En 1911 Coubertin mencionó el Origen del Motto de los Juegos Olímpicos

Notas sueltas. Con cierta reserva recibo la forma como la Dra. Rosario Emilia Turner, médico pediatra que el 19 de junio de 2019, fue nombrada por el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, ‘S.E’ ‘LCC’ Ministra de Salud, (MINSA), y fue la ‘cantalante’ de la ‘Burbuja de Aire’, de todo lo que tenía que ver con la Pandemia, COVID-19. Todas las tardes dictaba las pautas de lo que se podía hacer, y lo que no se podía hacer. En este espació alerté que comenzó a dar: ‘un paso-pa lante’, y dos pasos, ‘pa-tras’. Creo que se pudo haber hecho su salida más decorosa, con su renuncia, y no una botada, tan pública. No obstante, en la ‘Burbuja de Aire’, no tiene validez para algunos el contenido del Artículo 19 de la Constitución Política del país: “No habrá fueros o privilegios PERSONALES ni ‘Discriminación’ por razón de raza, nacimiento, ‘CLASE SOCIAL’, sexo, religión o ‘IDEAS POLÍTICAS’. El Jefe del ¡Buen Gobierno¡ dijo alto y claro, los que no se irán de su ‘Burbuja de Aire’.

Otros detalles, y lo destaca, la Columna ‘Tal Cual’ de la Redacción del Diario La Prensa: “Sin Explicación. “La Comisión de Presupuesto de la ‘AN’ le NEGÓ todos los tratables de partida que había solicitado el Ministerio de Obras Públicas, debido a que el titular de la cartera, Rafael Sabonge, no se dignó en ir a sustentar la petición ante dicha instancia. (¿Se le habrá olvidado el ‘HD’ Benicio Robinson, etc., que de los de la ‘Burbuja de Aire’, es uno de los que tiene etiqueta de ‘ELLIOT NEST (Los Intocables)?. Agregaron ‘I Will be Back (Regresaré) Dijo: que Benny Robinson dijo que regresará a presidir la Comisión de Presupuesto.

Nota N°2) “Entre las noticias que podrían estar en la categoría de ‘FAKE-NEWS’, estas son las que aparecen en Instagram, etc, “Se supo que dentro de las opciones para dirigir La Marea Roja camino eliminatoria de Catar 22, figura un ex técnico de la Liga Española de Fútbol, pronto Fepafut dará a conocer el nombre del responsable que tendrá el dolor de cabeza para repetir la cita mundial. ¿Disculpas¡. El Club Deportivo Atlético Chiriquí rompe silencio en referencia a la crisis incumplimiento en obligaciones contractuales con jugadores, cuerpo técnico y administrativos. Aseguran que las debilidades son evidentes, pero el fútbol en Panamá no es sostenible, por la falta de planificación, aunado a las decisiones improvisadas de terceros, que afectan a los clubes y esto del COVID-19, dio el toque de gracia”. ‘POSIBLES’. Dicen que hay un banco de datos entre las opciones reales de la posible REMOCIÓN total en Pandemónium figuran un comentarista de boxeo (ya renunció), un ex pelotero santeño, un medallista olímpico, una abogada que le gusta tener diplomados y un dirigente de la Juventud PRD que dejó en ridículo al MORILENA. Amanecerá y veremos, pero en política quien más sueña está quemado.

LICENCIA. Le contaron al Marshall que la popular MÓNIKA (SG de Pandep), con un total de $7,000.0 al mes. está tranquila por cualquier cambio en Pandemónium, pues, de quedar fuera de combate en la Institución retorna al Puesto en la Dir. Administrativa para regresar al clan privilegiado de Don Camilón”. ¿Qué les parece, lectores?

TEMA DE HOY. Siguiendo con mis enfoques de lo que es Olimpismo como lo describe Pierre de Coubertin que Involucra la Actitud Moral de un Individuo, y sobre esa base, la actitud de todos, hoy continúo con más notas de sus Escritos Selectos de Olímpismo compartiendo con los lectores el origen del Motto de los Juegos Olímpicos. La palabra significa LEMA para muchos. “No fue sino hasta 1911 que Coubertin mencionó el origen del Motto “Mens férvida in corpore lacertoso. En el IDIOMA ESPAÑOL. “Mente Ardiente en un cuerpo bien entrenado”.

En un escrito para la ‘Revista Olimpique’. Quería agregar a los aspectos médicos de la cita del Autor Romano Juvenil, “Grandioso para una mente sana en un cuerpo sano”. Para despertar la ambición de la juventud, “Grandium est ut sit mens sana in corpore sano, (Grandioso como es una mente sana em cuerpo sano).

Mientras que el objetivo del lema, CITIUS, ALTIUS, FORTUIS. Más Rápido. Más Alto, y Más Fuerte., es el rendimiento deportivo. El Ideal de Armonía entre el Cuerpo, y la Mente se involucra en “Mens férvida incorpore lacertoso”. Este lema es prácticamente DESCONOCIDO en el Mundo Olímpico (En el Olimpismo Panameño preguntó, ¿Cuántos de los dirigentes del ‘Globo de Aire’ del Palacio de las Garzas del ¡Buen Gobierno¡, excepto en Deporte, saben lo que significa en el deporte Olímpico ‘Citius, Altius, Fortius?. Que se le ocurra formular esa pregunta a ‘S.E.’ Maruja de Maruja, Jefa del MEDUCA, y Pres. de la Junta Consultiva de Pandeportes). La tercera cita: “Los atletas son apropiados para conocerse, liderar y ganar.

Subraya la fuerza física al nivel de la transposición al nivel de fortalezas espirituales y morales, es mantener la comprensión específica de la EDUCACIÓN ATLÉTICA que Coubertin propuso. Este tema que data de 1923, tampoco fue AMPLIAMENTE aceptada. Su objetivo se explica en este pasaje. Se podría debatir durante mucho tiempo, los ORÍGENES DE LOS LEMAS, y sus diversas palabras. Ellas corresponden a algunas de instinto en la humanidad, porque tanto los BÁRBAROS como las personas CIVILIZADAS las han usado con igual prontitud.

El mundo moderno, siendo el heredero del mundo antiguo, no parece estar a punto de abandonar la práctica. Tomen nota de esto.