El poco control de Covid-19 es una base real para cancelar los 24°JCC

Notas. Sueltas. N°1), Una nota llamativa fue la Publicación del Diario 'Washington Post', el Miér. 17 de junio 2020, que fueron recogidos en otros diarios, incluye 'Prensa Latina de Cuba. “El Velocista Coleman suspendido, por repetidamente faltar a PRUEBAS de drogas. Christian Coleman no puede competir hasta que su caso sea escuchado. De Lausana, Suiza, sede principal del COI publicó: “La Unidad de Integridad del Atletismo, (UIA), fundada en el 2017 por la IAAF, hoy Atletismo Mundial, que explicaré en la Nota Suelta N°2, sancionó de manera provisional al corredor estadounidense por violar el Protocolo de localización para realizar un control antidopaje. Nacido hace 24 años en Atlanta, Georgia, Coleman es reincidente en estos menesteres violatorios, por lo que podría afrontar una sanción de DOS AÑOS, y de paso queda fuera de los Juegos Olímpicos, Tokío 2121, y del Mundial de Atletismo, en su propio país, en Eugene, Estado de Oregon en 2022.

Una de las cosas más llamativas está relacionada con el atleta USAIN 'El Relámpago BOLT', nacido en Jamaica el 21 de de agosto 1986, (está por cumplir 34 años), se retiró en 12 de agosto de 2017. Deja la Marca Mundial de los 100 Metros Planos de 9.58, y la de 200 Metros. Planos de 19.19. Una de las grandes sorpresas en el XVII Campeonato Mundial de Atletismo al Aire Libre, del 27 de Sep.al 6 de Ago. 2019, fue el triunfo de Christian Coleman en los 100 Metros Planos. Segundo, el veterano Justin Gatlin; 3º André De Grasse de Canadá. Esto indicó que Coleman podría ser el sucesor de Bolt, pero un atleta que no respeta la Recomendación 17 de la Agenda Olímpica 2020 que dice: HONRAR A LOS ATLETAS HONESTOS, no puede ser heredero de Bolt. Nota N°2). Del Atletismo recibí un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, que preside Sebastían Coe, que como vengo subrayando, opino que será el PRÓXIMO PRESIDENTE DEL COI. Se trata de una revisión de Gobierno de ASOIF, (Asociación de la Federación Internacional de Deportes Olímpicos de los Juegos Olímpicos de Verano), que preside el italiano FRANCESCO RICCI BITTI. Contenido. World Athletic (Atletismo Mundial), que preside Sebastian Coe, ha sido reconocido por sus Mejoras de Gobierno, incluidas sus REFORMAS Constitucionales y su estrategia de sostenibilidad en la tercera revisión de Gobierno de la

Federación Internacional de Atletismo, realizada por ASOIF. En la Banda 2ª y ninguna mejora considerable La realizada en 2017-2018. En los últimos cuatro años, World Athletic se ha centrado casi exclusivamente, sobre REFORMAR, el proceso por el cual toma decisiones, asegurándose de que personas que toman esas decisiones sean representantes de alta calidad, y son responsables de esas decisiones Ha habido un enfoque sostenido en mejorar la GOBERNANZA, Estructuras, y procesos dentro de la organización. Esto ha incluido la introducción de grandes cambios constitucionales en 1977 y 2019, para asegurar que World Athletic cumpla con los estándares de gobernanza esperados para una Organización Global moderna.

En 2017 las Reformas incluyeron la creación de la UNIDAD DE INTEGRIDAD DE ATLETAS, Investigación y Proceso Disciplinario; inclusión de la voz del ATLETA al Consejo de Gobierno y progreso en la igualdad de Género en todos los niveles del deporte, a través del Grupo de Trabajo. En 2019 hubo otras mejoras en las áreas de PROCESO ELECTORALES. Igualdad de Género y Transparencia. La revisión de gobernanza de ASOIF Reconoció a World Athletic, Atletismo Mundial en Español, como una organización ejemplar, en las áreas de su Antidopaje, y manipulación de de Códigos de Competencias, Investigaciones de Integridad, equilibrio de Género, Reglas de Campaña Electoral, procesos y normas electorales, debida diligencia/gestión de riesgos en la asignación de eventos, y la adjudicación de eventos siguiendo procesos transparentes”. Tomen nota de esto.

TEMA DE HOY. Como vivimos en un pueblo de muchas inmediatez, (cualidad de inmediato) hay quienes viven el 'día a día'. Durante más de 50 años la educación está por el 'piso' en muchas comunidades. También estamos carentes de Gestión del Estado. Es por ello como dice el Título del Coctel de hoy: “El poco control de COVID-19, es base sólida para cancelar los 24° JCC”. El Sumario: “No se debe seguir en el Mundo de Disney, o la 'Burbuja de Aire'. En contraste a esto, vemos un titular del Diario La Prensa de un distinguido colega. “El deporte se Complica”. “La pequeña puerta que se abrió para el regreso al deporte, se VOLVIÓ A CERRAR”. Si hace una semana aumentaba las posibilidades para que los atletas panameños de 'Alto Rendimiento' (¿cuántos son con nivel de JCC, 'JP', y JO'?.), todo cambió con casos positivos de coronavirus en el país”. Veamos lo que dicen Camilo Amado Varela, Jefe del COP, Eduardo Cerda, DG de Pandeportes: SE COMPLICA TODO, Henry Pozo, Jefe de COPAN, insisten en que se deben celebrar los XXIV Juegos CA y del Caribe. No quieren entender que con la Situación de COVID-19 en Panamá, muchos de 37 países que son miembros de Odecabe, no enviarán atletas a nuestro país que tiene el nivel de casos más alto de 'CA', y todos tendrán que seguir lo que señala la 'OMS', y los pocos deportes que tiene Panamá se harán en coliseos, que no han iniciado construcciones, y sin atletas. ¿Qué prefieren, gastar $300 millones, mientras aumenta el desempleo y hambre en el país?. ¿Por qué 'SE' LCC, no anuncia la cancelación de esta farsa deportiva de un Grupo, cuyo legado no es el bienestar de Panamá. Así es.