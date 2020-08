El DG de Pandeportes está obligado a revisar la legalidad de Fed. y Aso. Deportivas

La Nota Suelta de Hoy. Un Comunicado de Prensa recibido de Atletismo Mundial, (antes IAAF), que preside Sebastian Coe, con fecha 30 de julio 2020, con título principal: “El Consejo de Atletismo Mundial resuelve: Expulsar a la Federación Rusa, (RusAF) de la membresía si no realizan los Pagos Pendientes de una multa de $US 5 millones y $US 1.31 millones en costos antes del 15 de agosto 2020. En un par de diarios locales lo han tocado en forma superficial, pero el Coctel dará más detalles, porque la alta dirigencia de RusAF, tiene en común características de la dirigencia del Olimpismo de Panamá, que me hizo usar de título principal del Coctel del martes 28 de julio: “Los Mentirosos de ayer; los de hoy, y los de siempre” : Dice: “ El Consejo reunido por Teleconferencia debido al continuo pandemia global COVID-19, acordó seguir las recomendaciones del Grupo de trabajo integrado por el Presidente del Consejo RUNE ANDERSON en su informe de hoy.

Al dirigirse al Consejo Anderson expresó su decepción porque el Grupo de Trabajo había visto muy poco en términos de cambiar la cultura del atletismo ruso en los últimos cinco (5) años. Dijo que el Grupo había pasado una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo tratando de ayudar al RusAF reformarse, así mismo al atletismo ruso, para el beneficio de todos los ATLETAS LIMPIOS de Rusia, pero la respuesta de RUSAF había sido inadecuada a la luz de una carta enviada a Atletismo Mundial por el Ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matytsin hoy, que promete el pago de las cantidades vencidas antes del 15 de agosto. Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron: 1) Recomendar al Congreso que resuelva EXPULSAR a RusAF de la membresía de Atletismo Mundial de acuerdo con el Artículo14.1 de los Estatutos sobre la base de que los asuntos que llevaron al Congreso a suspender a RusAF de su membresía acorde con el Artículo13.7, no han sido abordados satisfactoriamente.

2), Recomendar una Reunión especial del Congreso se convoque lo antes posible para permitir que el Congreso considere y vote sobre la propuesta de expulsar a RusAF. En las circunstancias de la Pandemia en curso y que empeora, esa reunión si es posible se realizara Virtualmente, para evitar demoras. 3). Que la decisión pendiente del

Congreso del mecanismo de “ATLETA NEUTRAL” no estará disponible para atletas rusos. Qué les parece esto lectores del ‘Coctel’, como aquel refrán que dice: ‘Pagan justos por pecadores’. 3), Que la decisión pendiente del Congreso del mecanismo de ‘Atleta Neutral’ no está disponible para atletas rusos. Esta decisión se suspende pero entrará en vigencia en forma inmediata y automática, si no se cumplen las siguientes condiciones: 1), Pago completo de las dos Facturas pendientes de RusAF que se recibieron en o antes, del cierre de operaciones en Mónaco el 15 de agosto de 2020.

2), La Comisión de Restablecimiento a RusAF proporcionará el borrador del plan referenciado, en el tercer párrafo

de la decisión del Congreso del 12 de marzo 2020. Esto sigue con otros puntos.

Tema de Hoy. Cuando en un país como mi siempre querido Panamá tiene una trayectoria de excelencia en el Movimiento Olímpico, por encima de todos los países de Centro América. En 1952 el Dr. Agustín Sosa fue el primer panameño Miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), por un periodo de 15 años hasta 1967. Siguió Don Virgilio De León que ocupó ese cargo de 1969-a 1999. Siguió el Lic. Melitón Sánchez Rivas desde 1998 al 2017. Aún ostenta aunque no le agrada los seudo- ‘Dirigentes Olímpicos de hoy’, es Miembro Honorario.

En cuanto a atletas, como medallas en Juegos Olímpicos de Verano, podemos mencionar a Lloyd LaBeach y a Irving Saladino. Es por ello me entristece, que los Gobiernos de Panamá, poco a poco, han ido deteriorando el Deporte Olímpico. Comenzó el 1° de Sep. 1994 al 1° de Sep. 1999, pero sin la intensidad como ahora. El Presidente Dr. Ernesto Pérez Balladares, tenía alguna fallas, pero manejó el INDE bastante bien. Doña Mirella Moscoso, fue elevado al trono del ‘Palacio de las Garzas’, el 1° de Sep. 1999 al 1° de Sep. 2004. Fue una época donde ‘Mike’ Vanegas tenía Poder, y fue creando figuras como el Mitómano Camilo Amado, que luego lo traicionó. Como legado deportivo, Doña Mireya, hizo la piscina olímpica de David, Chiriquí.

Martín Torrijos tomo el Trono del ‘Palacio de las Garzas’ en Sep. 2004 a Jul. 2009, y fue un desastre junto a ‘MT’.

El COP fue suspendido por el ‘CE’ del COI, porque por encima del derroche de $100 Millones de USD$, donado por Taiwán para mejorar el Deporte, lo gastaron a su paladar en construcción de coliseos de béisbol y canchas sintéticas de fútbol. Y lo peor alteraron La Ley 50 de 2007 que rige el Deporte que no ha sido corregida. Apareció

Ricardo Martinelli Berrocal, 1° de Jul. 2009, al 1° de Jul. 2014. Su ‘Moto’: Quiero eventos deportivos en el país para que todos vengan a ver cuán bello es Panamá”. Manejó esto con Lucy Molinar, como Jefa del Meduca, y controlaba los nombramientos de Pandeportes. Jimmy Papadimitriu, Ministro de la Presidencia, y el también poderoso Salomón Shama, que controlaba la ‘ATP’, y todos los ‘Martinellis’ que entraban vía el deporte.

Juan Carlos Varela 1° de Jul.2014-1° de Jul. 2019. ‘JCV’ Esta subiendo y bajando escalera de los Tribunales de

Justicia, por el mal manejo de todo, incluyendo el deporte que controlaba su Primo Primero, Camilo Amado, que

como ‘Judas’, ahora lo niega. Estamos en la era de Laurentino Cortizo Cohen, quien se puso el Moto de “¡Buen Gobierno!” a partir del 1° de julio 2019, y desafortunadamente, porque nadie lo esperaba, por encima de las grandes deudas que heredó, no hizo absolutamente nada para limpiar, como se le había aconsejado, la ciénaga de Pandeportes, gobernando desde una ‘Burbuja de Aire’, con algunos ‘Intocables´ como son los casos del

‘HD’ Héctor Brands, Damaris ‘USD$ Young, y en el timonel de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias el ‘Monje Loco’. Parte de la incapacidad de los mencionados aportó a la suspensión de los XXIV JCC, Panamá 2022. Urge,

pero dudo que lo hará, que Cerda REVISE la legalidad de las Federaciones y Asociaciones Dep. Allí tiene a un

grupo de Mitómanos al frente del Remo y Canotaje, que controlan el COP, y no hacen competencias. ‘C.AV’,

y su Letrada, usurparon el Bádminton aunque fue aprobado por el ‘DG’ de Turno, Mario Pérez. La Gimnasia, fue tomada por Camilo Amado su esposa Teresita Medrano de Amado, y Carlos Herrera, pero lo protege Cerda. Otro

Mitómano que usurpó el Balonmano, y fue separado de la Fepafut por el entonces Jefe, Pedro Chaluja, es Jorge Aued, Primer Vocal del COP. Se rumora que la Letrada del COP, es parte de deporte Escalada, que está por debutar en Juegos Olímpicos. Resumiendo no hay interés por el deporte, que debe ser el buen ejemplo de nuestra,

Juventud, la generación del relevo. En algún momento bajará la Pandemia de Covid-19, pero el deporte, que durante la presentación del Proyecto de Presupuesto de 2021, no se mencionó ni el clásico real para el deporte. Estoy haciendo las pesquisas para ver cuánto le asignará el Meduca de su asignación millonaria. Tomen Nota.