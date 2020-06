Un buen ejemplo que debía seguir 'SE' 'LCC' en el Dep. competitivo

Las notas sueltas: Si algo llamativo del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, es que no se quiere desligar de algunos de los Funcionarios de su 'Burbuja de Aire'. Entre ellos está la Ministra de Educación, Maruja de Villalobos, y la 'VM', Sonia Smith. Los planteamientos que vienen haciendo sobre el inicio del año escolar 2020, que los miembros del Gremio de Educadores no comparten, me hizo leer un escrito, publicado en el Diario La Prensa el 8 de junio 2020, de una persona documentada en la materia educativa, como lo es Ileana Gólcher, con Título: “Los retos de regresar a clases en tiempo de Pandemia. La Magister Gólcher oriunda de Bocas del Toro, estudió en México donde vivió, y obtuvo su título de Maestría en Tecnología Educativa, en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, (ILCE).

Parte de lo que dijo: “Una nueva realidad se enfrenta mundialmente debido a la Pandemia de la COVID-19 que nos sorprende cada día y plantea búsquedas oportunas en medio del descalabro e incertidumbre. El Sistema Educativo no escapa a esta situación, por el significado que representa la formación de nuevos estudiantes para el país. La situación es altamente compleja, luego de cuarenta años de ensayos quinquenales y el estado actual de la educación reflejado en los informes internacionales y pruebas nacionales, de estudiantes. 7 de cada 10 estudiantes no pueden REALIZAR UN CÁLCULO MATEMÁTICO BÁSICO, 4 de cada 10 alumnos no logran el nivel básico de lectura, mientras que en las COMARCAS, el 80% de los niños de tercer no comprende lo que lee, ni en su lengua natal, ni en español como su segunda lengua, entre otras situaciones (PISA 2018). Por otra parte, la educación tanto OFICIAL COMO PARTICULAR-con muy contadas excepciones- fue sorprendida sin estar lo suficientemente preparada para hacer frente a la atención de sus 877mil142 estudiantes en todos los niveles. Como educador, y que el deporte es parte del proceso educativo, y esto lo ha ignorado totalmente la Jefa del MEDUCA, esto indica que en el 2021, debe haber un cambio en ese cargo.

Nota Suelta N°2. Otro escrito que me hizo recordar que 'SE', 'LCC', que quiere mantener a ciertos funcionares de su 'Burbuja de Aire', es el escrito interesante de JOSÉ ARCIA, que comenzó en la Primera Plana de 'La Decana', La Estrella de Panamá, del martes 9 de junio 2020 con Título: “MOP: $3,000 millones en inversión a través de las APP. Continuó en la página 2A con el Sumario: Sabonge: entre inversiones y críticas por hospital modular. 'SE', el Ministro de MOP que tiene una acusación seria en su contra, relacionado con la Construcción del Hospital Modular. 'SE', 'LCC', dijo: “Sabonge se queda. Ipso Facto, esto me hizo recordar la Serie de los años 60: 'LOS INTOCABLES', protagonizado por el Detective llamado Eliot Ness. Recopila la memoria de Ness que fue Agente Federal durante la prohibición o LEY SECA en USA, y su lucha en Chicago, con Agentes escogidos por su valor e incorruptibilidad contra el imperio gansteril de Al Capone. Finalmente fue capturado y condenado.

En su interesante escrito, José Arcia, entre otras cosas. Cita: “El ministro del MOP, Rafael Sabonge, anunció que para 2021 prevén la ejecución de proyectos viales bajo el sistema de APP, que sumarán un total de $3,000

Millones y generarían 8 mil empleos”.

En estos tiempos hay noticias que surgen de todas partes, y no se sabe cuándo es o no 'Fake-News'. Una noticia

con fecha Dom. 7 de junio, que dice (Ciudad de Panamá-AN Panamá), tituló: “Panamá debe endeudarse en al menos unos US$ 20 millones, para reactivar la economía”. “Tendrá un decrecimiento del 20 % de su Producto Bruto Interno, (PIB), aseguró el economista y calificador de riesgo Ernesto Bazán, que también aseguró el país atravesará tres shock.” Sus palabras frente a la del Ministro Sabonge, obliga a usar la frase de Santo Tomás:

'Ver para Creer'. Esta perorata, un tanto ajeno a mi especialidad, el deporte, es lo que me ubicará en el 'Vuelo Correcto', acorde con el título de hoy: “Un Buen Ejemplo que debía seguir 'SE' 'LCC' en el Dep. Competitivo. Sumario: 'La Confe- Brasileña de Fútbol, renunció la sede de la 'CM' Femenina 2023, por fondos y Covid-19”. Un diario Internacional tituló: “Bolsonario priva a Brasil de ser candidata del Mundial de 2023”. Tras anuncio de la renuncia de la 'CBF' a la candidatura del próximo mundial femenino, solo quedan tres (3) opciones: 1), Colombia, 2), Japón y Australia/Nueva Zelandia. Prensa Latina de Cuba, también dio esta información. Se ha desatado un entusiasmo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, (Comenbol), para que la sede quede en Colombia. Una combinación de factores llevó a esa conclusión, tomada con gran responsabilidad según las palabras de Paulo Wanderley, Pres. del COB: “Señaló que el análisis de la FIFA de la documentación de la oferta mbrasileña no se proporcionaron las Garantías del Gobierno Federal, y los documentos de terceros, tanto público como privados, implicados en la celebración del evento. LA AUSTERIDAD ECONÓMICA Y FISCAL, por los impactos de la Pandemia COVID-19, fue la razón principal de dicha renuncia.

En Panamá no hay una claridad de la gravedad de la Pandemia del COVID-19, y que en USA a la fecha, van 113,055 muertos, y dos millones 026 mil casos confirmados. Brasil lleva 37,312 muertos, y 710,887 Infectados. México va por 14,053 muertos, y 120,102 infectados. En 'CA', Panamá, 16,854, y 398 muertos. El Diario 'Metro Libre' que hace el papel de vocero oficial del COP, y en primera plana, como si estuviese viviendo en otro planeta, Henry 'Pirata Morgan' Pozo .“Lucharemos por los Juegos Panamá 2022”. “Esta es la oportunidad que debemos hacer realidad”. Tan solo tienen que mirar a los que están en esa gráfica, para saber que sus LEGADO es otra cosa, manejar los $330 millones que pretenden gastar en estos Juegos. Aquí es donde vemos que en cuanto al Deporte, 'SE' está bien alejado de los buenos ejemplos. Brasil está consciente de que fue anfitrión de los XXXI JO de Verano Río, 2016, y ocupó un honroso 13º lugar.