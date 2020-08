No hay señal de reactivar los Deportes Olímpicos en el 2020

Notas Sueltas. N°1) Cada día, uno de los temas picantes de los Diarios, es el de traer al país, médicos del exterior para ayudar con el Covid-19. Me llamó la atención dos glosas de la Columna de 'La Decana', La Llorona: 1), FBI, Línea Caliente.: “Alguien que sabe de estas vainas me asegura que los gringos vienen a instalar una oficina de FBI en Panamá, y van a poner una línea caliente para que las personas denuncien actos de corrupción o narcotráfico o lavado en el psíd. ¡Santo Cielo!. 2), No vienen: “La vaina se formó con los médicos extranjeros que pretendía el GobierNito traer a Panamá. El tejemaneje fue de tal magnitud, que ayer el ministro de Salud anunció que ya no van a INTENTAR TRAER médicos extranjeros para ayudar a controlar el bichito endemoniao”. Los que no pecan de amnesia, recordarán que USA ALERTÓ, para no usar la palabra 'regañó' al Jefe del “¡Buen Gobierno!”,'SE', 'LCC', sobre la contratación de Médicos Cubanos, y anunció el viaje de una comitiva de Estados Unidos a Panamá.

La delegación encabezada por el también Asesor de Seguridad, Robert O'Brien, se entrevistará con cel Presidente de Panamá, 'SE' 'LCC', y tendrá varios anuncios en tema de salud, desarrollo económico, asunto de seguridad nacional, y seguridad financiera. Clave-Carone lidera la campaña de Donald Trumph contra la prestación de servicios de médicos cubanos en el exterior. También tenía participación del Jefe del Comando del Sur del Ejercito de 'USA', Craig Faller. Tomen nota de esta última noticia de Prensa Latina, de Cuba, del 24 de agosto, 2020. Dice: 'El Consejo Laboral Central de Sacramento, California, Estados Unidos, PIDIÓ HOY la colaboración entre California y Cuba, para enfrentar la Pandemia de LA COVID-19, que ya deja casi seis millones de contagiados en Estados Unidos.

La mencionada organización, que representa a 170 MIL TRABAJADORES DE 90 Sindicatos, ubicados en SEIS CONDADOS de California, (Sacramento, Yolo, Amador, El Dorado, Placer y Nevada), también llamó al Congreso norteamericano a suspender las sanciones económicas y de viajes contra la nación caribeña. El texto añade que 50 países han solicitado ayuda a la brigada, y que más de dos mil trabajadores cubanos de la salud prestan servicios en una TREINTENA de naciones en el enfrentamiento a la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-Cov-2. Además, sostuvo que Cuba ofrece regímenes de tratamiento para pacientes y protocolos de prevención para trabajadores de la salud, incluido su fármaco Interferón Alfa 2B. Recombinante, ahora de uso estándar en China y la nación caribeña.

Tuve a bien escuchar el primer día de la Convención del Partido Rep., que es del 24 del 27 de agosto 2020, para escoger a su candidato a la Presidencia y 'VP', que fueron seleccionados para un 2° Periodo: Donald Trumph, y Mickael Spense. Pese a que Trumph pidió que se posponga, la fecha oficial es el martes 3 de noviembre 2020.

En el primer dia, lunes 24, aunque suena increíble, pese a que los Estados Unidos, hasta el momento de escribir estas líneas, ocupa el PRIMER LUGAR en el MUNDO, de personas contagiados con COVID-19: 5,769,305. MUERTOS: 178,663. California registra 12,252 muertos. Texas11,855. Florida:10,651. Atlanta: 5,065. Nueva York: 32,489. Washington, donde está el Palacio Presidencial, (La Casa Blanca), tiene 71,371 contagiados, con 1,867 Muertos. Para ellos, esto no tenía ninguna importancia. El SLOGAN: y los que hablaron era: ,Make América Great Again”. En el Idioma Español: “Hacer que AMÉRICA SEA GRANDIOSO DE NUEVO”. ¡Qué Bárbaros!. ¿Cómo un país pueda ser grande de nuevo cuando sus ciudadanos, en especial los más pobres, están muriendo por la falta de atención de un presidente, y copartidarios que no les interesa los que tienen que pedir comida, y inclusive sacar de los tinacos para alimentarse.

Tema de hoy. Entristece titulares de los Diarios como el 'Diario la Prensa' que en su portada del martes 25 de agosto , un escrito firmado por los colegas Eliana Morales Gil y Aminta Bustamante dice: “Asamblea Aumenta su presupuesto pese a crisis”. Sumario: “El Órgano Legislativo dispondría de 8 millones de dólares más de lo que le fue aprobado en 2020”. Parte del contenido: “Pese a la crisis económica ocasionada por la pandemia de la

Covid-19, la Asamblea Nacional aspira a mantener el próximo año su abultada estructura administrativa. Esto es una de las razones por la que siempre comparo al Min. de Economía y Finanzas, (MEF), 'SE', Héctor Alexander, con la procesión del Cristo Negro de Portobelo el 21 de octubre. Hay un ritmo de 3PASOS PARA ATRÁS, y 4 PASOS ADELANTE, según el ritmo de la música que se le interpreta al nazareno.

En el deporte, aparte del inicio del 'show virtual' con la preselección de Fútbol Mayor para la Copa Mundial de Fútbol, Catar 2022, el 'DT' de la Selección, Thomas Christiansen, que está por cumplir sus días de cuarentena, por lo que está dando instrucciones virtual, desde su burbuja aire. Faltando 4 meses para finalizar en año 2020, no hay señal para reactivar los deportes cuyos atletas aspiran a clasificar para los XXXII 'JO' de Tokío, Japón, que hasta ahora la nueva fecha es del, 23 de julio al 8 de agosto, 2021. La fecha de los Juegos Paralímpicos, será del 24 de agosto al de septiembre 2021. Fue por ello que me llamó la atención un escrito en el Diario Metro Libre del martes 25 de agosto en la página 21 con título: “Asignan sede del Museo del Deporte”. Sumario: “Estará ubicado en el Edificio N°868 EN ALBROOK”. El contenido dice: La Unidad Administrativa de Bienes Revertidas del Ministerio de Economía y Finanzas. (curioso. Todos sabemos quién es el Ministro del MEF), asignó el Edificio N° 868, para que sea la sede del Museo y Salón de la Fama del Deporte panameño.

El edificio de tres pisos, construido al inicio de los años 40 en un área de terreno de poco más de 2,900 metros cuadrados, se convertirá en el recinto para exaltar las hazañas de atletas panameños. La semana pasada, el Instituto Panameño de deportes indicó que ya se están haciendo los estudios de prefactibilidad para avanzar en el proyecto en conjunto con el Ministerio de Cultura y la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública'. Comienzo por preguntar:¿Quién preside la Unidad de Administración de Bienes Raíces del MEF, y si él o ella, no conocen la crisis económica actual en que está el país, y esa fue una de las razones por la que se tuvo que cancelar los 24° JCA y del Caribe, Panamá, 2022?. Esto significará nombrar personal con buenos salarios. Aún peor, en verdad no sé lo que le pasa al 'DG' de Pandeportes, Edgardo Cerda, 'Alías Rasputín el Monje Loco', que siempre anda buscando protagonismo. Cuando se hizo el nuevo edificio de Pandeportes, había un Salón de la Fama. ¿Dónde está y lo que contenía?. Será que fue destruido por unas de las administraciones, entre Martin Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, o el de turno, Laurentino Cortizo Cohen. No a este derroche de dinero.