Loco', el DG, E.Cerda.

Lo que en verdad quiero preguntar es que hoy estamos a lunes 25 de mayo 2020, y que dentro de 8 días, el martes 2 de junio 2022, el Instituto Panameño de Deportes, Primero, Incude, dirigido por el Profesor Rigoberto Paredes, (q.e.p.d.), seguido por Tomás Altamirano 'Fito' Duque, como DG del INCUDE de 1971-1976. Esta demás repetir los motivos del por qué ha sido el mejor DG. que ha tenido dicha Institución, y también mencionar nombres como Enrique Ruidíaz, René González en su primer mandato, y otros que han fortalecido y dado prestigio y solvencia ética y moral a una Institución Deportiva , que también se fortaleció con Pres. del COP como Melitón Sánchez, y Carlos 'Pepe' Vásquez , (q.e.p.d).

Hoy está en el PISO con dirigentes como Camilo Amado Varela, Carlos Cerdá, Damaris Young, Isabel Blandón Figueroa, Henry Pozo, el HD Héctor Brands, todos recostados de un Presidente, con un eslogan, ¡Buen Gobierno¡, excepto en el deporte. El General Omar Torrijos, se sintió motivado y entusiasmo de la euforia de todos los atletas y deportistas en general con la celebración de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 28 de febrero al 13 de marzo 1970. Todas la Instalaciones Deportivas llevaban nombre que resaltaba el amor patrio. Con el Decreto Ley N° 144 de 2 de junio de 1970, se creó el Instituto Panameño de Deportes. En el deporte para el Gral. 'OTH', no existía un CÓDIGO DE CONDUCTA, como la de 'SE.', 'LCC', que se ha convertido en una burla de su propio CÍRCULO CERO en su 'Burbuja de Aire'. N°1), No Mentir, 2), No Hacer Trampa, y 3), No Robar.

En la reactivación de la Economía del país, el DEPORTE no está entre las prioridades del ¡Buen Gobierno¡. La JEFA del MINSA, dejó entrever que su reactivación podría comenzar en el año 2021. La contradicción de todo, hace recordar cuando apodábamos al ex Presidente Juan Carlos Varela, 'El Tortugón'. Un ejemplo: La 'DG' del MINSA Nadia Porcell, aclaró que el proceso de normalización se notificará una vez que la Comisión de Asesores de Control de COVID-19 evalúen la tasa de reproducción efectiva (RT), al igual que la capacidad instalada de salud y tamizaje de casos de COVID-19. Julio Sandoval, Médico intensivista, y Miembro del Equipo Asesor del MINSA, anunció que el Segundo Bloque de actividades del país abrirá el PRÓXIMO MARTES 26 de mayo, y ahora lo pasaron a otra fecha. Así están sufriendo algunos dueños de empresas pequeñas, no los que se están 'banqueteando' con la VENTAS ONLINE. Hace tiempo que pedí algo para mi computadora ON LINE, y aún no llega. Resumiendo. Que alguién de la 'Burbuja de Aire', digan algo de la Boda de Oro de Pandeportes. Así es.