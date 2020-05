Peré Miro del COI, 'Padrino' del desastre del Dep. Olímp. del país

La Nota Suelta de hoy. Reitero que los Deportes, ya sean Olímpicos o Profesionales, son la primera fuente de INGRESOS de los países del Primer Mundo, que han sido paralizados por la Pandemia de COVID-19, y tienen que reactivarse, pero bajo nuevas reglas, que reducirán sus ingresos económicos. La NBA (Asociación Nacional de Baloncesto), sostiene conversaciones con Disney para reanudar campaña, y definir un solo escenario para reanudar la temporada en el Centro de Florida a fines de JULIO 2020. El Sindicato de Jugadores de la NBA, también forman parte de las conversaciones con Disney. Mike Bass portavoz de la 'NBA', dijo que las conversaciones eran todavía 'exploratorias', y que el Complejo de Disney se usará también para prácticas y hospedajes.

Pasando ahora al Béisbol, las noticias señalan que los Empleados de los Dodgers, enfrentan Recortes de Salarios. El Estadio de los Dodgers será un SITIO DE PRUEBA de COVID-19. Los empleados que tienen salarios sobre los $75,000.00, verán RECORTES hasta 35%; mientras aquellos que estén por debajo no se verá afectados. Según reportó ESPN, los empleados de equipos, no jugadores fueron informados. Mientras que el equipo lidia con los problemas FINANCIEROS, creados por el virus, el Dodgers 'Stadium' se convertirá en el sitio de pruebas de CORONAVIRUS más grande de CALIFORNIA, a llevar a cabo hasta 6,000 Pruebas SIN COSTO. El Estadio de CHÁVEZ RAVINE, TRIPLICARÁ la cantidad en comparación con otros sitios.

Dando ahora una mirada a lo nuestro para hacer referencia al DEPORTE, que es PRIORIDAD para el Coctel, y no de nuestro Pres. del¡ BUEN GOBIERNO¡, excepto en deporte, 'SE', Laurentino Cortizo Cohen. Para el lunes 1° de junio 2020, otra vez se anuncia la apertura del BLOQUE N° 2. Pese a que de este espacio he enviado mensajes a 'SE', 'LCC', que desde su 'Burbuja de Aire', de esa postura de: 'echa pa´ lante, 'echa pa' tras', ya que sus decisiones en forma reiterada, no son claras ni precisas. Esta apertura según los diarios, serán: “Industrias de Bebidas; de Prod. Alimenticios, y Plásticos. Fabricación de Maquinarias y Equipos de Vehículos Automotrices.

Minería no metálica, integrado por extracción de piedra, arena y otros materiales. De igual manera pueden Arrancar la construcción de 25 proyectos contratados por el Estado. (¿Alguno serán obras deportivas?). Habla de ÁREAS DEPORTIVOS Y SOCIALES' (Sin explicación clara a lo que se refiere específicamente o su ubicación), que deben funcionar con 25% de capacidad, y distanciamiento física de 2 metros. En cuanto al deporte, no se menciona, que el DECRETO LEY N° 144 de 2 de junio de 1970, dice que SE CREÓ EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, (Pandeportes), por consiguiente el 2 de junio de 2020, cumple 50 años, o sea, su BODAS DE ORO, y no hay una palabra de la celebración de una obra creada en beneficio de todos los panameños que celebramos con orgullo y fervor patriótico la celebración de los XI JCC, en 1970. Dada la poca importancia al Deporte Olímpico, fue ubicado en el BLOQUE N°5 que incluye: 1), Educación, 2), El Transporte no esencial. 3),DEPORTE, 4), BARES, (fue uno de los primeros que fueron abiertos, por el interés de 'DON DINERO' sobre el Deporte). 5), Sitio de Esparcimiento, que es igual que la apertura de cantinas.

Es por ello que a diferencia de países que buscan reactivar sus deportes competitivos no ocurre en Panamá, y ya lo dije en el Coctel del marte 26 de mayo 2020, que excepto el Béisbol Olímpico, y poco el Fútbol, el deporte es poco rentable en nuestro país. Es más, el 'montón de atletas, cerca de los 30 años y más, han convertido el deporte en su 'MODUS VIVENDI' de las arcas de Pandeportes. El 'PADRINO' de esta situación que se podría calificar de desastrosa de nuestro deporte, se llama PERÉ MIRÓ SELLARES, que era 'DG' de Solidaridad Olímpica del COI, y 'DG' de Relaciones del COI con los CONs. Cuando Don 'MVR', (q.e.p.d), era Pres. de ACNO, y de 'SO' Del COI, y miembro del 'CE' de COI, Peré Miró cuidaba sus pasos, porque sabía que sería movido de ese cargo. Logró unirse al 'Bando' de una credibilidad cuestionable, del Pres. del CON de Kuwait, el Cheik AHMAD AL SABAH. Hay más, en ese grupo estaba PATRICK HICKEY, Directivo del 'CE' del COI, y Pres. del Consejo Olímpico de Irlanda, desde el 2012; fue arrestado en los 31° JO, Río Brasil, 2016, por estar vendiendo boletos Fraudulentos. El Problema de Don Peré, era hacer lo que fuera para no permitir que Miguel Sanchíz Jr., que presidía el COP, pero controlado, por el 'VP', y 'SG', Fernando Samaniego, que desafió la autoridad suprema de elecciones mediante una 'Hoja de Ruta del COI, haciendo elecciones en el 2012,donde Sanchíz Jr fue reelegido, y Franz Wever de Secretario General.

La tarea de Don Peré, se convirtió en proteger a Camilo Amado, y Damaris Young, para que el 'bando de Sanchíz Jr., repleto de Abogados que parecieran estar 'escondidos' ya que ahora no opinan, o 'Mike' Vanegas, Tutor de Camilo Amado Varela, que públicamente y por escrito llamó traidor, no lo tumbaran. Existía un Plan Estratégico, 2005-2009, que Pandeportes no ha ejecutado. Esto comenzó en el Gobierno del Pres. Martín Torrijos, con el Eslogan de PATRIA NUEVA, que nunca se cumplió, y ha empeorado, en otro Gobierno del 'PRD', el de turno de S.E' 'LCC', con el eslogan de ¡ El Buen Gobierno¡, pero que no incluye el deporte. Está repleto de Mitómanos, que solo creen y les importa 'Don Dinero, (USA$), o que la 'DT' de Deportes y Recreación debe Transformarse en la Columna Vertebral de Pandeportes, carece de un buen liderazgo, y ahora parece una Tesorería del Deporte. Que digan, y lo aceptaré, si no cierto, que las Elecciones Deportivas se hace mediante una RESOLUCIÓN PUBLICADA en la Gaceta Oficial Digital, y quiénes lo deben firmar. Tomen nota de esto.